Elecciones Legislativas: todos los nombres que ya fueron confirmados y los lugares que quedan por definir

Este domingo 17 de agosto, a las 23:59 horas, exactamente, finalizará el plazo establecido para realizar la presentación de la lista de candidatos que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, y ya comienzan a conocerse detalles de las figuras que disputarán las bancas.

Frente Patria Grande, el espacio liderado por Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa ya escogió a Itai Hagman para encabezar su lista de candidatos a diputados nacionales; mientras que en la provincia de Buenos Aires el primer lugar será para Jorge Taiana, exministro de Defensa.

Itai Hagman

Por su parte, La Libertad Avanza eligió a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para encabezar su lista a senadores, y al abogado Alejandro Fargosi para ir al frente de su lista de diputados. Los segundos lugares serán para el economista Agustín Monteverde (Senadores) y Patricia Holzman (Diputados).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por la Provincia de Buenos Aires, el oficialismo eligió al economista José Luis Espert. Luis Petri, ministro de Defensa, se presentará como candidato en la lista de diputados nacionales por los libertarios en Mendoza. Mientras tanto, Mauricio Macri, máximo referente del PRO, y Karina Milei, de LLA, están definiendo los candidatos a diputados nacionales en CABA, con Cristian Ritondo haciendo lo propio en la provincia de Buenos Aires.

Encuesta nacional: La Libertad Avanza mantiene ventaja en intención de voto y capitaliza el descontento con la oposición

En el caso de Provincias Unidas, el espacio liderado por los gobernadores, Florencio Randazzo encabezará la lista para la provincia de Buenos Aires, y Facundo Manes y Martín Lousteau podrían ir (todavía se está decidiendo) a la cabeza de los candidatos en CABA. Gisela Scaglia será la candidata de Santa Fe y Juan Schiaretti de Córdoba.

Fuerza Patria Chaco anunció este sábado 16 de agosto, en el Congreso Provincial del Partido Justicialista, que pondrá a Jorge Capitanich al frente de su lista de candidatos a senadores. Lo acompañarán la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala; el diputado provincial Rodrigo Ocampo, y la experta en Educación, María Laura Zacarías. El intendente de Las Garcitas, Sergio Dolce, encabezará la lista de diputados. Estará acompañado por Julieta Campo; Juan Manuel García; y Luisinia Lita.

También disputarán un lugar en el Senado otras importantes figuras políticas: Christian Castillo encabezará la lista del Frente de Izquierda; Graciela Ocaña, hará lo propio por Hagamos Futuro; Juan Martín Paleo por Potencia; y Héctor Heberling, por el Nuevo Más.

Con respecto a diputados, encabezan listas Ricardo López Murphy, por Potencia; Hernán Reyes, por Hagamos Futuro; Federico Winokur por el Nuevo Más; y Myriam Bregman, por el Frente de Izquierda.

Graciela Ocaña

Una información a tener en cuenta es que, por primera vez desde el retorno de la democracia, el radicalismo no participará en las elecciones de la provincia.

Por otra parte, todavía no se sabe que hará el espacio que integran Horacio Rodríguez Larreta, Graciela Ocaña y Elisa Carrió. En teoría, presentarán formalmente sus candidatos este domingo.

Lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria

Jorge Taiana .

. Jimena López.

Juan Grabois.

Vanesa Siley.

Sergio Palazzo.

Teresa García.

Horacio Pietragalla.

Agustina Propato.

Hugo Moyano (hijo).

Fernanda Díaz.

Sebastián Galmarini.

Fernanda Miño.

Hugo Yasky.

Marina Salzman.

Nicolás Trotta.

Lista de candidatos a senadores de La Libertad Avanza en CABA (los nombres confirmados hasta ahora).

Patricia Bullrich.

Agustín Monteverde.

Pilar Ramírez.

Carlos Torrendell.

Alejandro Fargosi

Lista de candidatos a Diputados de La Libertad Avanza en CABA

Alejandro Fargosi.

Patricia Holzman.

Nicolás Emma.

Sabrina Ajmechet.

Fernando de Andreis.

Antonela Giampieri.

Andrés Leone.

Valeria Rodrigues Trimarchi.

Fernando Pedrosa.

María Fernanda Araujo.

Lautaro Saponaro.

Paloma Linik.

Juan Manuel Bensusan.

Guadalupe Baulos.

Roberto Campos.

Daiana Bravo Ckacka.

Héctor Aguirre.

Cristina Ballesteros.

Alberto Arco.

María Vildoza.

Arturo García Rams.

HM/DCQ