Intervención en TV Pública y Radio Nacional: eliminaron 19 mil días de vacaciones y firmaron 426 retiros voluntarios

El plan que el presidente Javier Milei le encomendó a Manuel Adorni para bajar la cantidad de empleados en los medios públicos, privatizarlos o simplemente deshacerse de ellos por su "carga ideológica" sigue en marcha: luego de haber logrado unos 426 retiros voluntarios de los más de 2400 empleados que componen TV Pública y Radio Nacional (RTA), según pudo saber PERFIL, ahora el interventor Eduardo González focalizó recortes en días de vacaciones y busca ampliar esa idea a los "francos compensatorios".

Es que se determinó eliminar 19 mil días de vacaciones no gozadas, de los empleados de Radio y Televisión Argentina, que se adeudaban desde el año 2009 hasta el 2021. Según la empresa estatal, "los empleados de la empresa utilizaban artilugios para no computarlas". La medida, firmada por González, sostiene que “corresponde prorrogar los plazos de caducidad de los períodos de licencias anual ordinaria pendientes de los años 2022 y 2023, dejando de manifiesto la caducidad del resto de los períodos de licencias anual ordinaria no gozados”.

De esta manera, sólo quedarían adeudadas las vacaciones del 2022 y 2023 con fecha límite para que los empleados las usen hasta diciembre del 2025.

Por otro lado, desde la empresa confiaron a este medio que se está trabajando para eliminar los francos compensatorios para seguir bajando los costos. "Es que los empleados de RTA tienen una jornada horaria de 8 horas de lunes a viernes, con franco los sábados y domingos. Por lo tanto, toda tarea habitual en fin de semana genera costos no sólo de horas extras al 100 % sino también de francos compensatorios”.

Se estima que hay un total de 160 mil francos compensatorios acumulados en la actualidad, lo que equivale a 500 años.

Programación privada, mudanzas e incertidumbre por PakaPaka

Otro de los cambios que implementaron este año es buscar programación financiada por productoras privadas, que inviertan en los costos artísticos, mientras que el canal financia los de técnica y se dividen las ganancias "mitad y mitad". Según afirmaron a este medio desde RTA, "todas las programaciones hoy son bajo esa modalidad, tienen su presupuesto propio".

Sin embargo, no pudieron trasladar ese modelo con éxito para toda la programación: en PakaPaka, que el propio Milei había anunciado desde su cuenta de X su vuelta, recién afirman que están buscando financiamiento para ver si vuelve en 2025, sin confirmación oficial alguna.

De todos modos, la mudanza del equipo de PakaPaka y Canal Encuentro al edificio de la calle porteña Belgrano, donde funcionaba Télam, ya se hizo efectiva. Allí funcionará Contenidos Artísticos e informativos S.A.U. (una sociedad unipersonal con el Estado como único accionista).

En el caso de DeporTV, este mismo viernes 29 de noviembre se inició su mudanza desde la Ex Esma hacia la TV Pública, ubicada en Figueroa Alcorta y Tagle, Ciudad de Buenos Aires. Se espera que los contenidos de la señal sean absorbidos por el ex canal 7.

Polémica por la suspensión del programa del Centro Islámico

Respecto de una programación que sufrió numerosos cambios este año, la polémica se instaló porque decidieron suspender el programa "El Cálamo", que el Centro Islámico de la República Argentina (CIRA) emite en la TV Pública desde el año 2011.

La intervención decidió "levantar" el programa, por un tiempo. Y este miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que la medida la habían tomado "como una pausa, por el reordenamiento de la grilla" de programación. Sin embargo, por ahora El Cálamo es el único programa que se suspendió en la TV Pública.

En un posteo en Instagram, el CIRA reclamó que las autoridades del canal comunicaron que el ciclo religioso "no se emitirá durante los próximos sesenta días sin brindar razones y justificaciones". "Estamos muy preocupados por esta situación inédita e irregular y, al mismo tiempo, aguardamos el desarrollo de los acontecimientos pertinentes de los que iremos informando a medida que recibamos mayores detalles", agregaron. Y sostuvieron que continuarán con el ciclo hasta el final de Ramadán, desde su canal de YouTube.

La TV Pública mientras tanto sigue emitiendo sin problema los programas "La Santa Misa" y "Ángelus", de la Iglesia Católica, y Shalom AMIA, de la comunidad judía.

