Con la presencia de Javier Milei, el círculo rojo se reúne en el Council of the Americas 2025

Desde el presidente Javier Milei, pasando por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el de Desregulación, Federico Sturzenegger, el gobierno forma parte de los protagonistas del Council of Americas 2025 que se desarrollará a lo largo de toda la jornada de este jueves 21 de agosto en el Alvear Palace Hotel..
La reconocida conferencia es organizada anualmente en el país por AS/COA en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Además de la presencia oficial, estará el Jefe de Gobierno Porteño, Jorge Macri y destacados empresarios que analizarán las perspectivas económicas y políticas para el país en un año bisagra, con las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina.
Grinman, de la CAC: "Hay que tener un país ordenado y este Gobierno lo está haciendo, pero hace falta consolidarlo"
Junto al primer mandatario, la presidenta y CEO de AS/COA (Americas Society/Council of the Americas), Susan Segal, y el presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman, estos son los expositores del ámbito público que dirán presente sobre el estrado:
· Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
· Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación
· Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación
· Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación
· Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.