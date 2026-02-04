Felipe inicia un tratamiento prolongado en el Garrahan: estiman al menos un año de lucha contra el neuroblastoma

El pequeño Felipe, el niño chaqueño de dos años diagnosticado con neuroblastoma, comenzó una nueva etapa en su lucha contra la enfermedad tras ser derivado al Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. Prof. Dr. Juan P. Garrahan, donde afrontará un tratamiento que, en principio, se extendería durante al menos un año.

La confirmación fue realizada por su madre, Ángeles Solís, quien brindó detalles sobre la situación médica del menor y expresó su agradecimiento por el acompañamiento social que recibió la familia desde que se conoció el diagnóstico. Según explicó, el tratamiento será prolongado y exigente, por lo que pidió continuar con las cadenas de oración y el acompañamiento espiritual.

Un tratamiento largo y complejo

De acuerdo con lo señalado por la madre del niño, los médicos estiman que el proceso terapéutico demandará alrededor de 12 meses. La mujer destacó que el pequeño ya se encuentra bajo atención en el Garrahan y sostuvo que atraviesan una etapa que requerirá fortaleza y acompañamiento.

En ese marco, Solís agradeció las muestras de apoyo que recibieron en las últimas semanas, tanto a través de donaciones como de mensajes en redes sociales. Además, aseguró que la ayuda económica que impulsó la comunidad permitió afrontar los primeros gastos vinculados al cuadro médico.

También indicó que la cobertura sanitaria del menor se encuentra garantizada, por lo que la familia decidió dar por finalizadas las colectas y rifas solidarias que se habían organizado para colaborar con el tratamiento.

El traslado sanitario y el estado actual del niño

Felipe fue trasladado recientemente a Buenos Aires luego de permanecer internado en un hospital infantil de Brasil, donde se detectó la enfermedad. El operativo sanitario incluyó la utilización de un avión sanitario que permitió concretar el traslado hacia la Argentina para que el niño acceda a un centro médico especializado en tratamientos de alta complejidad pediátrica.

Tras su arribo, la madre confirmó que el menor llegó en condiciones clínicas estables, lo que permitió avanzar con la planificación terapéutica. En ese sentido, lo describió como un niño fuerte y destacó la respuesta positiva que mostró durante el traslado.

Un diagnóstico que movilizó a la provincia

El caso generó una fuerte repercusión social en el Chaco y distintas expresiones de solidaridad se replicaron en redes sociales y en acciones comunitarias impulsadas para colaborar con la familia.

El diagnóstico del neuroblastoma se conoció a fines de enero, cuando el niño se encontraba de vacaciones junto a su familia en Brasil. Desde entonces, la prioridad médica fue organizar su derivación hacia la Argentina para garantizar la continuidad del tratamiento en un centro de referencia.