El escape en moto del diputado nacional José Luis Espert fue una de las imágenes más comentadas de los incidentes por la caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora. En medio del caos, el legislador explicó que un motoquero que pasaba por el lugar lo ayudó de casualidad, pero en las últimas horas se conoció que se trata de un barra brava con antecedentes del club Comunicaciones.

El 27 de agosto pasado, vecinos protestaron contra la comitiva encabezada por el presidente Javier Milei y, tras arrojar verduras y piedras, el mandatario debió evacuar junto a los funcionarios y candidatos que lo acompañaban. Espert no se subió a la camioneta y logró huir gracias a un presunto militante, que este miércoles fue identificado como Damián Matías Rosati.

La revelación la hizo el periodista Gustavo Grabia, especializado en temas de violencia dentro del fútbol. "No era un motoquero que pasaba por ahí, como se dijo. Era Damián Rosatti, miembro de la barra de Comunicaciones, que tiene una causa por tratar de asesinar al que manejaba el futsal en Comunicaciones, un dirigente de nombre Daniel", contó en su columna en Radio Con Vos.

Según el comunicador, la causa había comenzado a avanzar con fuerza, pero su curso se frenó de manera abrupta en 2023, tras el triunfo electoral de Milei. "Desde hace más de un año y medio nunca más supimos nada de esa causa. Cuando vi quién era éste lo llamé al dirigente, le mostré la foto y me dice 'no te puedo creer'. Le pregunto cómo está su causa y me responde, 'totalmente parada'", añadió.

Por otro lado, Grabia señaló que Rosati fue llevado a La Libertad Avanza por Sebastián Pareja, armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires y también candidato a legislador por la tercera sección, que ya fue acusado de llevar a integrantes de otras barras a actos de Milei.

De hecho, el "motoquero" fue uno de los invitados al Congreso durante la asunción presidencial del líder libertario, donde ocuparon un palco, como muestra de la cercanía que habían construido con el espacio.

Tras una consulta a fuentes judiciales, este medio pudo reconstruir que Damián Rosati estuvo ligado al mundo del boxeo en el club del barrio de Agronomía, donde se desempeñó como técnico. El episodio narrado por el periodista estaría ligado a una causa por amenazas coactivas y lesiones, la cual habría sido elevada a juicio oral, pero hace tiempo que no tiene fecha.

Por otro lado, tiene otras causas civiles —algunas en su contra y otras iniciadas por él— por "daños y perjuicios en un accidente de tránsito con lesiones o muerte".

Qué había dicho Espert sobre los incidentes en Lomas de Zamora

“En un momento cayeron piedras muy cerca del presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. A unas chicas que hacen fotografías les tiraron piedras a la cintura. Se puso muy violento y por una cuestión de seguridad decidimos terminar el evento”, relató el diputado nacional en diálogo con TN.

"Cuando llegó hicimos muchísimas cuadras con euforia, en total paz. Y sobre el final del recorrido, ahí empezaron los gritos y la violencia física a través de objetos que volaban sobre la camioneta", sostuvo Espert, también candidato a legislador nacional por el oficialismo, que explicó que pudo salir a bordo de una moto conducida por un "seguidor libertario".

