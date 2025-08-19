El Gobierno Nacional implementó la libre circulación de los camiones bitrenes en todo el país, sin restricciones horarias, exceptuando tramos donde se identifiquen riesgos para la seguridad vial. Fue mediante la Resolución 1196/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial. La decisión fue criticada por el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, quien culpó a la administración nacional por el estado de las rutas.

La resolución elimina la restricción para los vehículos de mayor porte, que hasta ahora solo podían transitar por tramos específicos y en horarios determinados. La autorización de circulación seguirá vigente para los sectores que “presenten condiciones objetivas de riesgo o limitaciones estructurales, como curvas de radio reducido o puentes con capacidad portante restringida”.

Además, se iguala el tratamiento administrativo para todas las categorías de bitrenes, eliminando los trámites adicionales requeridos para la categoría 3, que “generaban demoras superiores a los 90 días debido a una burocracia excesiva”. En este marco, los vehículos de categorías 2 y 3 mantienen los mismos parámetros de ancho, altura y peso.

La Secretaría de Transporte destacó que la normativa adopta “un esquema más simple y flexible, alineado con las necesidades de la logística actual” y remarcó que “mejora la previsibilidad normativa y reduce las cargas administrativas que obstaculizan el proceso productivo del país”.

Milei desfinanció las rutas y recortó 58% sus fondos

El posteo de Federico Sturzenegger sobre la habilitación para camiones bitrenes

"Estamos cambiando las reglas del juego del transporte en Argentina. Más carga por viaje permite menos viajes y menos combustible por tonelada: transportar más con menos ahora es posible. Menores costos, es mayor productividad, y libertad para crecer. Un paso más cerca de la libertad que nos pide el presidente", fue parte del mensaje que compartió el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Las críticas a la decisión de habilitar los camiones bitrenes

“Lo que faltaba: camiones con más toneladas en rutas que Nación tiene completamente abandonadas”, fue la crítica que Marinucci le hizo al Gobierno Nacional luego del anuncio. “Con estos elementos alcanza para dimensionar el peligro que implica esta resolución”, indicó durante un acto en la ciudad de Dolores, este martes.

Para el funcionario de Axel Kicillof, la decisión del oficialismo apunta a "entregar los trenes de pasajeros y de cargas porque no tienen interés en el desarrollo industrial y social". "Solo priorizan sus negocios”, cuestionó.

Apuntó, además, directamente contra Sturzenegger: “Crecer no es poner más toneladas sobre rutas destruidas, sino garantizar condiciones seguras para quienes producen y para quienes transitan”.

Martín Marinucci, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires

El diputado nacional Eduardo Toniolli también apuntól contra el Gobierno mediante un posteo cargado de ironía en redes sociales: "Habilitar camiones bitrenes para circular por rutas detonadas, al mismo tiempo que degradan el transporte ferroviario. Otra decisión criminal del régimen de Milei".

Qué son los bitrenes

Los bitrenes son vehículos de carga combinados, conformados por un camión tractor y dos remolques unidos mediante un plato de enganche. Entre sus principales beneficios se destacan una mayor capacidad de carga respecto a un camión convencional (hasta un 75% más), la reducción de los costos logísticos para industrias y empresas, una mayor seguridad operativa debido a las características del vehículo, y la disminución de emisiones de carbono por viaje realizado.

Desde el Gobierno precisaron que “hasta la fecha, solo el 26,5% de las rutas nacionales estaban habilitadas para la circulación de bitrenes y, dentro de la provincia de Buenos Aires, apenas el 11% de los tramos” señalando que “esta restricción limitaba la eficiencia de la conectividad, afectando el funcionamiento del sistema de transporte con este tipo de vehículos”.

Asimismo, detallaron que existía una discrepancia entre la normativa nacional (Resolución 884/2018) y la Ley N.º 6.675 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación con los horarios y zonas habilitadas para la circulación.

En este contexto, afirmaron que “se registraban demoras excesivas por parte del Estado en la emisión de autorizaciones de circulación, así como la exigencia de documentación innecesaria, como el Registro Único de Transporte Automotor (R.U.T.A.), eliminado en diciembre de 2024 por el Gobierno mediante la desregulación del transporte automotor de cargas”.

Al respecto, el Ejecutivo expuso que “estas inconsistencias incrementaban los costos logísticos para las empresas transportistas, al obligarlas a utilizar vehículos menos eficientes”.

Con esta medida, destacó que “el Gobierno Nacional simplifica y agiliza normas obsoletas que obstaculizan el desarrollo de la industria, y da un paso más hacia el impulso del crecimiento productivo en beneficio de todos los argentinos”.

