Carlos D'Alessandro: "El problema no es el Presidente, es su entorno"

Carlos D’Alessandro, diputado nacional por San Luis, comparó la política actual de La Libertad Avanza con los años 90 y la gestión de Carlos Menem: “Si vas a hacer política como los 90, me la llenás de artistas, de famosos, de vedetes, de tipos que no piensan, así no funciona”. En Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), denunció además la repetición de viejas prácticas de la casta política: “Cada vez que hay un hecho de corrupción en este gobierno, siempre caminan sobre un mismo apellido, que son los Menem”.

Carlos D'Alessandro es diputado nacional por la provincia de San Luis, electo por la lista de La Libertad Avanza en 2023, con mandato hasta 2027. Es licenciado en administración, profesor de emprendimiento e innovación, cuenta con formación en marketing, gerencia política y emprendimiento, adquirido en instituciones como la Universidad de Salamanca y la Universidad Católica de Córdoba. Y en la última sesión de la Cámara de Diputados se distanció del oficialismo y conformó un nuevo bloque legislativo llamado Coherencia, junto con otros tres diputados que también se alinearon en la oposición interna por la ruptura de La Libertad Avanza.

Acá estaba leyendo un texto que me hicieron llegar sobre guerra política, que usted nos recomendaba leer, donde dice: “Sin la política no puede haber gobierno democrático, ni libertad individual, ni progreso, ni seguridad personal. La misma asegura la libertad individual, la propiedad privada, el mercado libre, la competencia sana, que ayuda a los consumidores”. Es decir, usted lo que ve es que finalmente hay un déficit político en La Libertad Avanza. Cuéntenos un poco lo que usted está viendo en retrospectiva de lo que ya había hace 25 años y lo que se encuentra hoy, que lo motivó a distanciarse del bloque oficial.

Creo que La Libertad Avanza no está cumpliendo el objetivo que venía a cumplir. Nosotros teníamos dos grandes banderas: una era la bandera de terminar con la casta política y con los privilegios de la política, y la otra era la bandera de terminar con la inflación, acomodar la economía, generar una economía sana para que los argentinos puedan vivir mejor. Ahora, tenemos que entender que la economía sola no puede hacer un gobierno. Tenemos que entender que la política es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Tenemos que entender que la política no es mala, que los malos son los hombres que se meten en la política para hacer daño. Y eso es lo que nos está pasando en La Libertad Avanza: todas estas denuncias de corrupción que se han venido suscitando durante este año y medio, más el funcionamiento de cómo se cerraron las listas electorales en todo el país, donde me metieron la casta política por la ventana en varias provincias.

Eso nos llevó a tener un detonante y a empezar a pensar con un poco más de coherencia, porque es muy complicado lo que está pasando en la Argentina; no es algo sencillo de entender. Ahora, por un lado, el presidente Javier Milei arregla la macroeconomía y los argentinos hacemos un gran sacrificio. Por el otro lado, el armado político de La Libertad Avanza te mete la casta política, cierra con los mismos de siempre. Y entonces, ¿qué va a pasar con lo que ahorremos los argentinos? ¿Se lo va a volver a llevar la política, a través de esta nueva casta, o vinimos a poner un punto de equilibrio y un punto final? Entonces, nosotros lo que hacemos es poner un grito, porque como nos enseñó el presidente Javier Milei: un hombre gritando vale más que mil callados. No, no podemos quedar callados en este momento y tenemos que actuar con coherencia. Por eso es el nombre del bloque y por eso tanto Pagano como Gerardo González como Lourdes Arrieta, nos identificamos, nos juntamos y entendemos que con esta unión que hicimos podemos llegar un poco más lejos.

Usted fue presidente de La Libertad Avanza en San Luis y lo desplazaron por entre Karina y Menem. ¿Qué le pasa al escuchar ahora las grabaciones de Spagnuolo casualmente denunciando corrupción de Karina y Lule Menem?

Yo no fui presidente de La Libertad Avanza en San Luis. El presidente de La Libertad Avanza San Luis es un ingeniero industrial de 28 años que se llama Matías de Alesandro, que fue el culpable de que yo esté en este espacio, que es mi hijo, por el cual yo me metí y estoy dando esta pelea, y que fue el que organizó todo el partido de La Libertad Avanza en San Luis. Y con respecto a lo de Spagnuolo, yo creo que esto es muy sencillo: si Spagnuolo le llevó los audios al presidente, él se tiene que presentar en la justicia, llevar esos audios y que se investiguen.

