Un nuevo aumento en el precio del pan impactará directamente en el bolsillo de los consumidores desde el 1º de junio cuando el precio de venta tendrá un incremento entre el 9% y el 12%. Lo cierto es que tras la reciente actualización que aplicó la Secretaría de Comercio sobre los precios de referencia de la harina subsidiada, se espera que desde comienzos de junio el aumento se traslade a los precios que pagan los consumidores.

Lo cierto es que muchos panaderos terminan recurriendo al uso de harina no subvencionada, por la cual pueden pagar entre $3.500 a $4.000. Pero desde el sector destacan que “El precio de la harina no subsidiada también está en aumento, lo que genera incertidumbre en la industria panadera, porque no se sabe hasta cuándo se podrá sostener la situación”.

Los aumentos según el tipo de harina

Precisamente esta situación es la que marca la diferencia de precios, que hace que algunas panaderías vendan el kilo de pan con un precio inferior a los $600, mientras que otras lo venden hasta $1.200.

En ese sentido, el presidente de la Federación de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, Raúl Santoandre, explicó: “A partir del 1 de junio en algunas panaderías el pan aumentará un 9% y en otras un 12%, de acuerdo a si trabajan con harina del fideicomiso o no”.

En este contexto, el pan pasará a costar de $580 a $650 en el caso de las panaderías que producen con harina subvencionada, mientras que en aquellas panaderías que no trabajan con harina subsidiada, con el nuevo aumento, entonces el precio alcanzará los $750.

Desde el 1 de junio el precio del pan aumentará entre un 9% y un 12%

Suba en harina subsidiada

El aumento en el precio de referencia para la harina fue confirmado esta semana con la Resolución 502, publicada en el Boletín Oficial, donde se estableció un aumento del 6,01% en precios de referencia de la harina común 000, respecto del último aumento oficial, aplicado a mediados de abril.

De este modo, con aplicación del nuevo aumento, el valor de la tonelada de harina subió a $78.146,75 y representa una variación acumulada del 25,1% para los primeros cinco meses de 2023 y de 65,9% interanual, en comparación con los valores al mes de mayo de 2022.

A su vez, Santoandre advirtió que la calidad de la harina subsidiada no es buena ni sirve para la producción de panificados. “Cuando salió el fideicomiso la harina tenía que tener 28 de gluten, hoy con la transformación del fideicomiso no importa el gluten y te lo dan con 22, que es harina para galletitas y no sirve para hacer panificados. Hay que agregarle aditivos para poder trabajarla”, explicó.

Precios de otros productos de panadería

Por otra parte, los productos de panadería como las facturas, la suba de precios dependerá de la calidad de ingredientes y productos que se necesiten para la elaboración. “Según cómo lo elaboras, varía el precio de acuerdo al dulce de leche que usas, si utilizas margarina premium. Hoy 50 kilos de azúcar el panadero lo paga entre $23.000 y $25.000 pesos y el cajón de huevos está $15.000. No hay precios de referencia”, señalan desde la Federación de Panaderos.

