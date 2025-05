El Gobierno modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos, en busca de reducir la intervención estatal en la elección de autoridades internas de los gremios. El secretario general del gremio estatal UPCN, Andrés Rodríguez, se quejó por lo que consideró una decisión "unilateral".

La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial, mediante la publicación del Decreto 342/2025 que aplica dos modificaciones sobre la Ley de Asociaciones Sindicales (N°23.551), particularmente en el inciso 4° del artículo 56 y en el artículo 15 del Decreto Reglamentario 467/88.

El derecho de huelga y el DNU 340/2025

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Nos parece desproporcionado, totalmente autoritario", consideró al respecto Andrés Rodríguez, secretario general de Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) en diálogo con El Destape Radio y agregó: "Lo está evaluando todo el conjunto de abogados laboralistas que tenemos en la CGT".

El referente gremial señaló que "el Ejecutivo tiene todo el derecho de querer tomar iniciativas, pero lo lógico es que si hay una iniciativa que tiene que ver con un sector comunitario como es la representación de los trabajadores, tendría que haber convocado para anunciar su intención".

"Veremos si en una discusión se puede zanjar los entredichos, pero tomar medidas unilaterales nos parece totalmente perjudicial en una democracia", remarcó.

CaptionEl cotitular de la CGT, Héctor Daer, y el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez.

En concreto, el Gobierno restringió la intervención de la autoridad de aplicación únicamente a situaciones de acefalía sin resolución estatutaria, escenario en el que podrá designar un funcionario con mandato limitado a 120 días hábiles para convocar a elecciones, que son prorrogables de ser necesario.

En las modificaciones establecidas por el gobierno también se actualizaron los procedimientos de convocatoria, padrones, listas y fiscalización, alineados con el principio de autonomía sindical y voto directo y secreto.

El cambio fue realizado a partir de la potestad de la Secretaría de Trabajo para intimar a la entidad sindical a no efectuar la convocatoria en los términos correspondiente y poder designar delegados electorales en caso de que esto no ocurra, una opción que fue eliminada al igual que la posibilidad de intervención estatal cuando la autoridad electoral no se expida ante denuncias por irregularidades.

Matías Cremonte, abogado laboralista, dijo que el nuevo decreto que limita el derecho a huelga "es inconstitucional"

"Son todas medidas intentando coartar la libertad sindical, limitar el ejercicio pleno de las entidades sindicales en función de sus cuerpos directivos", señaló Rodríguez y amplió: "Son las cuestiones que está siempre generando una incapacidad de dialogar, una incapacidad de consensuar, y actúan de esta forma autoritariamente".

El referente gremial también habló sobre la intervención estatal en las paritarias y concluyó: "Por un lado el Poder Ejecutivo determina que no se va a meter más en las elecciones, pero por otro lado genera un condicionamiento absurdo y unilateral en materia de negociación libre de salarios. Se contradice, hay muchos errores de gestión".

AS.

LT