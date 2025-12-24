Juez federal permite a Trump avanzar con tarifa de US$100.000 para visas H-1B

Un juez federal dijo que el gobierno de Trump puede avanzar con tarifa de US$100.000 para nuevas solicitudes de visas H-1B, un revés para las empresas tecnológicas de EE.UU. que dependen de la contratación de trabajadores extranjeros calificados.

La jueza federal de distrito Beryl Howell afirmó en un fallo emitido el martes que la decisión del presidente Donald Trump de aumentar de manera drástica el costo de la popular visa es legal. La resolución refuerza la campaña del gobierno para restringir la inmigración y estimular la demanda de trabajadores de EE.UU. La Cámara de Comercio de EE.UU., que presentó la demanda para bloquear la medida, puede apelar.

Trump triplica a US$3.000 incentivos para que migrantes se “autodeporten”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Howell rechazó el argumento de la Cámara de que no tiene autoridad el presidente para imponer la tarifa, al concluir que su proclamación fue emitida en virtud de “una concesión expresa de autoridad estatutaria al presidente”.

“Aquí, el Congreso ha otorgado amplia autoridad al presidente una amplia autoridad estatutaria, que él ha utilizado para emitir la proclamación y abordar, de la manera que considere adecuada, un problema que percibe como una cuestión de seguridad económica y nacional”, escribió.

Daryl Joseffer, vicepresidente ejecutivo de la Cámara, dijo en un comunicado que la tarifa de US$100.000 vuelve prohibitivo el costo de las visas H-1B.

“Estamos decepcionados con la decisión del tribunal y estamos evaluando otras opciones legales para garantizar que el programa de visas H-1B pueda operar como el Congreso lo concibió: para permitir que las empresas estadounidenses de todos los tamaños accedan al talento global que necesitan para hacer crecer sus operaciones”, afirmó Joseffer.

El programa de visas H-1B es un pilar de la inmigración basada en el empleo y permite a las empresas de EE.UU. contratar trabajadores extranjeros con educación universitaria para ocupaciones especializadas. En septiembre, Trump firmó una proclamación para aumentar la tarifa de solicitud con el objetivo de desalentar a las empresas que, según afirmó, abusan de un programa que desplaza a trabajadores de EE.UU.

Las visas H-1B se otorgan mediante sistema de sorteo, pero se utilizan principalmente en la industria tecnológica. Amazon, Tata Consultancy Services Ltd., Microsoft, Meta Platforms Inc. y Apple Inc. se encuentran entre las empresas con mayor número de visas H-1B, según el gobierno de EE.UU.

Trump detiene lotería de Green Cards tras ataques en Brown y MIT

La Cámara, el mayor grupo de lobby empresarial del país, sostuvo en su demanda presentada en octubre que el aumento de la tarifa es ilegal porque contradice la ley federal de inmigración y excede la autoridad para fijar tarifas otorgada por el Congreso.

Un grupo de 19 fiscales generales estatales también está impugnando la proclamación de Trump. Su demanda se centra en el impacto proyectado sobre el sector público, en particular en los ámbitos de la salud y la educación, que también dependen del programa de visas H-1B. Una agencia global de contratación de personal de enfermería presentó una demanda por separado.

El caso es Chamber of Commerce vs. US Department of Homeland Security, 25-cv-03675, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito de Columbia (Washington).

GZ