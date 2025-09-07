El legislador José Luis Espert se acercó a las urnas en el marco de las elecciones legislativas bonaerenses y aseguró que a la democracia la ve "sana, fuerte y feliz". En paralelo, defendió la presidencia de Javier Milei y sostuvo que "el país venía en deterioro" antes de que comenzara el mandato del libertario.

"Para mí es un día especial porque hace 42 años que recuperamos la democracia. A la democracia la veo sana, fuerte y feliz de que sigamos votando. El único lugar donde se puede construir algo razonable es en democracia", expresó en diálogo con la prensa tras emitir su voto en la mesa 167 del Colegio de la Santa Cruz en San Isidro.

Luego de pasar por la urna pasadas las 11 de la mañana, el legislador libertario defendió la administración actual del Gobierno y señaló: "Ahora la democracia está en deuda con la sociedad argentina porque al país no le ha ido bien, no solo en democracia".

"El país viene, hasta la llegada del presidente Milei, en un deterioro importante en los últimos 100 años. La democracia no ha significado un cambio en el bienestar económico de los argentinos", aseguró.

Espert, quien competirá en las elecciones legislativas de octubre para renovar su banca en la Cámara de Diputados, también llamó a la participación de la sociedad en los comicios y recordó que "es un día donde hay que remarcar lo importante de volver a votar".

"Vamos a ver qué pasa con el resultado y lo tomaremos con mucha calma", aseveró, en medio de la polémica por presuntas coimas y corrupción que afectó al Gobierno. "Felicito a los que hoy votan y a los que no van a votar les digo que reflexionen", concluyó.

