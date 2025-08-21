Con la presencia de Javier Milei, el círculo rojo se reúne en el Council of the Americas 2025

Desde el presidente Javier Milei, pasando por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el de Desregulación, Federico Sturzenegger, el gobierno forma parte de los protagonistas del Council of Americas 2025 que se desarrollará a lo largo de toda la jornada de este jueves 21 de agosto en el Alvear Palace Hotel..

La reconocida conferencia es organizada anualmente en el país por AS/COA en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Además de la presencia oficial, estará el Jefe de Gobierno Porteño, Jorge Macri y destacados empresarios que analizarán las perspectivas económicas y políticas para el país en un año bisagra, con las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina.

Grinman, de la CAC: "Hay que tener un país ordenado y este Gobierno lo está haciendo, pero hace falta consolidarlo"

Junto al primer mandatario, la presidenta y CEO de AS/COA (Americas Society/Council of the Americas), Susan Segal, y el presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman, estos son los expositores del ámbito público que dirán presente sobre el estrado:

· Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

· Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación

· Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación

· Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación

· Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.

La Agenda de la mañana en este Council of Americas 2025

Mas allá de la política, un lugar destacado para los negocios

La jornada tendrá también un espacio donde un grupo de empresarios disertarán sobre grandes inversiones estratégicas para el desarrollo argentino:

· Juan Martin Bulgheroni, VP Upstream Planning and Strategy, Pan American Energy Group

· Guillermo Caló, Managing Director Rincon Lithium Project , Rio Tinto

· Martin Genesio, Presidente & CEO, AES Argentina

· Martín Pérez de Solay, CEO, Glencore Argentina

Además, se realizará una conversación con representantes de organismos multilaterales:

· Christian Asinelli, Corporate Vicepresident of Strategic Programming, CAF Development Bank of Latin America and the Caribbean

· Morgan Doyle, General Manager-Country Department Southern Cone, Inter-American Development Bank

· Temel Oktem, Regional Industry Manager, Infrastructure & Natural Resources, Brazil, Southern Cone, Peru, Ecuador, and Bolivia, International Finance Corporation

El encuentro toma dimensiones importantes en este 2025 signado por las elecciones legislativas. Incluso, un grupo de candidatos expondrán sus perspectivas días antes de los comicios.

