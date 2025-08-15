Ante la falta de entrega de patentes, ¿cuál es la "alternativa bonaerense que analizan"?

Ante la falta de entrega patentes por el cierre de la Casa de la Moneda, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia implementará “una alternativa” para identificar a los vehículos.

En esa línea, el funcionario señaló que la responsabilidad por la problemática, es "100% de Nación”.

“Muchos tienen el certificado de tramitación, pero otros lo hacen por viveza, lo que complica la fiscalización, la prevención de accidentes y la investigación de delitos”, explicó Marinucci.

En ese marco, el titular de la cartera de Transporte, anunció que la Provincia avanza en una resolución para habilitar una placa alternativa de carácter oficial.

“Si Nación regulariza la entrega, quedará como normativa para casos puntuales, como robos, extravíos o pérdidas por inundaciones”, explicó Marinucci.

Por su parte, el Gobierno, en tanto, había anunciado en dos oportunidades que normalizará la situación. La última vez, dijo que la fecha para esa normalización será el 1 de septiembre.

Además, el ministro bonaerense cuestionó a quienes retiran voluntariamente la chapa de sus vehículos para evadir fotomultas, aprovechando la situación: “Las cámaras están para prevenir infracciones, no para recaudar, y quienes critican su uso son muchas veces los mismos que incumplen la ley", remarcó.