El presidente Javier Milei encabezó el acto de campaña de La Libertad Avanza que se realizó este jueves 14 de agosto en el club Atenas de La Plata, al que bautizaron “Los 8 indestructibles”, porque el mandatario estuvo acompañado por los candidatos que encabezan las listas de las ocho secciones para las elecciones bonaerenses de septiembre.

En su discurso, el presidente cuestionó política y personalmente al gobernador Axel Kicillof, habló de la educación en la provincia, se burló de la prisión domiciliaria de la exmandataria Cristina Kirchner y criticó la inseguridad.

Los candidatos que acompañaron al referente de LLA fueron: Diego Valenzuela (Primera sección), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial (Octava).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Javier Milei presentando a los candidatos bonaerenses en La Plata

García Furfaro confirmó que la contaminación del fentanilo fue en el laboratorio

Las 13 frases más destacadas de Milei en el acto de La Plata

“Qué lindo ver tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas : aviso que si la calentura que tiene toda la Provincia es como esto ganamos por goleada ”.

: aviso que si la calentura que tiene toda la Provincia es como esto ”. “El ejército de funcionarios kirchneristas no manda a sus hijos a las escuelas públicas: viven en countries o en torres de Puerto Madero: para la gente honesta, trabajar o vivir en la provincia es una odisea ”.

”. “Cuatro décadas de populismo convirtieron a la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional ”.

”. “Kicillof y sus secuaces psicopatean a toda la población para que esté agradecida con ellos diciéndoles que, si no fuera por ellos, no tendrían absolutamente nada, un delirio propio del tirano de aldea que gobierna la provincia, el comunista enano Kicillof ”.

”. “Las estadísticas criminales de la provincia no paran de crecer, con La Matanza teniendo la tasa de homicidio más alta del país, casi seis veces más alta que la de Rosario: el kirchnerismo es peor que el narcotraficante”.

Javier Milei acompañado por los 8 candidatos en el acto de La Plata

"Nos quieren hacer creer que se puede frenar el crimen pintando los bancos de rojo ".

". "Las escuelas se caen a pedazos, por eso no es de extrañar que el gobernador no sume ni con un ábaco , suma con dificultad".

, suma con dificultad". " Kicillof decidió gastar millones de pesos en políticas de género que no resuelven nada más que el pasar económico de sus amigos".

que no resuelven nada más que el pasar económico de sus amigos". "Basta de insultos y a partir de ahora discutamos las ideas que ustedes no tienen y que nosotros sí las tenemos".

y que nosotros sí las tenemos". "Qué podemos esperar con gente que robó tanto y tan descaradamente que ahora sólo puede salir al balcón a saludar a dos personas que la van a visitar".

que la van a visitar". (En referencia al kirchnerismo) "En el fondo son zombies, termos, son cabezas de pulpo ".

". "Convirtieron la obra pública en una excusa para robar a diestra y siniestra, lo que le valió dos condenas a su máxima ídola ".

". "Kirchnerismo nunca más".

HM/ML