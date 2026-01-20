Año Nuevo Chino en La Plata: dos días de cultura, tradición y un festejo histórico en Plaza Moreno

La ciudad de La Plata se prepara para recibir uno de los acontecimientos culturales más convocantes del calendario: la celebración del Año Nuevo Chino, que este 2026 marcará el inicio del Año del Caballo de Fuego. Con entrada libre y gratuita, el evento se desarrollará durante dos jornadas consecutivas, el sábado 21 y el domingo 22 de febrero, en Plaza Moreno, epicentro histórico y simbólico de la capital bonaerense.

Organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae (FPHV), el festejo se consolida como el evento de cultura china más grande de América Latina, tanto por su escala como por su impacto cultural, social y turístico. Según estimaciones de la organización, se espera la participación de más de 300 mil personas por día, una cifra que vuelve a posicionar a La Plata como escenario de grandes encuentros internacionales.

La celebración comenzará ambos días a partir de las 12 del mediodía y ofrecerá una programación ininterrumpida que combinará espectáculos artísticos, propuestas gastronómicas, actividades culturales y experiencias participativas destinadas a todo público. El objetivo central es acercar al público argentino a las tradiciones, valores y expresiones contemporáneas de la cultura china, en el marco del inicio del año 4724 según el calendario tradicional oriental.

A lo largo de las dos jornadas, el escenario principal será sede de más de 50 presentaciones, con la participación de artistas locales e internacionales. Delegaciones provenientes de China llegarán especialmente al país para formar parte del festejo, lo que refuerza el carácter internacional del evento y su relevancia dentro del intercambio cultural entre ambos países.

Además de los espectáculos, el predio contará con cerca de 200 puestos de emprendedores gastronómicos y artesanos, donde se podrán degustar platos típicos de la cocina oriental y adquirir productos vinculados a la cultura asiática. La propuesta se completa con un amplio abanico de actividades pensadas para el aprendizaje y la participación directa del público.

Entre las experiencias destacadas figuran los talleres de caligrafía antigua, las demostraciones de artes marciales, las actividades vinculadas al uso de los tradicionales palitos chinos y la milenaria técnica del recorte de papel. También habrá ceremonias tradicionales de té y espacios dedicados a la divulgación de costumbres ancestrales que atraviesan la vida cotidiana en China.

Uno de los momentos más esperados será, como cada año, la Ceremonia de Clavado de Pupilas, protagonizada por los tradicionales leones y dragones chinos. Este ritual simbólico busca “dar vida” a las figuras para atraer prosperidad, buena fortuna y energías positivas, y suele concentrar a miles de espectadores frente al escenario principal.

En esta edición, el evento contará además con un Encuentro de Artes Marciales, donde el público podrá conocer y practicar disciplinas tradicionales chinas como Kung Fu y Tai Chi, junto con otras expresiones asiáticas ampliamente difundidas en Argentina, como Taekwondo, Karate y Judo. Escuelas de La Plata y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participarán de las exhibiciones.

Otra de las grandes atracciones será la instalación de un Barrio Chino temático, que recreará el ambiente y la estética característica de estas zonas emblemáticas. Allí se integrará el programa CUGA (Circuito Urbano Gastronómico), con una amplia variedad de propuestas culinarias, y el paseo de artesanos de la Feria Manos Platenses, enmarcado en el programa de Economía Social impulsado por la Fundación organizadora.

En la denominada Plaza China, los visitantes podrán acercarse a practicar caligrafía, aprender técnicas tradicionales, participar de juegos culturales y disfrutar de la Ceremonia Tradicional del Té, una de las prácticas más representativas de la cultura china por su valor simbólico y ritual.

La música también ocupará un lugar central en la celebración. Entre los shows confirmados se destaca la presentación de Along, una de las figuras emergentes del pop chino, y del cantante conocido como Chino Cuartetero, fenómeno viral en redes sociales. A ellos se sumará la compañía Tango por la Paz, reconocida por su proyección internacional y su vínculo con el público chino.

El desfile de Moda Imperial China, las danzas tradicionales, los espectáculos de K-Pop y otros ritmos contemporáneos completarán una grilla artística diversa, pensada para reflejar tanto las tradiciones milenarias como las expresiones actuales de la cultura asiática. El cierre de cada jornada estará a cargo de bandas platenses y DJ sets.

Desde la organización subrayan que el evento trasciende lo festivo. “Este encuentro representa más que un festejo: estamos celebrando el principal conglomerado entre Argentina y China del país”, expresó el presidente de la Fundación Pro Humanae Vitae, Rafael Velázquez, al destacar el carácter estratégico de la iniciativa.

Según explicó, la celebración del Año Nuevo Chino es el resultado de un trabajo sostenido y multidimensional que la Fundación desarrolla junto a instituciones y referentes de la comunidad china, con el objetivo de fortalecer los vínculos bilaterales en áreas clave como ciencia, tecnología, negocios, cultura y arte.

El evento cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata, la Cámara de Comercio de Guangdong en Argentina, el Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas de la República Argentina y la Escuela Mei Hua, entre otras entidades.

También participan diversas cámaras comerciales locales y organizaciones vinculadas a la formación y promoción del comercio, además del Instituto Confucio de la UNLP, que desde hace años cumple un rol central en la difusión de la lengua y la cultura china en el ámbito académico argentino.

Con una convocatoria masiva, una agenda diversa y un fuerte respaldo institucional, el Año Nuevo Chino en La Plata se consolida como una de las celebraciones culturales más importantes del país y de la región, y como una vidriera privilegiada del diálogo cultural entre Argentina y China.