Fernando Carbajal: "El bloque se fracturó cuando se sacaron esa foto patética y sobreactuada con Milei"

Fernando Carbajal aseguró que el bloque radical está roto desde la imagen de Javier Milei junto a los diputados radicales actualmente sancionados por su partido, imagen que catalogó de “innecesaria”, “sobreactuada” y “patética”. Señaló que ese fue el gesto que confirmó que los legisladores decidieron abandonar la UCR y lo que evidenció su falta de coherencia y lealtad. Si bien sostuvo que la sanción a los legisladores se vive con mucha incomodidad, insistió en que era una medida necesaria por la falta de ética política. Además, remarcó que no se trata de una discusión sobre espacios de poder, sino del futuro del radicalismo como alternativa al gobierno de Javier Milei. "Peleamos contra el kirchnerismo y vamos a dar la pelea contra Milei", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Fernando Carbajal es diputado nacional de Formosa por la Unión Cívica Radical. Fue juez civil en Comisión y juez de la Cámara Criminal y Fiscal de Estado de Formosa.

Alejandro Gomel: ¿Cómo está viendo lo que lo que sucede en el radicalismo y la decisión del Comité de suspender a cuatro de los diputados que votaron a favor del veto de Milei?

Por supuesto que con mucha incomodidad, porque no es la situación en la que uno quisiera estar. Ahora, también con la convicción de que esta decisión, que tomó la Mesa Nacional de la Convención, era absolutamente necesaria, porque un partido que no tiene límites, que no tiene marcos dentro de los cuales moverse, me parece que no tiene futuro.

Acá hay que entender que lo más grave que han exhibido estos cuatro diputados, además de rehuir el mandato que el propio bloque y del cual ellos fueron parte en la decisión de dar esta pelea por la fórmula previsional, es que hay un deber de coherencia, y a quienes más groseramente han traicionado a estos diputados es a ellos mismos. Ellos cuatro votaron dentro del bloque primero para llevar adelante esta pelea, y luego, en el propio recinto, votaron para sostener y llevar adelante esta fórmula previsional. Esto cambia después de una visita a la casa del Presidente, donde se sacan una foto bastante patética, y en base a esto dan vuelta su posición. Entonces, esto genera, lógica y justificadamente, todo tipo de sospechas en la sociedad.

Uno puede cambiar de posición a lo largo de la vida, pero cuando uno cambia de posición para estar en un lugar más incómodo y más difícil, cuando uno critica al Gobierno y es oposición, uno puede entender que esto responde a las convicciones. Ahora, cuando estos cambios se hacen para estar mejor y sumarse al oficialismo, la sospecha de que esos cambios no son por convicciones sino por interés, es casi una consecuencia lógica y necesaria. Y esto es lo que han hecho estos diputados. Han abandonado el espacio difícil de ser opositor, de tener que pelear contra el Gobierno, de tener que estar en la intemperie, como se dice, para ir a cobijarse al poder y a ver si ahí les resulta más fácil satisfacer intereses personales o políticos.

AG: ¿Entonces el bloque está fracturado? ¿Puede tener otras implicancias dentro del bloque esto?

Creo que el bloque quedó fracturado el día que se sacaron esa foto patética de sumisión con el presidente Milei. Creo que ahí, en ese momento, se produjo la fractura del bloque. Cuando ellos se sumaron al Pacto de Acassuso, con Patricia Bullrich y Luis Petri, desde ahí ya está fracturado el bloque. Antes teníamos discusiones internas y diferencias, pero había puntos en los que todavía había ciertos consensos mínimos.

Por supuesto que el bloque está fracturado, y la fractura es más profunda de la que se visualiza. Hoy diría que estamos en tres grupos intermedios en que no se termina de decidir qué hacer con estos diputados. Me parece que no es un tema que se pueda debatir, porque la Unión Cívica Radical tiene que estar conformado por aquellos diputados del espacio que son afiliados, que tienen vocación de compartir un ideario común y de acatar también la institucionalidad de la Unión Cívica Radical.

Javier Milei junto a diputados radicales, Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich y Luis Petri.

Claudio Mardones: Lo escuchamos con atención en cómo describe la división interna del bloque, pero ahora ya rige la suspensión. ¿Cree que hay posibilidades de que los diputados se puedan separar del bloque?¿Qué puede llegar a pasar con estos cuatro legisladores suspendidos?

No sé cuál va a ser la actitud que ellos van a adoptar. Para mí está muy claro que deberían mantener una línea de coherencia. Si fueron a sumarse al oficialismo, lo lógico sería que integren el bloque o alguna suerte de interbloque con el oficialismo, como hizo Lourdes Arrieta, que formó un interbloque. Ellos podrán armar un bloque y acordar acciones con el oficialismo.

Lo que yo tengo claro es que la convivencia dentro del bloque con ellos, en términos políticos, y dejo a salvo lo personal y lo legislativo, porque esto es otra cosa, es imposible. No podemos estar en un mismo bloque quienes creemos que tenemos un rol opositor y quienes tienen vocación explícita de acompañar todas las políticas del presidente. Esto es lo que hace al bloque.

Después van a tener que ir a explicar al Tribunal de Ética del partido de qué manera se compatibiliza decirse radical y sostener una agenda que contiene la eliminación del Estado, el cierre de las escuelas públicas y el ataque permanente a los sectores vulnerables. Yo lo veo difícil.

