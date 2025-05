CTERA confirmó el paro docente de 24 horas en escuelas y universidades este jueves 22 de mayo

En medio de un contexto de constantes conflictos salariales en el grueso de los rubros, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) anunció un paro docente de 24 horas para el jueves 22 de mayo. La medida estará acompañada de las centrales sindicales CTA-T y CTA-A, y cuenta con la adhesión de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires.

La protesta se llevará a cabo en todo el territorio nacional y, según el comunicado emitido en las redes sociales de CTERA, habrá cese de actividades, movilizaciones y paros, según definan las distintas provincias, para visibilizar el reclamo y hacer efectiva las acciones". Según explicaron, se realizará una movilización al Ministerio de Economía en el caso de los manifestantes que se encuentren en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde exigirán el llamado a paritarias docentes.

El comunicado de CTERA en X

Sin embargo, tal como explicaron en el comunicado, la “medida de fuerza mayor” quedará a cargo de cada sección. Esto implica que la protesta podría ser “parcial” en ciertos casos, ya que profesores o maestros pueden no adherirse, lo cual garantizaría las clases en algunas instituciones.

En línea con el reclamo paritario y la movilización del jueves 22, CTERA también publicó una carta expresando su "enérgico" rechazo a la modificación del artículo 10° de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, que elimina la participación del Estado Nacional en la negociación del salario mínimo docente. Esto se hacía a través de la Secretaría de Educación de la Nación.

"Esta decisión representa un muy grave retroceso en materia de derechos laborales, atenta contra la paritaria nacional docente y viola el espíritu federal y democrático de nuestro sistema educativo", advirtieron. A su vez, aseguraron que las iniciativas del gobierno para el sector “suman al vaciamiento del Estado, desfinanciamiento de la educación pública y desconocimiento de los derechos de los trabajadores de la educación".

Universidades: ¿Adhieren o no?

Las casas de altos estudios son un tema aparte. Si bien el reclamo se mantiene activo, las medidas serán otras (o en distintas circunstancias). Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), hay un paro anunciado de docentes y no docentes que está previsto no para el jueves, sino para el viernes. A su vez, la asociación de profesores ADUBA junto con APUBA, el gremio de los no docentes, y la federación de docentes FEDUBA y la de estudiantes FUBA se concentrarán a las 12.30 del jueves 22 en la Plaza Houssay.

De hecho, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) explicó que, durante toda la semana, habrá una "jornada nacional de visibilización del conflicto universitario". En este mismo sentido, los docentes universitarios cuestionaron que el gobierno no llame a paritarias y alertaron que los fondos destinados a becas disminuyeron un 73% con respecto al primer cuatrimestre de 2023”. Incluso, aseguraron que las obras de infraestructura están paralizadas”.

