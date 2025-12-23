Trump triplica a US$3.000 incentivos para que migrantes se “autodeporten”

La administración Trump está ofreciendo US$3.000 y cubrir el costo del viaje a inmigrantes indocumentados que acepten abandonar de forma voluntaria Estados Unidos antes de que termine el año, en su más reciente esfuerzo por intensificar las deportaciones masivas y reducir los costos de aplicación de la ley.

Los inmigrantes indocumentados que se autodeporten mediante la aplicación CBP Home tendrán el viaje organizado y financiado por el Departamento de Seguridad Nacional y podrán optar a la condonación de multas o sanciones civiles por no haber salido previamente del país, informó la dependencia. El incentivo de US$3.000 triplica los US$1.000 anunciados por el departamento en mayo.

El anuncio forma parte de una campaña navideña destinada a acelerar las deportaciones. Una publicación en la cuenta X del Departamento de Seguridad Nacional advirtió a quienes viven ilegalmente en EE.UU. que “VOLVERÁN A CASA”.

“Los inmigrantes ilegales deberían aprovechar este regalo y autodeportarse, porque si no lo hacen, los encontraremos, los detendremos y nunca regresarán”, afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado.

Desde enero de 2025, 1,9 millones de inmigrantes se han autodeportado voluntariamente, y decenas de miles de ellos han utilizado CBP Home, según Noem. Estas cifras no pudieron ser verificadas de manera independiente. La aplicación fue creada durante la administración Biden para que los migrantes programaran entrevistas de asilo, pero el equipo del presidente Donald Trump la rebautizó y modificó su propósito.

Las autoridades han descrito el programa como una alternativa más eficiente que las costosas detenciones y expulsiones. Incluso con el aumento del incentivo, el gobierno sostiene que se generan ahorros, ya que calcula que el costo promedio de arrestar, detener y expulsar a un migrante ronda los US$17.000 por persona.

El DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre cómo varía ese cálculo con el aumento del pago.

Abogados y activistas especializados en inmigración han puesto en duda la afirmación de la administración Trump de que los migrantes que se marchan voluntariamente pueden regresar legalmente. Bloomberg informó anteriormente que, en muchos casos, las personas que han vivido en Estados Unidos sin estatus legal enfrentan prohibiciones automáticas de reingreso que pueden durar años y para las que rara vez se conceden exenciones.

El aumento del incentivo ocurre en un momento en que las detenciones y deportaciones no voluntarias no han alcanzado el objetivo inicial de la administración de 1 millón. Desde que Trump asumió el cargo, su gobierno ha deportado a más de 261.000 personas, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE).

Durante ese mismo período, el ICE detuvo a más de 285.000 extranjeros acusados de encontrarse ilegalmente en el país o de ser deportables.

Las autoridades también han avanzado en restringir las vías de inmigración legal. Anunciaron que revisarán nuevamente los casos de todos los refugiados reasentados bajo el mandato del expresidente Joe Biden, congelarán sus solicitudes de tarjeta de residencia y considerarán como “factores negativos significativos” que un país figure en la amplia prohibición de viajes impuesta por el presidente.

La administración Trump también amplió su prohibición de viajes, que inicialmente incluía a nacionales de 19 países, para abarcar a personas procedentes de más de 30 países.

