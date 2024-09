TV Pública anunció que no va a realizar la transmisión del partido de la Selección Argentina

A través de un comunicado, la TV Pública informó, a horas del partido, que no realizará la transmisión oficial del encuentro por eliminatorias de la Selección Argentina de Fútbol ante Chile. De esta manera, esto afectaría la difusión gratuita en todo el país del partido, como venía ocurriendo con los Juegos Olímpicos o la Copa América.

El motivo al que aludió el canal público es que no lograron acuerdos comerciales con las empresas Torneos y Telefé. "En virtud de no haber alcanzado un acuerdo con las empresas Torneos y Telefe, propietarias y adquirentes de los derechos de emisión del partido entre Argentina y Chile por eliminatorias para el Mundial, Televisión Pública no realizará la transmisión de ese encuentro que se disputa esta noche, tal como se informó en algunos medios de comunicación".

Sin embargo, aclararon que "el Canal público continúa dialogando con ambas empresas y realizando esfuerzos para poder poner en pantalla los partidos que restan de la fase de eliminatorias para el Mundial de 2026, en virtud de que nuestra emisora es la única que llega a todos los hogares en todo el territorio nacional y nuestra señal puede verse sin necesidad de contar con servicios de TV por cable o satelital".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Televisión Pública está arbitrando los medios para que los partidos que disputa la Selección de Futbol Nacional por las eliminatorias de la Copa Mundial 26, como cualquier otro partido amistoso nacional e internacional que dispute esta selección durante 2024 sean declarados de “interés relevante”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual No26.522, que garantiza el derecho al acceso universal —a través de los servicios de comunicación audiovisual— a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad", concluyeron.

El partido será televisado por las señales de Telefé y TyC Sports desde las 21 hs.

En desarrollo...