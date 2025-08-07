El Gobierno ya puso fecha para regularizar el problema de las patentes provisorias

Después de meses de demoras, reclamos y preocupación en concesionarias, el Gobierno Nacional anunció que el 1° de septiembre se normalizará la entrega de chapas patentes para vehículos 0 km en Argentina.

La medida, confirmada por el Ministerio de Justicia, busca terminar con la circulación de autos con identificaciones provisorias en papel, un problema que se agravó en un contexto de ventas históricas: en lo que va de 2025, la venta de autos nuevos superó todos los registros desde 2018.

Ventas récord y cuello de botella logístico

La aceleración en la compra de vehículos puso al límite un sistema de provisión de chapas que ya presentaba dificultades. Solo entre mayo y julio se entregaron unas 500.000 chapas y se espera sumar otras 432.000 en agosto, pero el faltante dejó a miles de usuarios esperando su identificación definitiva, tanto en autos nuevos como usados en trámite de reposición por robo, extravío o deterioro.

Desde el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, señalaron que el nuevo esquema se implementó para evitar que esta situación se repita. “Reformamos el sistema de provisión: habilitamos proveedores privados mediante licitaciones públicas, reforzamos la logística y creamos un nuevo esquema de distribución”, explicaron. Esta transformación puso fin a la dependencia exclusiva de la Casa de la Moneda.

A partir del 28 de julio, todos los registros automotores deben informar en menos de 48 horas la disponibilidad de las chapas. Además, los usuarios pueden consultar online el estado de su trámite en la web oficial de la DNRPA, y las fuerzas de seguridad cuentan con información actualizada para controles más efectivos.

Seguridad vial y formalización

El faltante de patentes provisorias generó no solo demoras logísticas, sino también preocupaciones de seguridad vial: la falta de identificación impide rastrear vehículos y facilita delitos. “Un auto sin patente es un auto que no se puede rastrear”, advirtieron fuentes del sector. La regularización prevista será fundamental para garantizar la trazabilidad, la formalidad y el control del parque automotor.

Alivio para usuarios, pero aún quedan pendientes

Mientras tanto, miles de compradores siguen esperando sus chapas definitivas y continúan circulando con patentes de papel. El Gobierno estima que, con el nuevo sistema de distribución, los plazos se reducirán notablemente y se evitarán futuros cuellos de botella en la entrega.