AG: ¿Usted cree que hay que expulsarlos del bloque directamente?

Están fuera del bloque, no hace falta expulsarlos. Ya se fueron.

En política no solamente se actúa a través de las palabras o de las notas, se actúa a través de los mensajes políticos y de las acciones. Para mí no hay acción más clara que haber sacado una foto innecesaria, sobreactuada y bastante patética con el presidente para decirle “Javo, te pertenecemos”. Es el mensaje político más claro de que ellos no quieren pertenecer al bloque de la Unión Cívica Radical.

Ahora, si después van a querer meterse a la reunión de bloque, a patotear, porque va a ser una patoteada ir a meterse a una reunión de bloque donde estamos los radicales, que somos opositores, a querer ir a llevar el mensaje de Patricia Bullrich y Javier Milei, evidentemente lo voy a tomar como una falta de respeto y una patoteada al bloque de la UCR, pero ellos decidieron irse.

Que sigan su camino, tienen derecho a hacerlo. A lo que no tienen derecho es a pretender ser dos cosas al mismo tiempo porque no se puede.

De Loredo: “Tanto en el tema universitario como en el previsional el Gobierno decidió ahorrar de más”

CM: Diputado, le agrego un indicio de lo que posiblemente pueda pasar hoy a la tarde. Anoche le presentaron una nota al titular de su bloque, al diputado Rodrigo de Loredo, en donde sostienen que ya hubo antecedentes en el mismo bloque en donde en ningún momento se suspendieron a quienes tuvieron una posición distinta a la del bloque. Y enuncian, por ejemplo, “los diputados Facundo Manes y Pablo Juliano votaron en contra de la Ley Bases pese a lo resuelto por los otros 32 miembros del bloque”.

No es cierto, es mentira. No es que votaron en contra, porque yo también voté varios artículos en contra de la ley, sino que nunca hubo una decisión orgánica del bloque de que nosotros teníamos que acompañar la Ley Bases. Nunca existió, entonces la situación es diferente. Están faltando a la verdad.

El tema previsional, reitero, fue acordado. Pero además, lo que ellos no dicen, el motivo por el cual hay que expulsarlos es por su falta de ética política, porque votaron contra ellos mismos. Ellos votaron la ley previsional y después se dieron vuelta como media, sin que un solo dato objetivo haya cambiado, que no haya sido su foto con el presidente. Entonces, la falta de ética y coherencia que exhiben es lo que justifica la sanción, porque ahí está el daño que les han causado a la credibilidad del bloque, del partido y de la política en general.

No es nada nuevo diputados que se venden, cambian de partido y se van al oficialismo. Recordemos el emblemático caso del doctor Borocotó, que quedó como adjetivo de darse vuelta. Ahora, lo que no se puede hacer, reitero, es querer darse vuelta para ser oficialistas y, al mismo tiempo, seguir siendo oposición. No se puede. Está perfecto que sean oficialistas, nos sentaremos en interbloque a ver si nos ponemos de acuerdo respecto a fichas limpias y boleta única, pero no podemos compartir el espacio político.

CM: También le apuntaron al presidente del partido, al senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau. Sostienen que votó contra el mega DNU y que ha votado con el kirchnerismo en distintas oportunidades.

Llama la atención, porque les molesta cuando Lousteau vota con el kirchnerismo, pero van a chuparle las medias a Milei, que votó con el kirchnerismo, la derogación de ganancias. Y van a compartir espacio político con Daniel Scioli, que fue candidato a presidente del kirchnerismo. Entonces parece que el antikirchnerismo de algunos es solamente cuando no tienen todavía la bendición de Milei. Ahora Milei se agarra a un kirchnerista, le da una pintadita y ellos ya lo incorporan como propio. Hay una incoherencia política, que en eso sí son coherentes, con la incoherencia de cambiar su propio voto.

Duras críticas a Martín Lousteau tras la suspensión de cuatro diputados radicales: "Quiere una Argentina kirchnerista"

AG: Sin pelos en la lengua y realmente muy claro.

Permitime un minuto para decir que esto no es una discusión de espacios de poder. Esto tiene que ver con la definición de cuál es el rol del partido hacia el futuro. Nosotros no queremos un partido que sea parte del oficialismo. Estamos trabajando para construir un espacio alternativo distinto.

Peleamos contra el kirchnerismo y vamos a dar la pelea contra Milei porque hay muchas cosas que no compartimos. Más allá que en un caso u otro hemos acompañado políticas y leyes puntuales. Pero, en términos políticos, nosotros estamos trabajando para construir la alternativa al mileísmo, porque cuando las cosas no salgan bien, y nada puede salir bien con un presidente con estas características, la sociedad va a buscar una alternativa diferente. Y eso no puede ser volver al pasado, por eso tenemos que construir un futuro distinto.

AG: Bueno, hay un radical que es ministro de Defensa.

Sí, es cierto. Por eso digo, y así estamos. De todos modos, siempre fue un radical de segunda línea que su mayor protagonismo lo alcanzó cuando Patricia Bullrich lo puso de vicepresidente, pero sino, no era ni es una figura relevante dentro del universo del radicalismo, era un dirigente más de segunda línea.

