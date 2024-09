Ismael Bermúdez: "Con la fórmula actual, los jubilados van a seguir estando en el décimo subsuelo"

En la sesión especial convocada para el miércoles, la oposición buscará insistir con la ley de movilidad jubilatoria vetada por el Presidente. El periodista Ismael Bermúdez rechaza el veto presidencial, ya que sostiene que la fórmula actual no soluciona el problema de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, porque el ajuste por inflación no recompone lo que se perdió anteriormente. “Los jubilados no deberían perder un 50% del poder de compra por jubilarse, como está pasando actualmente”, subrayó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ismael Bermúdez es uno de los periodistas y analistas económicos más prestigiosos y uno de los economistas más consultados por sus proyecciones.

Alejandro Gomel: ¿Cuánto perdió la jubilación en el último año?

Un estudio reciente del IARAF dice que los jubilados del haber mínimo perdieron casi 200 mil pesos sumando mes a mes lo que fueron perdiendo a lo largo del año. En el caso de tres haberes mínimos, ese valor está arriba de 400 mil pesos.

Esto tiene que ver con el hecho de que todos los aumentos fueron inferiores a la inflación, especialmente en el haber mínimo. El haber mínimo tiene un bono congelado en los niveles de marzo, por lo tanto, cuando viene un aumento jubilatorio, como éste del 4% de ahora, a los de la mínima les toca un 3%. Esto va a seguir así porque el Gobierno no tiene en mente aumentar el bono.

Cuando uno hace el cálculo de los 7 años de pérdida con Macri, Alberto Fernández y Milei, lo que dejaron de cobrar los jubilados es impresionante. En el caso de la mínima, como estuvo el bono, es más de 4 millones de pesos. En el caso de tres haberes mínimos da unos 25 millones de pesos. Eso fue lo que dejaron de cobrar por estar recibiendo menos que la inflación mes a mes durante estos 7 años.

El gran tema que hay ahora es que estas pérdidas quedan de por vida porque hacia adelante, siempre se va a estar ajustando por inflación de acuerdo al decreto. Ahora es muy probable que prospere el veto presidencial por lo que está pasando en el Congreso, lo que significa que esta caída fenomenal del orden del 40% de las jubilaciones, se va a mantener de por vida.

Lo único que hace la inflación es reponer la pérdida de un mes anterior, pero no hay ninguna variable en la fórmula de movilidad que asegure que los jubilados tengan algún aumento por crecimiento de salarios o de la economía, sino solamente por inflación. Con la fórmula, los jubilados van a seguir estando en el décimo subsuelo.

AG: No se recupera lo que se perdió en estos años.

Puede haber una caída adicional, que es en el caso de aquellos que cobran con bonos, pero el resto no va a recuperar la caída. Esta pérdida fenomenal pasa a ser de por vida.

AG: La jubilación mínima con bono hoy está en 300 mil pesos. ¿Tomando valores de hace 7 años, de cuánto tendría que ser?

En el caso de la mínima, debería ser el doble. En promedio, todos los haberes deberían ser del doble porque han tenido caídas de más del 40%. Si cayó más del 40%, significa que para volver al ingreso anterior, tenés que duplicar el ingreso de quienes perdieron.

La magnitud de la pérdida es de los tres gobiernos. Lógicamente, en el caso de Milei sólo estamos computando 8 meses, del gobierno de Alberto Fernández se computan los 4 años y en el caso de Macri, los últimos 2 porque en 2017 empezó a regir la nueva fórmula de movilidad.

Elizabeth Peger: Hace un tiempo planteaste que si se hubiera mantenido la fórmula de movilidad que regía en el gobierno de Alberto Fernández, hoy las jubilaciones serían más altas. ¿Cuál tiene que ser la variable para determinar la evolución de las jubilaciones?

Tiene que ser sencilla y el haber jubilatorio se debe ajustar por la movilidad de los salarios. Finalmente, las jubilaciones son un salario diferido, de tal manera de que uno pueda mantener en la etapa pasiva el nivel de vida que tuvo en la etapa activa. Los jubilados no deberían perder un 50% del poder de compra por jubilarse, como está pasando actualmente. Quien se jubila hoy, se jubila con la mitad del salario que tuvo en los últimos años.

La fórmula debería combinar el incremento de los salarios y de la economía con una cláusula que diga que en ningún caso los aumentos pueden ser menores a la inflación, para asegurar que no se licue el haber jubilatorio, como pasó con los últimos gobiernos.

Claudio Mardones: ¿Tiene alguna explicación que quienes impulsaron en su momento la sanción de la ley de movilidad ahora le quiten el cuerpo para insistir con el veto presidencial, como es el caso del radicalismo?

La experiencia indica que los bloques políticos son totalmente cambiantes y habría que conocer a cambio de qué se trafican los votos en el Congreso Nacional. No me llama la atención que una parte del bloque radical ahora cambie de posición.

Al mismo tiempo, en Santa Fe están votando una reforma previsional, porque Santa Fe tiene una caja de previsión propia, que es muy terrible. Aumenta el porcentaje de aportes de los trabajadores y de los jubilados a la caja, y limita la pensión por viudez. Es muy probable que muchos de los puntos del modelo de reforma de Santa Fe traten de meterse en una reforma en el orden nacional.

CM: Uno de los grandes temas de la controversia es el de los fondos para las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas. ¿Qué ve usted para esas cajas por fuera de la reforma en Santa Fe?

Creo que va a ser la presión del Gobierno para que se hagan reformas del tipo de Santa Fe liberándose los fondos. Al mismo tiempo, van a utilizar esas mismas reformas para aplicarlas en el orden nacional.

En marzo del año próximo, ya va a ser muy pequeño el número de personas que van a poder jubilarse porque el Gobierno no va a prorrogar la moratoria. El Gobierno va a tener un ahorro previsional por encima del de este año, y que la oficina del presupuesto del Congreso lo calcula en el orden del 23%.

Por otro lado, ANSES no está pagando las retroactividades de las sentencias firmes. Eso está llevando a que los abogados de los jubilados con sentencias firmes están embargando las cuentas del ANSES. A partir del 1 de septiembre, el ANSES ajustó los haberes de las nuevas sentencias firmes y que dejará para una segunda etapa el pago de la retroactividad, violando la sentencia judicial que dice que se debe pagar dentro de los 120 días todo junto.

Imaginate que no pagás el alquiler, el propietario te hace un juicio y le decís que vas a empezar a pagar pero que todo lo que debés acumulado, no lo pagás o lo dejás para más adelante. Si no hay acuerdo con el acreedor, eso es totalmente ilegal y es lo que está pasando con las sentencias.

AG: El Gobierno tiene un proyecto para sacar del sistema a quienes se jubilaron con moratoria y que pasen a ser beneficiarios de planes sociales.

Cuando deje de existir la moratoria, si no hay un cambio, toda esa gente va a tener derecho de pedir la PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor), que equivale al 80% del haber mínimo y se calcula con independencia de los años de aportes. Si un trabajador tiene 20 años de aportes con el mismo sueldo y otro tiene 25 años, a los dos les corresponde lo mismo.

Si todo eso se va a transformar en una prestación asistencial; aunque el 80% del haber mínimo ya es asistencial: este 80% más el bono, que sabemos que se está licuando, ubica a esta gente en los 250 mil pesos, y con eso no se paga un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires.

