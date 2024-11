Sigue el ataque de trolls libertarios contra un periodista de Clarín: lo denunciaron por "daño al honor" por $20 millones

Un nuevo episodio de la batalla que la militancia libertaria de la red social X emprendió contra la prensa se hizo público este jueves, cuando el periodista de Clarín, Alejandro Alfie, que fue tomado de punto por los trolls que publican ofensivos mensajes y luego los repostea hasta el presidente Javier Milei, reveló que recibió una denuncia judicial por "daño al honor" por 20 millones de pesos de parte de Esteban Glavinich (conocido como TraductorTeAma en esa red social).

La denuncia es personal contra el periodista que viene padeciendo un constante hostigamiento de parte de este grupo al que asocian a un "aparato paraestatal de trolls" liderado por Santiago Caputo. Pero la acusación también es contra Clarín. Lo cierto es que Alfie no es el único periodista atacado, aunque en los últimos meses, desde que empezó a escribir sobre quiénes están detrás de estas milicias digitales, recibe un acoso constante que hace dos meses ya detalló a PERFIL.

Desde su cuenta de X, el periodista escribió: "Esteban Glavinich ( TraductorTeAma ) presentó una denuncia judicial contra mí y Clarín, en la que reclama $20 millones, por “Daños y perjuicios. Daño al honor”, con el patrocinio del abogado Alejandro Sarubbi Benítez ( ASB2509 ). Me llegó una notificación a la redacción de Clarín, del mediador Santiago Julián de Arizabalo, para tener una mediación judicial por Zoom el 19 de noviembre. TraductorTeAma es uno de los principales tuiteros libertarios, que está entre los primeros 10 que más retuitea todos los días el presidente Javier Milei".

La guerra entre los trolls libertarios y un periodista de Clarín

Asimismo, agregó que "es el mismo tuitero libertario que me viene hostigando desde hace tres meses -algunos retuiteados por Milei-, con más de 100 tuits en las redes sociales y que lanzó la campaña para comprar acciones de Grupo Clarín para 'ser socios de Clarín y despedir a Alfie' en la próxima asamblea de abril 2025. Como muchos colegas me consultaron por este tema, por ahora esta es la información que tengo para compartir, hasta ver como encarar esta mediación judicial en la que me reclama $20 millones por ejercer mi trabajo de periodista".

Se solidarizaron con el periodista diversos diputados, dirigentes políticos y periodistas como Esteban Paulón, Mónica Frade, Pablo Avelluto, Daniel Santa Cruz, entre otros.

Fuentes cercanas a Alfie aseguraron en diálogo con PERFIL que se trata de una "campaña de hostigamiento de Milei" contra el periodista. "Esto le pasa a muchos periodistas. No es algo descolgado de un tuitero que le hace juicio a un periodista. Es hostigamiento de Milei y su aparato paraestatal de comunicación digital".

Asimismo, recordaron que en los últimos tres meses hubo 10 mensajes de hostigamiento que Milei retuiteó contra el periodista, y que cinco de ellos fueron de @TraductorTeAma.

Quién es el Gordo Dan: el tuitero acusado de manejar un ejército de trolls y que defiende la "metodología kirchnerista"

Por ejemplo, cuando sucedió el episodio de violencia en el que le pegaron al youtuber libertario Fran Fijap, Alfie expresó su solidaridad con él y Glavinich (TraductorTeAma) le respondió que era responsable directo de que le hayan pegado. Y ese post lo reposteó Milei también.

Al trabajador de Clarín lo acusaron de hacer notas con contenido ideologizado kirchnerista, algo que suena bastante absurdo si se leen sus artículos bajo los mandatos de Cristina Kirchner o Alberto Fernández. Incluso, Alfie le hizo una denuncia al empresario de medios K, Sergio Szpolski.

La pregunta que dejaron a este medio desde el entorno de Alfie es "¿quién paga todo esto?", en referencia a las miles de cuentas sincronizadas para repostear siempre a los mismos tuiteros que instalan tendencias en X con facilidad pero con un gran costo económico.

Según pudo saber este medio, Clarín apoyará a su empleado con los costos legales y no habría una intención de retractarse de sus actos, por lo que todo indica que el caso podría llegar a juicio.

JD / CP