Llegó a Ezeiza el primer vuelo con argentinos deportados de Estados Unidos

Este jueves, poco después de las 3 de la madrugada, aterrizó en Argentina el primer grupo de argentinos deportados de Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump por estar sin papeles.

El conjunto de argentinos expulsados del país norteamericano viajaron a bordo de un Boeing 767-300 en un vuelo especial operado por la aerolínea Omni Air International, que fue contratada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocido como "Homeland Security".

Tras salir de Estados Unidos, el avión realizó una primera escala en Bogotá, Colombia, continuó realizando una segunda parada en Belo Horizonte, en Brasil, para dejar a otro grupo de ciudadanos brasileños, también deportados, y luego aterrizó en Ezeiza alrededor de las 3:19hs.

