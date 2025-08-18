Damián Di Pace: “El mercado vivió una volatilidad muy grande”

En diálogo con Canal E, el analista económico Damián Di Pace analizó la coyuntura actual marcada por la volatilidad financiera. Explicó que el mercado experimentó “una inestabilidad muy grande”, producto de la transición hacia un nuevo régimen monetario tras el desarme de las letras fiscales de liquidez (lefis).

El especialista destacó que, en pocas semanas, las tasas de interés registraron fuertes oscilaciones: primero cayeron del 32% al 18%, luego subieron al 68%, volvieron a bajar al 35% y nuevamente escalaron a niveles cercanos al 70%.

Inflación y dólar bajo presión

Di Pace también se refirió al dato de inflación del 1,9% y señaló que, aunque se trata de un nivel moderado en comparación con meses anteriores, sigue siendo un factor central para la economía. Además, analizó la evolución del dólar, que mostró movimientos bruscos tras la salida de las lefis, y advirtió que la estabilidad dependerá de cómo se asiente el nuevo esquema monetario.

“Estamos frente a un mercado que todavía está procesando cambios profundos en las reglas de juego”, explicó el analista, remarcando que la política de tasas será clave para contener la presión cambiaria en las próximas semanas.