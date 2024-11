"Purga estalinista-libertaria": un diputado radical denunció a Milei y a Werthein por los despidos en Cancillería

El diputado radical Fernando Carbajal denunció penalmente al presidente Javier Milei y al flamante canciller Gerardo Werthein por iniciar una auditoría al personal diplomático de la Cancillería. Carbajal consideró que esta medida constituye una "persecución ideológica" y acusó al Gobierno de llevar a cabo acciones de inteligencia prohibidas.

"Denunciamos penalmente al Presidente Milei y al Canciller Werthein por la purga estalinista-libertaria en el Ministerio de RREE", comienza la denuncia que surge a partir de un comunicado oficial publicado en las redes sociales de la Presidencia.

Luego de anunciar la salida de la ex canciller Diana Mondino, tras la polémica por el voto de Argentina en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que respaldó la resolución para el cese del embargo estadounidense a Cuba, desde el Gobierno informaron que "el Poder Ejecutivo iniciará una auditoria de personal de carrera de la Cancillería, con el objetivo de identificar impulsores de las agendas enemigas de la Libertad".

En un comunicado emitido en redes sociales, el diputado del bloque Democracia para Siempre aseguró que la iniciativa viola la Constitución, así como la Ley de Inteligencia, al pretender recolectar información sobre la “opinión política” del personal diplomático. “No vamos a callar frente al autoritarismo y el macartismo”, sentenció el diputado en su cuenta de X, donde hizo pública la denuncia. Además, alertó que esta auditoría constituye una violación del Código Penal al intentar investigar las ideas y creencias del personal del ministerio de Relaciones Exteriores.

La denuncia, presentada en la justicia federal, argumenta que la auditoría ordenada por el Ejecutivo infringe normas de la Ley de Inteligencia (25.520), que prohíben explícitamente la recolección de información o datos personales basados en la “opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”.

Además, en el comunicado presidencial, no solo anunciaron la salida de Mondino, sino que también apuntaron contra aquellos que apoyaron su decisión. “Nuestro país se opone categóricamente a la dictadura cubana y se mantendrá firme en la promoción de una política exterior que condene a todos los regímenes que perpetúan la violación de los derechos humanos y las libertades individuales”, detallaron.

El funcionario también citó la entrevista que su actual pareja, Yuyito González, le realizó a Milei, donde el Presidente afirmó que la votación “le costó el puesto a Mondino” y están haciendo “un trabajo donde todos los responsables de esto sean sumariados y echados”. “Todas esas personas que estuvieron involucradas en esa decisión, yo estoy para echarlas a todos. Son traidores a la patria”, expresó.

Asimismo, el documento aclara que no se busca poner en discusión los poderes presidenciales en torno a la política exterior sino el hecho de iniciar una "purga ideológica" al "mejor estilo estalinista" para "echar de Cancillería a quienes no tienen coincidencia ideológica y política con el Presidente de turno".

Razón por la cual, el diputado instó a la justicia a suspender la auditoría hasta que se determine su constitucionalidad y solicitó a la Presidencia y a la Cancillería un informe detallado sobre las acciones previstas o en curso.

"La ideología que profesen los funcionarios públicos no puede ser motivo indagación, recolección de información, de cuestionamiento, análisis o ponderación por el Presidente sin incurrir en groserísima violación de la Ley 25.520 y 23.592 y el orden constitucional que asegura a todos los ciudadanos la libertad de pensamiento", expresó Carbajal en la denuncia.

Carbajal sobre los riesgos históricos de este tipo de persecuciones

El diputado radical acusó al Gobierno de incurrir en una violación de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, al definir como “enemigos de la libertad” a quienes poseen opiniones contrarias a la visión oficial.

“Son actos manifiestamente ilícitos e inconstitucionales que configuran ilícitos penales y deben ser evitados por el Poder Judicial de la Nación en salvaguarda de las libertades individuales que se ven severamente amenazadas por la autoridad presidencial”, justificó, y añadió: “El concepto de ‘enemigos de la libertad’ entraña un nivel de generalidad, imprecisión y difusión que causa temor público, pues nada impide que sean considerados ‘enemigos de la libertad’ todos aquellos que no acepten someterse a la descabellada ‘ideología’ del líder. Y ya sabemos cómo terminan estas historias. Todos los ‘enemigos de la libertad’ echados, y luego presos, muertos o torturados. Así sucedió históricamente”.

Por todo esto el diputado solicitó que la Presidencia y la Cancillería informen las acciones previstas, ya ejecutadas, en curso de realizarse a partir de la orden de Milei, y que se ordene “la suspensión cautelar de cualquier medida estatal, de cualquier tipo y naturaleza”.

Por otra parte, Werthein explicó a la LN+ que la auditoría no será sobre la “ideología política”. “Lo que queremos entender es cómo se gesta una votación a favor de Cuba en un país que tiene una política exterior contraria a eso, y que no es implícita. Necesitamos entender por qué se genera esa confusión. No hablamos de política adentro de la Cancillería. Si queremos hablar de política con los diplomáticos, nos vamos a un bar, tomamos una cerveza y podemos discutir hasta las 3 de la mañana. Pero esto es un trabajo bien remunerado y nosotros tenemos que cumplir con la misión”, sostuvo. Aun así, no brindó detalles sobre cómo se realizará la auditoría.

