Los argumentos de Aerolíneas Argentinas para no informar detalles sobre la pauta oficial

Aerolíneas Argentinas se negó a dar datos sobre a qué medios le distribuyó pauta estatal. El 10 de septiembre, PERFIL presentó una solicitud de acceso a la información pública para conocer detalles sobre los gastos de publicidad y propaganda durante el primer y el segundo semestre de 2024. Las autoridades se respaldaron en el polémico decreto 780/2024 y contestaron que esos datos son secretos.

En el pedido se solicitó información sobre los montos totales que destinó la compañía para gastos de publicidad y propaganda y también el detalle de las erogaciones: las empresas, medios de comunicación, organizaciones, entidades o personas físicas que recibieron dinero, la cantidad y en qué fechas. El objetivo era conocer cómo fue el reparto de la pauta por parte de la empresa en la primera etapa del gobierno de Javier Milei.

Aunque según todos los especialistas consultados por PERFIL se trata de una información pública, las autoridades de Aerolíneas consideran que son datos “secretos” y que su divulgación podría afectar los intereses comerciales de la empresa.

En la respuesta, fechada el 25 de septiembre, Aerolíneas se respaldó en el artículo 8 inc. C del decreto, que considera que es confidencial aquella información “que no fuera conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información”, “tenga un valor comercial por ser secreta” o “sea objeto de medidas razonables para mantenerla secreta”.

En esta línea, el argumento se basó en que el área de marketing diagraman estrategia de comunicación con diferentes fines comerciales. “Uno de ellos es la necesidad de generar demanda calificada con el objetivo de incrementar las ventas (Performance), y para ello se realizan pautas publicitarias con segmentación por target objetivo, para lograr eficiencia en la inversión (mayor cantidad de ventas a menor inversión)”, describieron.

La respuesta lleva la firma de Mariano Oteiza, el gerente de asuntos corporativos de Aerolíneas Argentinas. Según el funcionario, “al develar la estrategia de marketing, la competencia puede utilizar la misma en beneficio propio captando a los potenciales clientes de ARSA, lo que se traduciría en pérdida en la participación de mercado, es decir, menor cantidad de ingresos generados por ventas”.

Además, desde la compañía pusieron un ejemplo para sostener el rechazo a la solicitud: “Si la competencia pudiera acceder a la estrategia de comunicación del Grupo Aerolíneas de un gran evento como es el Hot Sale o CyberMonday, podrían copiar dicha estrategia mejorando sus descuentos/beneficios y así capturar mayor cantidad de ventas que podría haber generado el Grupo Aerolíneas si mantendría (sic) esa información en secreto. Es por ello que la revelación y/o divulgación de la información antes mencionada permitiría que sus competidores conozcan a los proveedores contratados por el Grupo y en este sentido puedan contactar a los mismos”.

PERFIL compartió esta respuesta con la diputada radical Karina Banfi, impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública; el director de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, el coordinador del servicio jurídico de la organización, Germán Emanuele; y el director de litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales. Los cuatro coincidieron en advertir la gravedad del asunto: al ser una empresa estatal, Aerolíneas Argentinas está obligada a rendir cuentas a la ciudadanía sobre sus gastos.

Las solicitudes de acceso a la información pública pueden generar tensiones. La Ley de Acceso a la Información Pública busca garantizar la transparencia de los actos de gobierno y aunque también describe en qué casos el Estado puede negarse a dar información, eso no implica que se pueda rechazar un pedido.

Cuando las autoridades consideran que una información solicitada es sensible o puede generar algún riesgo, tienen la posibilidad de responder con un texto en el que estén tachado los datos “delicados” o, al menos, enviar una contestación parcial. Sin embargo, de ninguna forma pueden negar todo el pedido, tal y como sucedió en este caso.

