Carlos Bianco, jefe de asesores de la Provincia, sostuvo que Axel Kicillof está dispuesto a hacer lo que el Frente de Todos defina, aunque agregó que reelegirlo como gobernador bonaerense sería “lo natural”. Cómo evalúa las posibles candidaturas de Wado de Pedro y Sergio Massa, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Con la aparición de Wado de Pedro, ¿respira Axel Kicillof? ¿Podrá ser nuevamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires?

Nunca le faltó el aire a Axel, y nunca ha analizado ni definido esto como un proyecto individual o capricho personal.

Hoy es el gobernador y Axel Kicillof es el candidato natural a la reelección, porque está haciendo una gestión histórica en la provincia de Buenos Aires y quien más mide en las encuestas.

Augusto Costa, sobre Kicillof: "Hay que hacer lo más conveniente para el espacio"

Pero nosotros sabemos que formamos parte de un frente político, de un proyecto colectivo, y obviamente, Axel está dispuesto a hacer lo que ese frente defina, bajo la conducción de Cristina.

Así que no es una cuestión de haber perdido el aire o de poder respirar tranquilo. Axel sigue haciendo lo que tiene que hacer, que gestionar la Provincia y juntar votos para sumar el mayor caudal para la elección nacional. Después se definirá la cuestión de los candidatos.

¿La preferencia sigue siendo reelegirlo como gobernador?

Sí, prefiero decir que no es una preferencia, sino que es lo natural hoy. Pero de nuevo, él va a allanar y definir junto a nuestro frente lo que sea más conveniente, en el marco de una estrategia política y una táctica electoral que tendremos que definir.

Massa, Kicillof y Galmarini revisaron la agenda de acuerdos con China de obras para la provincia de Buenos Air...

La fórmula presidencial del FdT

¿Qué le parece más conveniente de esa estrategia electoral?

Lo que a nosotros nos parecía más razonable era que Cristina fuese la candidata, lo hemos dicho mil veces porque, entre otras cosas, era la que más medía a nivel nacional y es quien mejor nos representa ideológicamente.

Sabemos que hizo dos gestiones transformadoras al frente de la presidencia, y está en condiciones de llevar adelante una gestión exitosa en este marco tan complejo que hoy nos ofrece el mundo y la macroeconomía argentina.

Dicho esto, ahora hay que empezar a revisar esta posición, hay excelentes candidatos dentro de nuestro frente, como Wado de Pedro y Sergio Massa. Habrá que definirlo y entiendo que lo hará quien es nuestra conductora, que es Cristina.

El plan de convertir Argentina en Corea

Las fotos de Wado y Massa juntos del fin de semana, ¿generan expectativas de que pueda estar ahí la fórmula?

Sí, es probable. Son unos de los principales referentes de nuestro frente político, junto con Cristina, Máximo Kirchner, y Axel.

Podría ser, pero habrá que ver cómo evolucionan las cuestiones en estas semanas, vinculadas con las mediciones, las charlas y las decisiones políticas que corresponden.

La gestión continúa y se esperan buenas noticias en ese sentido, como el viaje de Massa con Máximo Kirchner, respecto a la posibilidad de fortalecer las reservas y divisas.

Falta para el 24, y creo que en este tramo vamos a tener definiciones políticas, que tienen que ver con la estrategia electoral.

Maciel: "La prioridad del viaje a China es conseguir yuanes"

Las elecciones en la Provincia

Hoy el diario Clarín titula “Interna del Frente de Todos: fuerte sospecha entre los intendentes del Partido Justicialista de que al final Scioli no competirá”. Desde el punto de vista de competir y lo que significa la Provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el grado de complejidad formal? ¿Es plausible a su juicio esta nota de Clarín?

El gobernador lo dijo, creo que en febrero, que él estaba dispuesto a ir a las PASO con un o una compañera que tenga la intención de representar a nuestro frente, siempre y cuando tenga un proyecto alternativo, y que nuestros votantes puedan definir. Eso no es un problema para nosotros, a nivel de gobernador.

De todos modos, no hay nadie que se haya expresado abiertamente por la posibilidad de unas PASO en la gobernación. Sí hay especulaciones y rumores, pero no hay nadie que se haya expresado en ese sentido. Por lo demás, respecto de las posibles candidaturas alternativas a las intendencias, tampoco tengo información de que haya una intención efectiva de que eso suceda.

Recibimos un mensaje que se titula “Avales 2023”, enviado por Victoria Tolosa Paz, que dice que “estamos juntando avales y adhesiones para presentar listas en las elecciones PASO 2023 con las candidaturas de Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz”. Nuevamente, ¿resulta verosímil o plausible una competencia en ese sentido dentro de la Provincia?

Sí, vi ese mensaje. Me parece que está dentro de la lógica de juntar los avales para una eventual candidatura, habrá que ver si los juntan y si está la definición política para llevarlos adelante.

Sergio Uñac, Gildo Insfrán y Máximo Kirchner: la Corte Suprema prepara tres definiciones clave para el peronismo

Entre legisladores y concejales, ¿cuántos candidatos a intendente hacen falta en la Provincia? ¿Miles?

Sí, más de mil.

Solo de candidatos a intendentes son más de 100..

Son 135, más los concejales de cada distrito, que varían en virtud de la cantidad de población. Los consejeros escolares, los candidatos a diputados y senadores provinciales y nacionales, y sus suplentes. Sí, son muchos.

