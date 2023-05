Mucha inflación y pocas reservas son aún los fangosos objetivos que Massa no revierte

El ministro de Economía, Sergio Massa, sale este fin de semana hacia China para negociar más margen de uso para los yuanes en el comercio exterior. Una manera de airear las exigidísimas reservas del FMI. Es la previa a un partido de fondo. Valga la redundancia, con el Fondo a mediados de junio deberá definir si obtiene luz verde a la renegociación con Argentina y lo más importante si el organismo internacional, finalmente, desembolsa y cuántos millones de dólares en ese caso para que el Gobierno cumpla con los vencimientos de junio y julio.

Es decir, China es solo una escala en el camino hacia una misión que aún no asoma con datos firmes: el descenso inflacionario. El mes pasado los alimentos treparon los dos dígitos (10,1%), por primera vez desde, curiosamente abril de 2002 (10,4%). Desde diciembre del año pasado, cuando fue de 5,1% la inflación general, el Gobierno no logra desacelerar la medición mes a mes.

En mayo, la situación no parece ser muy diferente. Las consultoras privadas ya anticipan un piso de 9% y un destino similar o nuevamente de dos dígitos para la canasta alimentaria. Junio, sin ir más lejos, comenzará con otros seis aumentos.

La situación en alimentos es lo que pone más nerviosos a todos, dentro y fuera del Gobierno. Desde la Secretaría de Comercio, que conduce el debilitado Matías Tombolini, trataron con muy poco éxito la importación de alimentos para desinflar expectativas. En la práctica, se encontraron con un camino demasiado espinoso para instrumentar esa idea y se contentan ahora con extender Precios Justos a los barrios, algo que ya se intentó con escaso poder de fuego.

El Banco Central pelea diariamente con la fuga de divisas. Desde que empezó el año perdió 6.500 millones de dólares y más de la mitad de eso se destinó a intentar acortar la brecha cambiaria y a maniobrar los dólares financieros con las últimas medidas de mayo.

Este combo numérico enciende dudas sobre el futuro político del oficialismo. La propia Cristina Kirchner en el acto del 25 de Mayo hizo públicas sus dudas. Aunque la vicepresidenta respalda la gestión económica y se muestra agradecida con Massa públicamente también hace silencio cuando le hablan de una candidatura puntual del ministro.

En mayo los precios se encaminan hacia los dos dígitos por la inercia inflacionaria de abril

La fecha límite para definiciones parece ser mediados de junio, ya que el 14 se conocerá el dato de inflación del Indec de mayo, la decisión del Frente Renovador sobre las urnas 2023. Por ahora, aunque nadie lo dice formalmente, Massa no se bajó de la eventual carrera presidencial y sigue defendiendo que no haya internas pero hoy no parece haber un escenario en el que un candidato sintetice. En rigor es un panorama no excluyente del oficialismo.

Viaje a Beijing. Según informó ayer Economía, Massa participará entre el 30 y el 31 de mayo próximos de la reunión anual convocada en China por el banco de los Brics, con el objetivo de obtener más respaldo de divisas de la Argentina. En su visita a Shanghái, también espera obtener una señal del Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics para garantizar las importaciones que la Argentina realiza desde Brasil, con el fin de que las reservas del Banco Central no se vean afectadas.

Al volver de esta cumbre, Massa afinará el lápiz a las cuentas domésticas que desde que asumió el 3 de agosto, del año pasado no le dan respiro. Ese día, solo por dar un ejemplo, el dólar blue cotizó 298 pesos y la inflación ese mes, 7% según el Indec.