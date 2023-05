El titular del partido Miles, Luis D'Elía, brindó un panorama de la situación electoral en la coalición oficialista y apuntó a Sergio Massa y Wado de Pedro como las principales opciones. "No veo a Daniel Scioli enfrentándose a Cristina Kirchner en una interna en todo el país", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Podría profundizar la idea de que esto es lo que queda del kirchnerismo?

Cristina quiere llevar adelante este recorrido para, finalmente, instalar a Massa. Pero le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre Massa y Macri? La respuesta es que ninguna. Solo que Massa es más inteligente, por lo tanto, menos peligroso.

Se me ocurre pensar, quizás equivocadamente, que cree que podrá resolver así los problemas de la injusta persecución que tiene, pero ha elegido este último año una serie de acciones a llevar adelante de manera consecutiva, que en 22 años que conozco a los Kirchner, jamás le vi hacer.

Lo que sabe Cristina

El día que proclamó tácitamente a Wado de Pedro, ese día también lo hizo Luis Barrionuevo. Nos dejó a todos asombrados. Pero ella elige este camino, no quiere espacios de discusión y de debate.

Al igual que la vieja derecha peronista de Guardia de Hierro y Comando de Organización, pide obediencia debida y solo que la aplaudan. En mí no va a encontrar esa conducta.

Las posibles fórmulas del Frente de Todos

¿Usted entiende, entonces, que el candidato de ella es Sergio Massa?

Massa y Wado o, sino, Wado y la esposa de Massa. Cualquiera de las dos variantes. Me inclino más por la primera opción. Pero están esperando conseguir el crédito puente del Fondo, que viene medio lento, o un auxilio de algún salvataje de algún swap de China.

Pero tienen la decisión tomada con listas únicas, hechas de arriba para abajo. Ni siquiera se fijan que esta experiencia, hace dos años, nos restó 4 millones de votos.

Daniel Scioli: “Vamos a competir. Se cómo hacerlo y por donde hay que ir”

¿Cree que la candidatura a Scioli se va a bajar y que no va a haber PASO, o se imagina a Massa compitiendo con Scioli en unas primarias?

No, me imagino a Scioli integrado a la lista de Massa en algún lugar importante, por ejemplo, senador de la Provincia de Buenos Aires. No veo que hayas voluntad de hacer PASO con nadie.

Sin embargo, Scioli dice que no se baja. ¿Le asigna alguna posibilidad a esto?

No veo que tenga en su ADN esa voluntad. Es un hombre que se inclina más por el lado de la moderación, de la negociación, no lo veo enfrentándose a Cristina en una interna en todo el país. Aunque por ahí estoy equivocado.

.La hiperactividad de Massa durante el fin de semana

¿Usted tiene un candidato o candidata que lo acompañe en la fórmula de gobernador ya?

Bueno, sí, he estado conversando con una importante dirigente social de base con mucho reconocimiento. Mi candidata a vicegobernadora es Mayra Arena.

Me tiene que contestar por estas horas, pero tuve largas conversaciones con ella. Tengo mucha esperanza de que me conteste positivamente. De ser así, sería mi vicegobernadora.

AO JL