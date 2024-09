Los gremios docentes rechazaron la oferta salarial del Gobierno y marcharán contra el veto presidencial

Los gremios docentes rechazaron la nueva oferta salarial del gobierno de Javier Milei y escala el conflicto entre el oficialismo y los universitarios. Tras mantener un fallido cónclave con representantes del Ministerio de Capital Humano, los referentes sindicales ratificaron la marcha nacional prevista para el miércoles 2 de octubre.

En medio del conflicto por los salarios y el veto de Milei a la ley de Financiamiento Universitario, la novela que enfrenta a los libertarios con los sindicatos sumó un nuevo capítulo y la solución parece diluirse en medio de las acusaciones cruzadas.

Sin planes de ceder con las universidades, hay más recortes de partidas

La oferta del Gobierno que rechazaron los gremios docentes

En efecto, la cartera conducida por Sandra Pettovello afirmó que las entidades docentes y no docentes desestimaron el "histórico ofrecimiento" que incluía una actualización de 5,8% en octubre. A ese porcentaje de sumaba un 1% extra ya establecido para el personal de las universidades nacionales.

Ante la negativa gremial, Capital Humano se defendió haciendo hincapié en el "enorme esfuerzo del Estado por reconocer la labor universitaria y del incremento en los gastos de funcionamiento del 270% y los 49 mil millones de pesos adicionales para los hospitales universitarios que otorgó la gestión".

"Los gremios FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y FagDUT rechazaron de plano la propuesta, negando una mejora salarial que habría llevado sus ingresos a niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)", informaron las autoridades mediante un comunicado oficial.

Según Pettovello, la oferta salarial buscaba "no solo dignificar el trabajo docente y no docente, sino también asegurar el normal funcionamiento de las casas de altos estudios, para que los estudiantes no sufran las consecuencias de medidas de fuerza".

"El rechazo no solo frustra un avance salarial histórico, sino que deja en evidencia los verdaderos intereses de quienes se oponen a una mejora concreta de los ingresos. Esta decisión, que va en detrimento del propio sector que dicen representar, muestra la resistencia a aceptar las mejoras que surgen del diálogo y el consenso, apostando en cambio por la confrontación", concluye el texto.

Los gremios docentes ratificaron la marcha universitaria

Luego de las fallidas negociaciones, la CONADU Histórica consideró insuficiente la propuesta del Gobierno al plantear que tampoco brindó respuestas a la demanda de "restitución de la garantía salarial". En tal sentido, se ratificó la marcha universitaria para la semana próxima en rechazo al veto a la ley que financia las universidades públicas.

"Acaba de terminar la reunión paritaria que fue convocada casi de urgencia por el gobierno nacional. El único fin era intentar desactivar la marcha que estamos preparando para el 2 de octubre. El Gobierno solamente ofreció una respuesta de incremento salarial para el mes de octubre que consiste en 5,8% además del 1% que había resuelto para la administración pública general", remarcó el secretario adjunto de la CONADU Histórica, Oscar Vallejos, quien formó parte de la mesa negociadora.

Bajo su óptica, el 6,8% ofrecido "es una mala cifra porque lo que el Gobierno dice es que resulta de equiparar los incrementos salariales que venimos teniendo con el mejor piso salarial que tiene la administración pública central". "Eso es que no reconoce la especificidad de la paritaria docente y no docente de las universidades nacionales. Tenemos convenios colectivos específicos y no aceptamos bajo ninguna circunstancia que nuestra paritaria se equipare a la de la admin pública central", detalló.

Por último, Vallejos manifestó que los docentes tienen un atraso salarial de más de 50% en lo que va de 2024 y aguardó por una "propuesta efectiva y una agenda de recomposición salarial que nos saque de ese conflicto". "Además, tenemos otros problemas como la garantía salarial", concluyó.

MFN