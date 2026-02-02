Boom turístico en el Iberá: duplicó sus visitas en una década y ya recibe 60 mil personas al año

El Parque Iberá ya no es solo una promesa de conservación, sino una realidad económica que transforma el mapa del Nordeste. Según un informe del Comité Iberá, el destino duplicó su número de visitantes en los últimos diez años, alcanzando en 2025 la cifra de 60.000 turistas.

El dato confirma la resiliencia del sector tras los incendios y la crisis económica, posicionando a la naturaleza correntina como un imán para el público nacional.

El análisis técnico revela que, del total de visitantes, el 90% son argentinos, mientras que el turismo extranjero representa el 8%. "Vemos que Iberá es un destino para todos los segmentos; hay ofertas desde hoteles boutique hasta casas de familias que reciben visitantes por precios módicos", destacó Sergio Flinta, senador provincial y presidente del Comité Iberá.

Radiografía de los portales: Pellegrini y Concepción a la cabeza

El crecimiento de la afluencia turística fue generalizado en casi todos los accesos. Carlos Pellegrini (Portal Laguna Iberá) se mantiene como el destino de mayor trayectoria, concentrando más de 35.000 visitas el último año, con un incremento del 38%. En segundo lugar se ubicó Concepción del Yaguareté Corá (Portal Carambola), que superó los 10.000 turistas.

Otros puntos de acceso también mostraron vitalidad: Cambyretá (Ituzaingó) creció un 26% y San Antonio (Loreto) un 33%. La estacionalidad marca picos claros de demanda en meses como julio, que registró más de 11.000 visitantes, y la ventana de marzo-abril, que sumó otros 10.000.

Cultura y naturaleza: la fórmula del despegue

Para Flinta, el éxito del modelo radica en dos pilares: la naturaleza restablecida y la identidad cultural. La reintroducción de especies como el yaguareté, el oso hormiguero y el guacamayo rojo ha convertido al Iberá en un santuario único en el país.

A esto se suma la impronta correntina en gastronomía, música y vestimenta, que ofrece al turista una experiencia de inmersión total.

"Se ha generado una economía donde antes no había nada: creció el número de plazas hoteleras, guías, oferta gastronómica y prestadores de servicios", evaluó el legislador. El impacto se siente con fuerza en pueblos como San Miguel, Loreto e Ituzaingó, donde el ecoturismo ya es la principal fuente de ingresos genuinos.

Lo que viene: el Plan de Inversión 2026

Con la mirada puesta en el futuro, el Comité Iberá está terminando de delinear el Plan de Inversión para el 2026, el cual será presentado al gobernador Gustavo Valdés en los próximos días. El proyecto contempla obras de infraestructura turística, nuevos centros de interpretación y seccionales de guardaparques.

Además de las obras físicas, el plan incluye "política blanda": capacitaciones para los pobladores locales y campañas de concientización ambiental. El objetivo es claro: acelerar el crecimiento de visitas para superar el récord histórico de 63.000 turistas y consolidar al Iberá como el gran orgullo productivo de Corrientes.