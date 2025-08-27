El presidente Javier Milei se presentó este miércoles en Lomas de Zamora junto a una comitiva, a días de las elecciones legislativas que se llevarán adelante este 7 de septiembre en Buenos Aires. En ese marco, habló por primera vez del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y manifestó que lo llevará a la Justicia por sus dichos.

"Todo lo que dice Spagnuolo es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a demostrar que mintió", fueron las palabras del jefe de Estado mientras se desarrollaba el acto proselitista que culminó en escándalo.

Milei tenía previsto realizar una caravana que partiría desde la localidad gobernada por Federico Otermín, junto a su hermana y el diputado nacional José Luis Espert, entre otras figuras libertarias.

En desarrollo...