¿Le resulta verosímil lo que denuncia Spagnuolo?

Le aclaro: ya lo había escuchado esto de otro diputado nacional, amigo de Spagnuolo, que me lo contó hace como seis meses atrás. A ver… cada vez que hay un hecho de corrupción en este gobierno, siempre caminan sobre un mismo apellido, que son los Menem. Entonces, mi discusión con Lule Menem fue muy fuerte, porque es sencillo. Empezó así esto: el jueves a la noche me llaman y me dicen que los que nosotros habíamos puesto en la lista, que es verdad, encabezaba a Matías de Alesandro, pero no porque mi hijo encabezara, sino porque el presidente de La Libertad Avanza en San Luis.

Lo que pasa es que tenemos una doble moral: nos piden que vengamos a la Cámara de Diputados a apretar el botón rojo o el botón verde. El rojo es el negativo y el verde es el positivo, sin pensar. Entonces, mientras el presidente Javier Milei esté en el gobierno y nos manden las cosas que nos manda, nosotros tenemos que apretar rojo o verde sin pensar. Mañana nos mandan que tenemos que vender a la Argentina y tenemos que apretar sin pensar. Entonces, obvio que quieren llenar el Congreso y quieren seguir devaluando la política. Yo no estoy de acuerdo. Yo quiero llenar el Congreso de jóvenes profesionales que nunca estuvieron en la política y que vengan a dar esta batalla cultural nueva. Ahora, si me vas a hacer política como los 90, me la llenan de artistas, de famosos, de vedetes, de tipos que no piensan, así no funciona.

¿Qué edad tiene?

55.

O sea, que recuerda los 90 y la época de Carlos Menem.

Sí, sí. Yo milité en los 90, en la época de Carlos Menem. O sea, a los 30 años escribí un libro y me peleé con mucha gente dentro del gobierno de Carlos.

Usted obviamente recordará “Robo para la corona”, aquel famoso libro de 1991. Nosotros casualmente titulamos nuestra columna de hoy “Robo para la corona 2”. ¿Y qué le produce ver que se repite casi con los mismos apellidos y que, en lugar de “Manzano Menem”, hoy es “Menen Karina”?

Pproduce indignación. A ver, la ruptura de un bloque con la fuerza La Libertad Avanza… Uno me decía: “Pero te vas a ir de acá, si esto es el oficialismo, acá estás calentito, cómodo.” No, a mí no vine para estar cómodo ni calentito. Yo vine para que la gente cambie la política en Argentina. Yo vine para tener la posibilidad de dar esta batalla que estoy dando. Yo vine para decirle: “Señor presidente, escúchenos, todavía está tiempo. Usted no es el problema, el problema es su entorno”. Entonces, bueno, soy un simple hombre que dice eso. Recién me acaba de escribir un amigo del secundario, que hacía mucho que no lo veía, eh, que militamos en el centro de estudiantes del secundario, y le digo: “Sigo con los mismos valores que cuando éramos pibes.” Me dice: “Sí, eso le decía a mi hijo.”

O sea, lo que usted dice es que usted no cree que sea el presidente ni la secretaria de la presidencia, sino que quede en los Menem.

Creo que el presidente, seguro que no es, porque el presidente está en su mundo con la macroeconomía intentando ordenar los quilombos que no dejaron los gobiernos anteriores. Y creo que las decisiones tampoco las está tomando Karina Milei. Creo que tiene un entorno muy complicado y se está viendo en menos de un año y medio. Miren todo lo que pasó.

Claudio Mardones: Ha sido una semana que todavía no termina y suma una serie de obstáculos muy importantes para el gobierno, pero también la expectativa estaba puesta en las consecuencias del cierre de candidaturas del domingo pasado ¿qué sucedió? Usted habla de una discusión con Lule Menem, pero antes lo que teníamos presente era que había surgido una diferencia, en donde usted cuestionaba a La Libertad Avanza de haber acordado con el gobernador Claudio Poggi y de haber dejado de lado a quienes habían sido los impulsores de La Libertad Avanza en San Luis, en su provincia. ¿Es así?

