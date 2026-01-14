IA en el ámbito laboral: las oportunidades y desafíos que marcarán el trabajo en 2026

La Inteligencia Artificial será la protagonista de 2026, según coinciden especialistas de Argentina y el mundo, que señalan que esta tecnología marcará la economía global este año, impulsando inversiones, transformaciones en el trabajo y nuevos desafíos regulatorios, en un contexto internacional atravesado por conflictos geopolíticos y debates sobre su alcance y riesgos.

Durante los últimos 12 meses, se multiplicaron los anuncios de avances e inversiones en IA que para muchos sonaban a promesas a futuro. Sin embargo, el consenso de expertos indica que 2026 será el punto de consolidación de esta tecnología, incluso frente a teorías que advierten sobre una posible burbuja próxima a estallar.

Martín Varsavsky trae a la Argentina la IA médica que promete cambiar las consultas online

La integración de la IA al trabajo humano

El principal desafío que se comienza a transitar este año es la integración de la Inteligencia Artificial al trabajo humano para mejorar el rendimiento de las personas. La automatización de ciertas tareas permitirá liberar tiempo para otras funciones y, en algunos casos, para una mejor calidad de vida.

Esta visión fue reflejada por Google Cloud en un reciente comunicado, donde sostiene que 2026 estará marcado por la adopción a gran escala de la IA en empresas de todo el mundo, superando el modelo de asistentes básicos y avanzando hacia sistemas integrados que colaboren con las personas para generar mayor eficiencia.

En esa línea, Rafael Ibañez, CEO de SkyOnline, empresa argentina de datacenter e infraestructura para soluciones de IA, explicó que “tareas que antes eran repetitivas, aburrían a los trabajadores e inducían al error por excesiva confianza ya se pueden llevar a cabo con la tecnología, mejorando la calidad de vida de todos nosotros”.

El impacto económico global y regional

Desde una mirada estrictamente económica, BlackRock afirmó que “durante los últimos 150 años, el crecimiento de EE.UU. se ha mantenido notablemente cerca de una tendencia del 2%” y consideró “posible que la IA pueda impulsar el crecimiento por encima de esa tendencia”, lo que sería un hecho histórico.

Este fenómeno no se limita a Estados Unidos. Oxford destacó que la inversión en Inteligencia Artificial se mantendrá en “máximos históricos” y que incluso podría “sorprender al alza”, reforzando la idea de que 2026 será un año clave para la consolidación del sector.

En términos prácticos, los especialistas sostienen que este será un período de depuración, en el que se definirá qué desarrollos serán relevantes y cuáles quedarán en el camino. El copresidente de la Región Panamericana de Acer, Germano Couy, afirmó que “entramos en una etapa donde el hardware responde a la IA y la IA responde a las personas porque el impacto más profundo no es tecnológico, es humano”.

Argentina, oportunidades y riesgos en el boom de la IA

Argentina no está exenta a este auge. El país registró un crecimiento interanual del 20,8% en exportaciones de servicios basados en infraestructura digital, alcanzando un récord de u$s 9.700 millones, según Argencon, la entidad que agrupa a empresas de la Economía del Conocimiento. Además, el organismo proyecta que el sector podría llegar a u$s 30.000 millones en el mediano plazo.

Sobre este escenario, Ibañez sostuvo que “la IA está impulsando la economía del conocimiento y el país cuenta con un gran potencial por su talento y desarrollo en tecnologías descentralizadas”. También remarcó que “para ser eficientes hay que invertir en renovación tecnológica”, y explicó que los ciclos de actualización se acortaron, generando un mayor movimiento económico, con inversiones estimadas en unos 10 millones de dólares por cada MW.

La inteligencia artificial sigue redefiniendo el empleo tecnológico, según un informe sobre Latinoamérica

Sin embargo, el avance tecnológico también expone desafíos. El empresario advirtió que uno de los principales problemas es que los gobiernos no siempre avanzan al mismo ritmo que la innovación, y señaló que “muchas veces la legislación llega tarde en términos de ciberseguridad o responsabilidad social”, lo que abre la puerta a estafas, usurpación de identidad y difusión de imágenes alteradas.

El impacto de la ciberdelincuencia ya es significativo. Según EY España, en 2025 tuvo un costo global estimado de 10,5 billones de dólares. Frente a este escenario, Ibañez concluyó que “es fundamental un monitoreo 24/7 en tiempo real, con protocolos que permitan responder rápidamente a cualquier ataque y mitigar riesgos lo antes posible, buscando evitar que se conviertan en problemas graves”.

GZ cp