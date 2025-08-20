José Castillo: "Cuando la tasa es tan alta, el empresario mete el costo financiero dentro del precio"

En diálogo con Canal E, el economista José Castillo advirtió sobre los riesgos del "pass through" inflacionario tras la devaluación de julio y el impacto de las tasas de interés sobre la cadena de precios.

La devaluación y la sombra del pass through

La inflación mayorista de julio marcó un 2,8%, lo que encendió alarmas sobre el posible traslado a los precios minoristas. “Claramente no hubo pass through”, aseguró Castillo, quien explicó que, a pesar de la devaluación del 13-14% en julio, no se reflejó con fuerza en los precios al consumidor.

Sin embargo, en los precios mayoristas el aumento ya es visible. “Lo más fuerte está justamente en los importados que suben arriba del 5%”, indicó el economista, resaltando que es el mismo índice que se registró en abril, cuando también hubo un salto inflacionario tras la apertura del cepo.

“Normalmente la inflación mayorista adelanta lo que después pasa en la minorista”, detalló, aunque reconoció que la situación actual no es normal por la fuerte caída en el consumo. De hecho, recordó que “en abril la inflación mayorista fue 2,8 y la minorista de mayo fue 1,4, la más baja del año”, lo que muestra que no siempre hay un traspaso directo.

Tasas altas, dólar y elecciones: un cóctel peligroso

En agosto, el comportamiento de los precios minoristas muestra un patrón volátil. “Primera semana de agosto, los minoristas subieron 2%. Segunda semana, subieron 1%”, detalló. Para Castillo, esto se debe al movimiento del dólar: cuando sube, los precios reaccionan rápidamente; cuando baja, no retroceden.

“Los precios no son flexibles a la baja”, afirmó, en referencia al comportamiento estructural del mercado argentino. A esto se suma el efecto contradictorio de las tasas de interés elevadas. “Cuando la tasa es tan alta y pega en la cadena de pagos, el empresario mete el costo financiero dentro del precio”, explicó.

El panorama se complica aún más con la incertidumbre política. “Si estas dudas sobre el dólar, la inflación y las tasas no son de 15 días, sino de dos meses, ahí sí no resisten las cadenas de pago”, advirtió. Para Castillo, la diferencia entre una espera breve hasta el 7 de septiembre y una incertidumbre prolongada hasta octubre es clave para entender el comportamiento económico actual.

“Se está generando este doble delay, el de septiembre y el de octubre, y eso es un poquito mucho para el estrés que sufre la economía”, concluyó el economista.

