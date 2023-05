El economista Augusto Costa remarcó que hay una intencionalidad en sectores de la oposición y del empresariado en no colaborar con medidas como la de Precios Justos. “Cuando la gente ve que no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, se la agarra con el Gobierno", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo sigue el Frente de Todos?

Estamos en momentos de definiciones. Lo que queda claro es que Cristina Kirchner es la líder indiscutida de nuestro espacio, y representa las reivindicaciones, los sueños y los ideales de una parte importante de nuestra sociedad.

Ella tendrá que tomar una definición en los próximos días respecto a su candidatura, más allá de todos los indicios que dió. Mientras tanto, creo que hay que seguir haciendo lo que venimos haciendo.

¿Kicillof, Massa o ninguno de los dos?

Tratar de seguir gestionando para que la economía y la política pública esté al servicio de la mayoría, en un contexto muy difícil, con mucha incertidumbre y fragilidad, pero que desde el Gobierno Nacional se le está haciendo frente.

Nosotros, con Axel Kicillof como gobernador y todo su equipo, seguimos gestionando la Provincia. Creo que no podemos perder de vista que lo que exige la sociedad es que les llevemos respuestas, gestionemos y sigamos trabajando.

Mientras se dan las definiciones más de corte electoral, lo que nos pide el gobernador es que trabajemos, y en eso estamos.

¿Axel Kicillof candidato a presidente?

Hoy abrimos el programa con una declaración de Andrés Larroque, en la que decía que Kicillof terminará acatando lo que diga Cristina Kirchner. ¿Qué te sugiere el hecho de que Axel Kicillof pudiera ser el mejor candidato a presidente del Frente de Todos, independientemente de que también lo sea para gobernador de la Provincia?

La definición dependerá de cuestiones de conveniencia y de lo que decida. Hay que hacer lo que sea más conveniente para el espacio. Pero él y todos nosotros, lo que tenemos en la cabeza, es trabajar para seguir transformando la Provincia.

Cuando nos tocó asumir en 2019 nos encontramos con una Provincia que venía en una situación muy complicada por las políticas que había aplicado el gobierno anterior y lo que nosotros denominamos como la ausencia absoluta del Estado provincial en terrenos clave como la salud, el trabajo, la educación, que nos tocó recuperar.

En todo este tiempo, invertimos mucho en educación, con 170 nuevos edificios escolares, en salud, triplicamos las camas de terapia intensiva, obviamente a partir de lo que fue la respuesta a la pandemia. En protección, se implementó una política para ampliar en 4500 patrulleros el parque de patrulleros de la policía bonaerense, se asfaltaron 10500 calles. En mi ministerio se desarrolló un programa de crédito y acompañamiento que no se había visto en la Provincia.

En definitiva, un montón de políticas para transformar la provincia de Buenos Aires, a partir de lo que dejó el gobierno anterior, pero también de cuestiones estructurales.

Ese programa no se acaba en cuatro años. Axel lo dijo desde el primer momento, venimos a transformar la Provincia, y esto es más de un periodo de gobierno. En 2021 lanzamos el plan 6x6, que hace referencia a que, después de 6 años de crisis venían 6 años de crecimiento y recuperación.

Es decir, la mentalidad de Axel está puesta en la Provincia. Si hay que tomar alguna definición que le brinde a la sociedad una mejor posibilidad hacia el futuro, se verá, pero hoy estamos en este gran desafío que es trabajar en la Provincia.

La gestión del ministro de Economía

¿Hay otra alternativa económica a lo que está haciendo Sergio Massa? ¿Un nuevo gobierno del Frente de Todos tiene un plan alternativo a lo que está haciendo hoy el ministro?

Lo dijo Cristina en la entrevista que dio, lo repitió el ministro. A Massa le tocó agarrar una “papa caliente” en una situación muy complicada, que se puede explicar por muchos factores, como el endeudamiento, el acuerdo con el FMI, la pandemia y particularmente la sequía, que alteró cualquier plan que pudiera haber tenido Massa para estos meses.

Cuando se dice “fracasaron las políticas que pensaba Massa”, en realidad, cambió el escenario. De mínima, pasamos a tener 20 mil millones de dólares menos producto de la sequía y el impacto en las exportaciones.

Se está administrando una situación de dificultad que tiene que ver con este contexto. Para adelante, existe un programa económico que el Frente de Todos tiene para ofrecerle a la sociedad, que no puede arrancar de otra manera que no sea redefiniendo los términos del acuerdo con el FMI.

Hoy el acuerdo no tiene ninguna relación con la posibilidad de la economía argentina de cumplir con los compromisos que están establecidos en el propio acuerdo. El FMI lo sabe, lo reconoce, y no es por responsabilidad del Gobierno, sino por cambios extraordinarios en las circunstancias, entonces se tiene que negociar.

Tienen que darle a la Argentina la posibilidad de salir de tantos años de dificultades con un crecimiento, una mejor distribución del ingreso, que nuestra gran deuda pendiente como gobierno, con mejora en el poder adquisitivo y las condiciones de vida.

