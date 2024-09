Más de 600 dirigentes radicales demandan a los legisladores de la UCR que no apoyen el veto de Milei y “defiendan a los jubilados”

“Sean radicales, defiendan jubilados/as”, dice el documento firmado por más de 600 dirigentes radicales que pide a los legisladores de la UCR que rechacen el veto del presidente Javier Milei. “Honrar la vida es honrar la palabra”, se titula el texto que apunta a la contradicción entre haber apoyado la ley y la posibilidad de acompañar su retroceso.

“Hace pocos días, el Congreso de la Nación logró un consenso histórico en ambas cámaras, sancionando una ley que procura garantizar las condiciones mínimas de subsistencia de nuestros adultos mayores. Sin embargo, el Presidente de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales, decidió vetar la ley en su totalidad”, comienza el texto.

Los firmantes argumentan que esa ley “se limitaba a asegurar una justa actualización de los haberes de nuestros jubilados según la inflación”. Frente a una nueva instancia, tras el veto de Milei “el Parlamento tiene la oportunidad de insistir o desistir”, apuntan.

“Este es el momento de cumplir con la palabra dada o fallarles a los adultos mayores”, advierten. “Defiendan a los jubilados, honren la palabra”, demandan los radicales.

Llamado urgente a los legisladores radicales para que no apoyen el veto

“Hacemos un llamado urgente a todos los legisladores, especialmente a los radicales, dado que el proyecto nació de nuestro partido, pero también a todos los y las legisladores que lo votaron y apoyaron: honren su voto, respeten su palabra. Cumplan con el mandato de defender a nuestros jubilados/a, como lo hicieron cuando aprobaron esta ley”, piden en el texto.

“A tan solo un día de la nueva votación, ya vemos cómo algunos legisladores comienzan a retroceder, a adoptar posturas ambiguas, sin explicación alguna”, apuntan y lamentan que elijan “resignar un aumento de apenas $14.000 para los jubilados, uno de los sectores más castigados por la crisis. Todo esto, para no incomodar al gobierno!!”

La mayor contradicción la señalan no solo por no apoyar un beneficio para un sector vulnerable, o por apoyar un veto contra algo que ellos acompañaron, si no que “están considerando adherir al veto presidencial sobre un proyecto que ellos/as mismos Impulsaron”.

“¿Dónde están sus convicciones?”, se preguntan y finalizan con una contundente reflexión: “Este es el momento de ser radicales. El desprestigio de la política, del cual muchos de ustedes se quejan, proviene justamente de comportamientos que deshonran el mandato popular”.

Cuándo se dará la votación para apoyar el veto

La posibilidad de rechazar el veto se resolverá en una sesión convocada para el miércoles a las 11. El bloque radical tiene 33 integrantes comandados por Rodrigo de Loredo, pero el debate sobre la ley jubilatoria abrió una grieta interna.

El presidente Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada a cinco diputados radicales "indecisos" y que ahora parecen acercarse al gobierno libertario. Son Luis Picat, de Córdoba, José Tournier de Corrientes, el neuquino Pablo Cervi, el misionero Martín Arjol y Mariano Campero, de Tucumán, este último el único que había dado a conocer su intención de cambiar el voto.

Para rechazar el veto presidencial son necesarios dos tercios de la Cámara por lo que el oficialismo trabaja junto a sus aliados del PRO y otros bloques provinciales para garantizar 86 legisladores y lograr impedir que se conforme esa mayoría agravada para insistir con la ley aprobada por el Congreso.