Usted se hizo famoso por su auto, con el que Axel Kicillof recorrió durante un año toda la Provincia. Con su experiencia, ¿esto se arma en los 20 días que restan para presentar las listas?

Depende también del método. Nosotros tuvimos un método de recorrer la Provincia que duró cuatro años. En 20 días uno puede presentar una candidatura, más instalada desde la superestructura que de las bases.

Nosotros elegimos, en su momento, hablar directamente con las bases, con cada uno de los compañeros y compañeras de los pueblos, con los sindicatos y los representantes sindicales de los pueblos, los productores rurales, entre otros sectores.

¿Axel Kicillof candidato a presidente?

Son dos formas distintas de hacer política, una vinculada más a la superestructura y otra al diálogo directo y a conocer las preocupaciones del pueblo y a las bases.

Pero independientemente de preferir un método a otro, ¿sería posible?

Sí, tienen que juntar los avales y presentarlos en el Partido Justicialista Nacional y de la Provincia. Posible es, no sé qué nivel de definición está esa posibilidad, realmente no lo sé.

La conducción de CFK y su definición de las candidaturas

Si quedase planteado, ¿estaríamos encontrándonos con cómo se está desarrollando el escenario político? ¿Habría una fórmula que represente a la Vicepresidenta y otra al Presidente? Por ejemplo, la de Wado o Massa por un lado, y por otro Scioli y Tolosa Paz.

Sí, no sé, porque tampoco sé si Scioli representa al Presidente. Creo que él no lo ha planteado en esos términos, por lo menos por lo que yo vi en las redes.

Scioli y Rossi no se bajan y ya arman en los territorios pensando en posibles PASO

¿Tolosa Paz sí?

Tampoco lo sé, porque el otro día participó del acto de Cristina, yo me la crucé ahí. Pero, todos los que consideramos que Cristina es nuestra conductora deberíamos allanarnos a una única fórmula, que sea la definida por ella.

De lo contrario, me parece incorrecto decir que la conductora es Cristina y después presentar una fórmula por fuera de lo que define la Vicepresidenta.

Entonces, ¿habría una fórmula que representa a la Vicepresidenta contra otra que no?

Creo que es un error, me parece que a nivel nacional hay que unificar la fuerza y presentar la mejor fórmula posible y, probablemente, a nivel provincial también. No lo quiero decir abiertamente porque el gobernador se ha mostrado dispuesto a ir a una PASO, no tenemos un problema, pero quizá no sea lo más inteligente en este marco ir a una PASO.

Pese a la presión K para que no haya PASO, Daniel Scioli ratificó que se presentará: "Voy igual"

La gestión de Alberto Fernández

Alejandro Gomel (AG): ¿El Presidente quedó aislado políticamente después del acto de Plaza de Mayo?

No creo, el Presidente sigue siendo el Presidente, y fue elegido por los argentinos.

No sé cuál es la razón por la que no ha participado, porque inclusive él lo promocionó e invitó a que los compañeros y compañeras participen. Entiendo que tenía una actividad en Chapadmalal, pero sigue formando parte de nuestro frente.

Lo que quedó claro de esa Plaza es que la centralidad dentro de nuestro frente la tiene Cristina Kirchner.

"Wado" de Pedro, el mimado de Cristina

El vínculo con Sergio Massa

AG: ¿Alberto está corrido de las decisiones de lo que se viene en cuanto a política electoral?

No me animo a decir eso. La reunión que tuvo el gobernador con Massa fue en virtud del viaje que está haciendo Sergio a China, donde hay un proyecto en inversiones muy importantes que se van a negociar, que tienen territorio en la provincia de Buenos Aires. Esa es la razón por la que Axel se juntó con Sergio, porque era quien viajaría en ese marco.

Claudio Mardones (CM): ¿Cómo es la relación con el Frente Renovador? ¿Han recibido planteos respecto a cómo ordenarse en el caso de que Kicillof sea impulsado para ser precandidato presidencial?

No, nosotros hemos hablado con los y las compañeras del FR y nos plantearon, más de una vez, el apoyo a la reelección del gobernador. Lo hicieron públicamente pero también en las múltiples reuniones de gestión y de repaso de la Provincia.

En última instancia no escapa a lo que dije al principio, que hoy Axel es el candidato natural a la reelección, pero en todo caso, si hay que revisar esa posición, estamos dispuestos a hacer lo que defina Cristina.

El regreso del superministro Sergio Massa, con una primera escala en China

El tema en relación con el FR, dado que el massimo nace en la Provincia, tiene que ver con distintas versiones, como por ejemplo, que sea Massa el candidato a primer senador por la provincia de Buenos Aires, para luego aspirar a ser presidente provisional del Senado.

¿Quién sería el candidato a primer senador por la Provincia de Buenos Aires de mantenerse Axel como candidato a gobernador?

Eso está en discusión, no está definido. Tenemos un montón de compañeros y compañeras que podrían llevar adelante esa responsabilidad y desafío, pero no hay ni un solo cargo definido.

Mucha inflación y pocas reservas son aún los fangosos objetivos que Massa no revierte

Hasta que no se hagan públicas las listas no hay cargos definidos, ni en la provincia de Buenos Aires ni a nivel nacional.

Después hay candidaturas a las que yo llamo "naturales", como la del gobernador a la reelección, pero eso lo tiene que definir nuestra fuerza política.

MVB JL