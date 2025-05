Kicillof anunció acuerdo paritario con docentes y advirtió que descontará los días que hagan paro

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció un nuevo aumento para el personal docente que supera los acuerdos paritarios avalados por la Casa Rosada. El beneficio fue rechazado por la FEB, que convocó a un paro. El Gobierno respondió con una advertencia: “Se les descontará el día a quienes no trabajen”.

Kicillof logró cerrar un nuevo acuerdo salarial con la mayoría de los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, pero el anuncio quedó opacado por la decisión de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el segundo gremio en cantidad de afiliados, que consideró “insuficiente” la propuesta y convocó a un paro para este martes. La respuesta del Gobierno provincial no se hizo esperar: advirtió que se descontará el día a quienes no concurran a trabajar.

“Frente a las dificultades que genera la recesión, el ajuste y la quita de recursos del Gobierno nacional, mantenemos firme nuestro compromiso de proteger los derechos de quienes hacen un gran esfuerzo diario por nuestra provincia”, escribió Kicillof en su cuenta oficial de X. Y detalló: “Acordamos con los representantes de los gremios docentes y de la Ley 10.430 un aumento salarial del 10% respecto a los haberes del mes de marzo, que se llevará adelante en dos tramos: un 6% en mayo y un 4% en julio, con el compromiso de reabrir las negociaciones en agosto”.

El anuncio se produce en un contexto en el que el Gobierno nacional viene habilitando aumentos más bajos para los gremios nacionales, y luego de semanas de tensión entre los gobernadores y la Casa Rosada por los fondos que Nación retuvo a las provincias.

El paro de la FEB, el primero desde 2019 a Kicillof

La conducción de la FEB, a cargo de Liliana Olivera, rechazó la suba y convocó a un paro sectorial que podría afectar el normal funcionamiento de las escuelas bonaerenses. Será la primera medida de fuerza docente contra Kicillof desde que asumió como gobernador, en diciembre de 2019.

La jugada de la FEB representa un doble desafío. Por un lado, para Kicillof, que enfrenta por primera vez una huelga de un gremio estatal. Por otro, para Roberto Baradel, secretario general del Suteba y aliado político del gobernador, que ahora ve cómo se le abre un frente interno dentro del espacio sindical que históricamente lideró.

Mientras Suteba, Udocba, AMET y Sadop aceptaron el ofrecimiento del Ejecutivo, la FEB se desmarcó del bloque sindical y decidió avanzar con una medida de fuerza.

La provincia de Buenos Aires minimizó la medida de fuerza

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, fue el encargado de transmitir la postura oficial del Gobierno frente a la huelga anunciada. “No tenemos ninguna notificación fehaciente de que alguna organización sindical va a accionar con algún tipo de medida de acción directa. Nosotros, como ministerio, vamos a actuar dentro de la ley. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. El trabajador o trabajadora que no concurra a desempeñar tareas, obviamente que se le va a descontar el día”, dijo Correa, que antes de ser funcionario fue dirigente sindical de los curtidores.

Junto a él, en una conferencia de prensa en la sede de gobierno en La Plata, el ministro de Gobierno Carlos Bianco reforzó el mensaje y relativizó el peso de la FEB en el esquema sindical bonaerense. “Queremos agradecer al conjunto de los gremios, la grandísima mayoría que han aprobado esta paritaria. Hay solamente un gremio docente, que no es representativo ni mucho menos del conjunto, el que está amenazando con algún tipo de medida de fuerza. Me parece que lo importante es lo del conjunto y no lo de una pequeña parte no representativa, no solo de los trabajadores estatales, ni siquiera del conjunto de los trabajadores docentes”, sostuvo.

Una paritaria por encima de lo que autoriza el gobierno de Milei

El acuerdo sellado por la administración Kicillof con la mayoría de los gremios docentes contempla un 6% de aumento en mayo y un 4% adicional en julio, con respecto a los salarios de marzo. Esto eleva el incremento acumulado en el año a 15,5% hasta mayo, y se sumará el tramo de julio. Además, se fijó la reapertura de la paritaria para agosto.

La decisión de Kicillof de otorgar un aumento por encima de lo que viene habilitando el Gobierno nacional lo posiciona en una estrategia autónoma respecto del ajuste impulsado por la Casa Rosada, pero al mismo tiempo le abrió un flanco inesperado dentro del frente sindical que hasta ahora lo había acompañado sin fisuras.

JD / EM