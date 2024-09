UCR: Cornejo y De Loredo defendieron a los cuatro diputados radicales suspendidos

El jefe de la bancada radical en Diputados, Rodrigo De Loredo, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, respaldaron a los cuatro diputados que fueron suspendidos por la Convención Nacional de la UCR.

La sanción recayó sobre el cordobés Luis Picat, Mariano Campero, Martín Arjol y Pablo Cervi, quienes apoyaron el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria.

Presupuesto 2025: aún no se sabe si se pagará la deuda con la Caja de Jubilaciones y Llaryora deberá ser “creativo”

“La decisión tomada por la mesa directiva de la Convención Nacional es inédita, de una gran irresponsabilidad y parcialidad selectiva”, cuestionó De Loredo.

“No es la primera vez que miembros del Bloque votan de manera diferente. Ni en Diputados ni en Senadores. No tiene ningún efecto directo sobre el Bloque de Diputados Nacionales de la UCR”, escribió en su cuenta de “X”.

La decisión tomada por la mesa directiva de la Convención Nacional es inédita, de una gran irresponsabilidad y parcialidad selectiva. No es la primera vez que miembros del Bloque votan de manera diferente. Ni en Diputados ni en Senadores. No tiene ningún efecto directo sobre el…

Y luego agregó: “Cualquier decisión sobre la conducta de los diputados que integran nuestro Bloque será tomada entre los pares, buscando siempre los consensos y sin posturas sesgadas dentro de un partido que incluye pluralidad de miradas”.

Presupuesto 2025: Milei manda a Caputo y a Francos a frenar la bronca de Córdoba y el resto de los gobernadores

"La política de mayorías populares no es para sectas, ni se hace con purgas. La UCR no es una agrupación universitaria, es un partido nacional. Esta decisión está mal", sostuvo Alfredo Cornejo en una publicación de "X".

La política de mayorías populares no es para sectas, ni se hace con purgas. La UCR no es una agrupación universitaria, es un partido nacional. Esta decisión está mal.



Le pido a las autoridades del partido que asuman la tarea de conducir, no que sean la voz de una facción. https://t.co/4f0shG8fJb