Para eso hay herramientas. Cuando nos tocó ser parte del segundo gobierno de Cristina Kirchner implementamos algunas. Hay que ver cuáles son las mejores para este momento, pero lo que se está discutiendo es que, si seguimos avanzando en la garantía de derechos para la gente o en estos planes que nos trae la derecha y los sectores neoliberales, que vienen a avasallar derechos.

Como miembro del Frente de Todos, como economista, como militante, tengo mucha confianza en que nosotros podemos ofrecerle a la sociedad una propuesta de mejora y de futuro.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué es lo que hace que no funcione el programa de Precios Justos? ¿Por qué aumentan los alimentos por encima del nivel medio de la inflación?

Me parece muy importante la pregunta, para enfocar en un sentido que, muchas veces, es difícil para la gente plantear.

Nunca sabemos qué pasaría si no estuviera el programa Precios Justos. Solo vemos que los niveles de inflación no son los que necesitamos como sociedad y como economía para funcionar.

Creo que el programa de precios justos cumple un rol, aunque al no alcanzar los objetivos propuestos no se ve, pero si no estuviesen estas políticas, el monitoreo permanente de precios, no sé qué hubiese pasado.

Segundo, hay un reconocimiento de mi parte para lo que está haciendo la Secretaría de Comercio para hacerle frente a una situación inflacionaria muy complicada con un programa que es una de las herramientas.

Después, que cuando me tocó a mí ser secretario de Comercio, el impacto de Precios Cuidados haya sido mucho más exitoso tuvo que ver con el contexto.

No es lo mismo implementar políticas con una inflación del 20% o 24% que cuando la inflación ya tiene tres dígitos. O cuando el Estado tiene más herramientas, como en 2014, que no teníamos un endeudamiento con el FMI. No se puede no tener en cuenta la macroeconomía a la hora de analizar todo lo que está pasando.

Estas políticas contribuyen mucho a los objetivos que necesitamos alcanzar, pero hay un conjunto de otros elementos que hoy no están presentes y que confío en que el Gobierno, sobre todo en su política de tratar de conseguir un retiro de dólares en las negociaciones con el FMI, el swap con china, los acuerdos con Brasil, todo eso debería repercutir en mejorar los niveles de inflación.

AG: ¿Creés que sin Precios Justos sería peor la situación?

Estoy seguro de eso. Por otro lado, no nos olvidemos del contexto electoral. Lamentablemente, estamos viendo una falta total de compromiso de sectores de la oposición y del empresariado con este tipo de políticas. Ahí hay una intencionalidad.

Claramente, cuando la gente ve que no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, se la agarra con el Gobierno, con toda razón y legitimidad, y se beneficia quien pretende que al Gobierno le vaya mal.

Es una política que requiere de articulación y consenso, en un contexto electoral en el que un sector, a cara descubierta, dice “yo no voy a ayudar a este gobierno”. Todo esto ayuda a entender cuáles son las dificultades actuales.

El problema inflacionario

Fernando Meaños (FM): ¿No creés que a este Gobierno le faltó un plan antiinflacionario?

¿A qué llamás “plan antiinflacionario”? Para entender bien el punto de la pregunta.

FM: A un conjunto de medidas que tengan como objetivo bajar la inflación a mediano o largo plazo, de las características que sea. ¿No creés que al Gobierno le faltó poner como norte bajar la inflación?

No, para nada. Creo que la inflación siempre fue el principal problema que tuvo este Gobierno. Reconocido por el Gobierno y cualquier miembro de nuestro espacio.

Sí te tomo el punto en el sentido de que las políticas que se implementaron no llevaron resultados acordes a lo que necesitamos, eso no lo niega nadie. Ahora, cuando yo fui secretario de Comercio, la inflación no era un problema en el mundo, no había inflación.

Hoy, la mayoría de los países del mundo tiene inflación. Entonces, vuelve la inflación al mundo, vuelve un boom de precios internacionales de los commodities, el Gobierno viene con herramientas limitadas, no hay dólares, es un contexto difícil.

Cuando Massa asume plantea cuál es su plan para ir reduciendo la inflación. Ahora se lo corre con que dijo que la inflación iba a empezar con tres y terminó empezando con 8. Entonces, cuando cambia el contexto, evidentemente, el esquema se tiene que adecuar, y es lo que está haciendo el Gobierno. Creo que hubo un plan, pero costó llegar a los resultados.

El programa del próximo gobierno

Llegando a diciembre, existe posibilidad de que el Frente de Todos renueve la conducción presidencial. Para ese plan económico y político que tiene que llevar adelante el próximo gobierno, desde tu preferencia, ¿sería mejor conductor Axel Kicillof o Sergio Massa?

En la medida de que quién esté a cargo tenga capacidad de conducción política, capacidad técnica y una decisión y consenso social en que lo prioritario es renegociar el acuerdo con el Fondo para tener mayor grado de libertad y poder generar políticas de crecimiento, redistribución y mejora del poder adquisitivo, vamos a ir bien.

Además entiendo que el contexto va a ser otro. No vamos a tener sequía, se va a terminar el gasoducto Néstor Kirchner, vamos a tener menos presión de precios internacionales.

En un nuevo contexto, con un programa claro y decisión política, creo que vamos a poder llevarlo adelante.

