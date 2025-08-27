miércoles 27 de agosto de 2025
POLITICA
escandalo de la andis

Antes de los incidentes, Milei habló de Spagnuolo y dijo que lo llevará a la Justicia

El Presidente se refirió por primera vez al escándalo de los audios del ex titular de la ANDIS, donde revelaría la existencia de coimas. Tenía prevista una caravana que terminó en escándalo en Lomas de Zamora.

Diego Spagnuolo
Diego Spagnuolo | CEDOC

El presidente Javier Milei se presentó este miércoles en Lomas de Zamora junto a una comitiva, a días de las elecciones legislativas que se llevarán adelante este 7 de septiembre en Buenos Aires. En ese marco, habló por primera vez del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y manifestó que lo llevará a la Justicia por sus dichos.

"Todo lo que dice Spagnuolo es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a demostrar que mintió", fueron las palabras del jefe de Estado mientras se desarrollaba el acto proselitista que culminó en escándalo.

Milei tenía previsto realizar una caravana que partiría desde la localidad gobernada por Federico Otermín, junto a su hermana y el diputado nacional José Luis Espert, entre otras figuras libertarias.

En desarrollo...

