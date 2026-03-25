Llega la Cupido Fest a Córdoba, la fiesta anti Tinder que busca crear parejas cara a cara

Por primera vez, Córdoba será sede de la Cupido Fest, un evento pensado para solteros que combina juegos, dinámicas grupales y actividades sociales con el objetivo de generar conexiones reales fuera de las aplicaciones de citas. La primera edición se realizará el 18 de abril en Don Campestre y tendrá un cupo de 175 participantes.

La propuesta surge de la unión de tres comunidades dedicadas a crear espacios de encuentro: Domingos de Match, Don't do It y No tengo con quién, que ya vienen organizando experiencias sociales para personas que buscan ampliar su círculo social o conocer potenciales parejas.

Según explicó Chulita, una de las organizadoras, el evento tendrá formato sunset, con una primera etapa centrada en la interacción y un cierre con música y fiesta. “Va a ser un sunset. Empieza a la una de la tarde, la Cupido dura hasta las cuatro y después empieza el cachengue. La idea es que la gente tenga tiempo para conocerse y compartir durante toda la jornada”, detalló.

Durante la jornada habrá juegos para romper el hielo, dinámicas grupales y actividades guiadas. Mientras, las organizadoras actuarán como “cupidas”, lo que facilitará la interacción entre los asistentes. “La idea siempre es que haya dinámicas para que la gente se conozca. Estamos oficiando de cupidas, viendo que todo el mundo esté interactuando y generando encuentros”, explicó.

El formato también será flexible, permitiendo que los participantes se muevan libremente según sus intereses. “Si alguien encuentra un match y quiere quedarse conversando, puede hacerlo. No es obligatorio participar de los juegos, son propuestas para quienes quieran sumarse”, aclaró.

Además, el evento incluirá premios y sorteos, que dependerán de los auspiciantes. En experiencias anteriores, se entregaron desde cenas hasta viajes y experiencias recreativas.

Cómo participar

La inscripción se realiza a través de redes sociales, donde las organizadoras comparten el enlace de compra. La entrada tiene un valor de $40.000 pesos e incluye comida, bebida y acceso a toda la experiencia. “La entrada incluye una empanada, un sándwich de vacío, también tenemos opciones vegetarianas, veganas o sin TACC, una copa de vino o gaseosa o agua, y toda la experiencia Cupido”, detalló.

De la misma forma, el evento tendrá un rango etario sugerido entre 30 y 50 años, con el objetivo de facilitar encuentros entre personas con intereses y etapas de vida similares. “Sugerimos ese rango para que la gente realmente se encuentre con personas de edades parecidas. Igual puede ir gente un poco más chica o un poco más grande”, explicó.

Quién es la mujer que tiene una treintena de causas por estafas y que la Justicia de Córdoba no logra investigar en conjunto

La propuesta se enmarca en una tendencia creciente de encuentros presenciales que buscan reemplazar el algoritmo por el cara a cara. “Muchos van solos, otros con amigos, y también pasa que aunque no encuentren pareja, se llevan nuevos grupos de amigos. Esa también es parte de la idea”, señaló Chulita, quien además viene organizando distintas experiencias para solteros como salidas grupales, cenas, trekking, viajes y hasta actividades como paracaidismo, con el objetivo de generar vínculos en contextos más relajados y fuera de las aplicaciones de citas.

En esa línea, la Cupido Fest aparece como una propuesta más amplia dentro de estas iniciativas, con juegos, dinámicas y espacios de interacción pensados para facilitar encuentros durante toda la jornada. Con esta primera edición, Córdoba suma así una alternativa distinta para quienes buscan conocer gente nueva en un ambiente distendido y con actividades diseñadas para romper el hielo y fomentar conexiones reales.