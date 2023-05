Inflación: qué impacto tendrá la suba de tasas de interés en la economía

El INDEC dio a conocer el número de la inflación el viernes pasado con números por encima de lo esperado. Es que el dato del 8,4% generó gran preocupación en el Gobierno, particularmente en el Ministerio de Economía.

En este contexto, nos comunicamos con Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment, quien habló sobre la repercusión de los números de la economía en el día a día.

“A muchas empresas no les queda otra que hacer plazo fijo porque no permiten la dolarización de carteras”, dijo Di Giorno, quien luego completó: “El Gobierno va a hacer todo lo posible para que no se escape el dólar financiero hasta las PASO”.

“El dólar financiero se disparó un poco luego de que se conocieran los números de la inflación de abril”, disparó el experto. “A los analistas nos sorprendió la inflación, estuvo 1 punto por encima de lo esperado”, añadió.

Luego, el inversionista dijo que la suba de 600 puntos básicos es muy fuerte. “No les conviene bajar el dólar porque la suba de tasas puede tener un efecto rebote”, disparó Di Giorno.

“Sería mejor liberar un poco el dólar y no subir tanto la tasa, achicando la brecha con una devaluación”, aseveró el economista. “En el corto plazo se puede descomprimir, pero tendrá que haber un gran ajuste”, concluyó.