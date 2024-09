“Yo no puedo tener miedo, como radical, a pensar distinto": la discusión entre diputados por el apoyo a Milei

La sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados que dejó firme el veto presidencial a la ley de movilidad previsional estuvo cargada de chicanas y tensión por el apoyo de un sector de la UCR al oficialismo. Por la noche, varios funcionarios acudieron a un estudio de televisión, donde continuaron el debate con acusaciones de traición y expresiones de fidelidad al plan económico de Javier Milei.

Los que votaron a favor del veto fueron Martín Arjol, Luis Picat, Mariano Campero, Pablo Cervi y el liberal correntino Federico Tournier, un hombre del gobernador Gustavo Valdés que se había incorporado recientemente a esa bancada. De estos cinco, quien llamó más la atención fue el tucumano Campero, quien hasta fue aplaudido de pie por toda la bancada liberal cuando pidió una intervención para justificar el sentido de su voto, totalmente contrapuesto a la posición que había tenido en la sesión de junio.

"No voy a ser partícipe de una desestabilización que quieren hacer los kirchneristas", dijo el tucumano y recibió la ovación de los liberales. Por la noche, en el programa A dos voces de TN, Campero continuó expresando su lealtad al proyecto económico libertario. “Estoy acá por haber ganado internas cerradas, abiertas, PASO y elecciones generales dentro siempre del radicalismo”, remarcó y afirmó que entiende “que la interna radical solo ha llevado a que hoy el radicalismo no mida más de tres puntos en el país”.

Al ser consultado por los conductores sobre si se consideraba un “traidor”, el diputado respondió: “Para nada”, y remarcó que recibió apoyo de Patricia Bullrich y el ministro radical de Defensa, Luis Petri. Campero remarcó que quiere que le vaya bien a Milei y sostuvo: “Obviamente, venimos votando todo con el Gobierno y no me avergüenza decirlo”. “Por más noble que sea el tema, no podemos golpear un plan económico que, te diría, es la única virtud o la más importante que tiene el presidente”, justificó. “No iba a acompañar nada que implique un gasto para el Gobierno", insistió.

Además de estos cinco, se ausentaron a la hora de votar la santacruceña Roxana Reyes y el chaqueño Gerardo Cipolini. Reyes estuvo en el recinto y anunció que se abstendría, después de una larga argumentación a favor de la postura del Gobierno, y críticas a las gestiones kirchneristas por su política previsional. Por la noche, también acudió al estudio televisivo, donde argumentó que ahora se abstuvo porque se tomó el trabajo de leer los fundamentos del Gobierno y considera que la reforma jubilatoria “realmente afecta al equilibrio fiscal”.

"La insistencia (al veto) es una facultad, no es un deber. Con todo el respeto que le tengo a otros radicales, yo no puedo tener miedo como radical a pensar distinto”, remarcó Reyes. Frente a estas posturas, la diputada Mariela Coletta los cruzó duramente: “Creo que ellos ya eligieron. Si no estamos de acuerdo en defender a los jubilados, difícilmente estemos de acuerdo en otra agenda”. “Han traicionado los valores del radicalismo y a miles de jubilados que hoy tenían esperanza de una respuesta por parte de la UCR”, acusó y calificó a todo el episodio como “una decepción muy grande”.

Un grupo de diputados del radicalismo referenciados en Facundo Manes le pidió ayer al jefe de bloque de ese partido, Rodrigo De Loredo, "reordenar" la bancada y "dejar" que quienes "han elegido otro camino lo transiten", después de las diferencias internas en torno al apoyo de la ratificación del veto presidencial a la ley jubilatoria.

"Consideramos que es necesario un replanteo y reordenamiento del bloque, dejando que quienes han elegido otro camino lo transiten, y reafirmando los valores de identidad de nuestro espacio político", expresaron los legisladores en la carta dirigida a De Loredo. Allí, postularon que "no se resignan a que las opciones sean regresar al pasado o adaptarnos a un presente que se construye con una práctica autoritaria".

De esta manera, los legisladores expresaron su "repudio" con el proceder de los cinco diputados del bloque que, dijeron, "rompieron un acuerdo unánime y cambiaron su voto para acompañar" el veto a la ley de aumento de las jubilaciones, "causando un daño sobre la credibilidad y ética de las posiciones del radicalismo sobre la ciudadanía".

Para estos diputados, la "sobreactuación" de esos cinco compañeros de una foto con el presidente Javier Milei es un "claro mensaje político de pertenencia al oficialismo" que "resulta incompatible con la pertenencia al bloque radical". Manes sostuvo también que "es mentira que la plata para los jubilados no estaba" y afirmó que Milei "no solo se rodeó de la casta que vino a combatir, sino que usó los métodos de la casta para conseguir voluntades".

Además de Manes, la misiva está firmada por los diputados radicales Manuel Aguirre, Marcela Antola, Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Marcela Coli, Pablo Juliano, Juan Carlos Polini, Jorge Rizzotti, Danya Tavela y Mariela Coletta, quien en el programa televisivo de la noche los acusó de “traidores”.

