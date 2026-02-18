Llaryora: “Las obras de infraestructura son el puntapié para un desarrollo más igualitario”

El gobernador Martín Llaryora visitó las localidades Cavanagh y Saladillo, en el departamento Marcos Juárez, donde anunció inversiones estratégicas destinadas a infraestructura urbana y desarrollo local, informó el Gobierno de Córdoba.

El mandatario se reunió con autoridades locales y vecinos para comprometer aportes que mejorarán la calidad de vida de estas comunidades.

En el marco de su política de promover el federalismo provincial, Llaryora estuvo acompañado por funcionarios provinciales y autoridades locales durante la visita.

Se conoció la encuesta que todos los intendentes quieren ocultar: el nuevo podio de la peor imagen entre sus vecinos

Cavanagh

En Cavanagh, el gobernador anunció la construcción de un polideportivo techado con el fin de sumar un espacio para la práctica deportiva y propiciar lugares de encuentro que fortalezcan el tejido socio comunitario del municipio.

“Todos debemos tener la oportunidad de desarrollarnos en condiciones de igualdad, vivamos en la Capital o el interior y para eso necesitamos infraestructura”, recalcó.

Y añadió que “estas obras son imposibles de hacer solo con recursos municipales”, de ahí que sea fundamental el trabajo articulado con la Provincia.

También comprometió un apoyo económico de $300 millones para la repavimentación de calles de la zona urbana y otros $40 millones para mejoras del centro de salud municipal.

Además adelantó que otorgará 100 millones para la continuidad del plan de viviendas que se ejecuta en la localidad.

“Quiero agradecer el apoyo de todo el pueblo y que podamos estar sentados dirigentes de distintos partidos políticos. Es bueno que esto suceda: en Córdoba podemos pensar diferente y trabajar en conjunto, y esto nos hace más fuertes sobre todos en momentos difíciles”, remarcó.

Por último, garantizó el acompañamiento de la Provincia a la actividad que desarrollan clubes, centros vecinales, cooperadoras escolares y templos religiosos locales, que podrán acceder a una asistencia de $5 millones de pesos.

Además, Llaryora adelantó que enviará $30 millones para los bomberos voluntarios.

El intendente Gustavo Dal Bo destacó la presencia del Gobierno provincial en la localidad y el acompañamiento constante para el desarrollo de obras que la comunidad necesita.

Cajeros en retirada: la UCR presiona por poner en debate el repliegue de Bancor en el interior

Saladillo proyecta su edificio comunal y luminaria pública

La recorrida continuó en Saladillo, donde se abordaron las obras prioritarias para esta localidad de 231 habitantes.

Llaryora reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo del interior cordobés. “No hay un solo pueblo de Córdoba que no tenga una obra en marcha, porque creemos que es lo que necesitan las comunidades para mejorar”, apuntó.

En este sentido, comprometió $70 millones para la instalación de luminaria en el acceso a la comuna y otros $80 millones para la construcción de la sede de la comuna, que no cuenta con edificio propio.

También agregó que la Provincia brindará un apoyo financiero de $20 millones para instalar juegos inclusivos en la plaza y otros $30 millones para la puesta en valor de la iglesia de Saladillo.

El intendente Darío Quiroga rescató el acompañamiento provincial a la localidad y ponderó iniciativas como el programa habitacional Vivienda Semilla, la mejora del dispensario ejecutada a través del Focom y obras de cordón cuneta en el ingreso a la comuna. “Tenemos un gobernador que nos escucha”, mencionó Quiroga.

El mandatario también puso a disposición de clubes y el centros vecinal aportes por $5 millones, y otros $30 millones para los bomberos voluntarios.

Llaryora estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, junto a autoridades locales, dirigentes de entidades de la región y vecinos.

Fuente: Gobierno de Córdoba.