Yo me debo a los sanluiseños. Nosotros en San Luis estamos peleando para terminar con una casta política que gobierna desde el año 83, que es de los Rodríguez Sa. Entonces, nosotros proponemos un listado de candidatos de La Libertad Avanza, afiliados a La Libertad Avanza, todos jóvenes, profesionales, que pueden venir a aportar muchísimo al Congreso. Y el jueves a la noche recibo un llamado telefónico de Lule Menem diciéndome que no, que los afiliados y los militantes de La Libertad Avanza no pueden ocupar esos lugares, que los lugares van a ser ocupados por una exministra del gobernador Claudio Poggi, que se fue del gobierno hace poco, hace menos de un año y medio, que era de Desarrollo Social, con un caso tipo Donda, que tenía a las empleadas de Inclusión Social trabajando en la casa. Y el otro, un concejal de Juntos por el Cambio, mandato vencido en 2023, del departamento Jurín de Merlo.

Entonces, yo le dije que no íbamos a permitir eso, que nos metan la gente por la ventana. Fue una discusión muy fuerte. Me amenazaron que me iban a intervenir el partido. Nosotros habíamos generado una alianza entre La Libertad Avanza, el Partido Demócrata y otro partido chico más de San Luis. Y le bajé la alianza porque la cláusula dos me lo permitía, y escribí el partido político de La Libertad Avanza, que estaba a cargo de la militancia de La Libertad Avanza, y anoté los candidatos el domingo de La Libertad Avanza. El domingo, a las 10:15 de la noche, se juntó el consejo del partido nacional de La Libertad Avanza, que preside Karina Milei. Lule Menem es el apoderado, Santiago Viola es el apoderado. Entre Gallo y Medianoche hicieron la intervención del partido. Serví Cubría se lo firmó, pero está mal hecha la intervención, porque le hicieron con un solo cuerpo, le hicieron con el cuerpo del consejo, y el consejo puede pedir la intervención, pero la tiene que definir el Congreso. Al Congreso no lo juntaron, por lo cual la intervención está mal hecha.

Se tomaron un avión privado, bien de casta, al otro día, el lunes, se fueron a San Luis Viola y el secretario privado de Lule Menem y me intervinieron el partido y me bajaron la lista y quieren poner la lista de ellos. Por eso, si usted ve el último posteo de Karina Milei en X, vas a ver que está todo el mapa violeta, cada provincia tiene un número, y San Luis no tiene nada. Y nosotros no vamos a permitir que nos metan la casta por la ventana y que nos vendan, porque nosotros vinimos acá a cambiar la política en la Argentina.Entonces, de ahí empieza esta discusión y de ahí yo les advertí: si hacen esto e intervienen La Libertad, nosotros no somos La Libertad, somos cualquier cosa menos eso. Nos estamos transformando en una mentira y yo no vine acá para mentir a la gente.

Déjeme hacer una reflexión y usted me guía. 39 diputados tiene La Libertad Avanza. Hay seis ya que formaron un bloque aparte, o sea, podríamos decir 15% de los diputados en un año y medio. Es un terremoto. No recuerdo otro caso de un partido, mucho menos un partido nuevo, que perdiera el 15% de sus diputados antes de completar las elecciones legislativas de medio término. O sea, si el gobierno trata de conseguir más legisladores, pero luego se pelea con sus propios legisladores, pareciera bastante poco probable que pueda conseguir que las leyes que pretende colocar en el próximo Congreso puedan llevarse adelante, porque finalmente se pelea con todos, con los cercanos, con los propios ¿qué evaluación usted hace de lo que significa esto de que el 15% de los diputados ya se hayan ido del bloque de La Libertad Avanza oficial?

Sí. Y no se van más diputados porque tienen miedo. Miedo al gobierno, miedo a los Menem. Le tienen miedo. No se van más diputados porque tienen miedo. Nosotros, con lo que estamos haciendo en La Libertad Avanza, estamos vapuleando la política, porque nosotros no tendríamos que estar pensando que no tiene que existir el Congreso. Nosotros tendríamos que estar pensando que tiene que haber un Congreso de calidad, que dé las discusiones, que pueda dar esas discusiones, que la gente que se sienta en esa banca entienda lo que está discutiendo, que pueda prever qué necesitamos para el futuro.