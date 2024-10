En septiembre el Gobierno publicó el decreto 780/2024, que modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Apenas unas semanas después, las autoridades de Aerolíneas Argentinas lo utilizaron como argumento para negarse a difundir datos sobre cómo la empresa estatal gastó el dinero destinado a publicidad y propaganda en el primer semestre de 2024. En su respuesta, sostuvieron que se trataba de un “secreto”. El tema acaba de llegar a la Justicia con una demanda a través de la cual se le requirió a la compañía que entregue la información y se pidió la suspensión del polémico decreto.

Con el acompañamiento de Poder Ciudadano, este jueves 3 de octubre esta periodista presentó la denuncia en la Justicia. “Sospechábamos que el decreto se iba a utilizar para restringir la entrega de datos a la ciudadanía y ésta fue la confirmación, ya que fue la primera vez que se usó como argumento en una respuesta”, contó a PERFIL, Pablo Secchi, el coordinador de la organización.

En la denuncia, se le pidió a la Justicia que exija a Aerolíneas que “cese con su conducta arbitraria, ilegítima e infundada de denegar el acceso a la información pública solicitada” y que entregue los datos. Con la firma del abogado de Poder Ciudadano Germán Emanuele, se solicitó, además, “una medida cautelar innovativa que ordene en forma urgente e inmediata —y mientras se sustancia el presente amparo— que se supendan los efectos del decreto reglamentario 780/2024, dada su manifiesta inconstitucionalidad a partir de la intromisión del Poder Ejecutivo de la Nación en las funciones del Poder Legislativo”.

El pedido de acceso a la información fue presentado el 10 de septiembre. En la solicitud se pidió conocer los detalles sobre el gasto de publicidad y propaganda de Aerolíneas Argentinas en el primer y segundo trimestre de 2024. “Se requieren los montos totales y también el detalle de las erogaciones: las empresas, medios de comunicación, organizaciones, entidades o personas físicas que recibieron dinero, la cantidad y en qué fechas”, se detalló.

La no-respuesta llegó el 24 de septiembre. Las autoridades de Aerolíneas sostuvieron que la solicitud “constituye información comercial cuya revelación y/o divulgación podría perjudicar el nivel de competitividad o lesionar intereses de la compañía”. Además, se ampararon en el artículo 8 inc. C del decreto 780/2024 que define qué información puede ser considerada “secreta”. En síntesis, argumentaron la necesidad de resguardar la estrategia de márketing con el supuesto objetivo de defender los intereses comerciales de la compañía.

Apenas llegó la respuesta, PERFIL se comunicó con Poder Ciudadano y también con especialistas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y con la diputada radical Karina Banfi, impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública. Los tres coincidieron en la gravedad de la respuesta de Aerolíneas.

En la denuncia se sostuvo que negar la información, decir que se trata de un “secreto comercial” y encasillar el supuesto como si fuera una de las excepciones de la ley es “irrazonable”.

“Es de resaltar en esta oportunidad la falta de relación lógica entre la explicación brindada con la conclusión a la que se arribó. Como podrá apreciar V.S., es a todas luces visible que una información sobre hechos que ya ocurrieron no pueden nunca dañar una cuestión a futuro, que incluso aún no está definida, y es esta la postura que ha tomado la accionada”, agregó la denuncia.

El objetivo del pedido de acceso presentado no era más que conocer cómo Aerolíneas Argentinas distribuye la pauta oficial y qué medios fueron beneficiados, una información que debería ser pública y que suele ser requerida por los medios de comunicación. El pedido fue sobre gastos pasados y no sobre cómo se usará el dinero de ahora en adelante. Muchos menos se quiso conocer la estrategia de marketing.

Apenas se conoció el decreto 780/2024, desde Casa Rosada sostuvieron que el puntapié de la norma fue el dictamen Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, quien manifestó que se debían rechazar todos los pedidos de acceso a la información que preguntaran sobre la cantidad de perros que viven con Milei en la Quinta de Olivos. La resolución se argumentó con una defensa de la “privacidad” del presidente, pero la respuesta de Aerolíneas Argentinas demuestra que la intención del Gobierno es ir mucho más allá: los libertarios quieren gestionar sin rendir cuentas.

