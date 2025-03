Una docente e investigadora del CONICET fue víctima de hostigamiento y un ataque a su domicilio luego de discutir con militantes libertarios en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Tras viralizarse el video del cruce, en el que cuestionaba el desfinanciamiento universitario, sus datos personales fueron difundidos en redes sociales y, horas más tarde, desconocidos ingresaron a su casa y vandalizaron las instalaciones.

El cruce con los jóvenes ocurrió el miércoles por la mañana, en un clima de alta tensión política, previo a la marcha de jubilados y a una semana de la represión en el Congreso. En ese contexto, un grupo de jóvenes libertarios de la agrupación Somos Libres, que se define como “agrupación universitaria estudiantil de Derecha Liberal”, repartía volantes en los pasillos de la institución.

Ante eso, la profesora Belen Almejún cuestionó su presencia y les planteó la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas. “¿Cómo bancás a este Gobierno viniendo a volantear a la universidad pública cuando nuestros salarios están por el piso?”, les preguntó. Sin obtener respuestas concretas, registró el momento con su celular.

El episodio no tardó en viralizarse. El primer video que se popularizó fue el que filmó la propia docente, donde se veían los militantes. Pero luego se difundió otro grabado por los libertarios, en el que se veía la cara de la investigadora del CONICET, siendo que los mileístas le informan que "esto va a Twitter”. La segunda pieza fue publicada por el productor cinematográfico y asesor presidencial Santiago Oría, quien escribió: “Vamos la juventud liberal peleando en la universidad pública”. Ese posteo fue retuiteado por el presidente Javier Milei.

A raíz de la popularidad del hecho, trolls comenzaron a difundir información personal de la docente, incluyendo su dirección, lo que derivó en que alguien vandalizara su hogar el jueves por la noche. “Empezaron a hostigar, a publicar datos personales, direcciones. A la medianoche entraron en la casa de mi familia y rompieron un caño de agua, cortándolo. Nos dejaron sin agua. Algo muy raro. Entraron, estuvieron en la terraza. Escaló a niveles que uno no puede entender”, relató Almejún en diálogo con AM 530.

Según la profesora, el ataque ocurrió en “el único domicilio que habían filtrado en redes, que ya fue dado de baja. La solidaridad fue enorme”. Sumado a esto, subrayó que el desencadenante “no fue más que una discusión política” en la facultad en la que trabaja hace más de dos décadas: “Soy docente, pero no estaba en el aula ni ellos eran estudiantes de la facultad. Era una discusión política que cualquier ciudadano puede tener”.

“La idea era discutir la situación política actual de los docentes universitarios en el contexto de un gobierno que viene con recortes, que no da plata para investigar. Vemos cómo docentes se van de la universidad pública y ellos vienen a militar con una discusión que no llegó a nada. Repetían cosas que no tenían sentido”, describió.

“De ninguna manera hubo una agresión (a los militantes libertarios). Fue una discusión política. Ellos trascienden como que hay una agresión, para victimizarse en redes y hostigar. Es el mecanismo que vienen usando: hostigar a quien piensa distinto a niveles ridículos”, planteó la docente, miembro de los colectivos Ciencia Anti Fake News y Ciencia Nuestra. En tanto, la denuncia penal por el ataque a su vivienda se encuentra en curso.

El repudio de la comunidad académica

Tras el ataque a su casa, la comunidad académica y científica manifestó su repudio y apoyo a la docente. Desde la Facultad de Ciencias Exactas, el decano Guillermo Durán expresó: “Queremos por este medio expresar nuestro repudio absoluto a cualquier atentado, agresión, amenaza o intento de amedrentamiento tanto a miembros de nuestra comunidad como a cualquier otro ciudadano que decida manifestar sus ideas y posicionamientos de manera pública”.

Por su parte, la Asociación Gremial Docente AGD/UBA planteó: “No vamos a permitir que estos grupos fascistas, al servicio del gobierno fascista de Milei hostiguen y persigan a nuestros compañeros trabajadores”. "Belén, quien es afiliada a AGD UBA y actualmente presidenta de la Junta Electoral de CONADU Histórica, fue hostigada en redes sociales por trolls libertarios hasta el punto que se publicaron sus datos personales lo que derivó en un ataque a la casa familiar. Esto es un hecho de suma gravedad que no puede tolerarse. Nos solidarizamos con Belén e invitamos al conjunto de la comunidad universitaria a sumarse", agregó la CONADU Histórica.

La propia Almejún también se pronunció en redes sociales: “Agradezco los mensajes de apoyo, las denuncias de la comunidad académica y científica a publicaciones que expusieron mis datos personales y el respaldo institucional y gremial recibido con celeridad. En tiempos de violencia y persecución, la solidaridad es un acto de resistencia”. “Como docente e investigadora, pero sobre todo como ciudadana, tengo derecho a expresar mis opiniones y debatir sobre la coyuntura política sin que eso implique poner en riesgo mi seguridad”, concluyó.

