El encuentro de intendentes peronistas con Eduardo “Wado” de Pedro de este lunes 22 de mayo causó revuelo por la expectativa de que sea el candidato presidencial del Frente de Todos en las Elecciones 2023. Tras el encuentro, los dirigentes K mantienen el reclamo para que Cristina Kirchner sea candidata, idea que ella ya descartó; pero advierten que, si ella no se postula el Ministro del Interior es “una buena opción”.

Así lo expresaron el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y en el mismo tono Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó, quien lo bautizó como “uno de nuestros candidatos” aunque aclaró que apoyara a quien elija la Vicepresidenta.

Desde que la ex Jefa de Estado expresó vía carta que no se postularía en 2023 y dijo en su vuelta a la televisión que la posta debían tomarla “los hijos de la generación diezmada”, los reflectores se posaron sobre De Pedro. No solo por su historia personal (es hijo de víctimas de terrorismo de estado de la década del ’70), sino porque es uno de los kirchneristas “pura cepa” que danzan en la lista de nombres para precandidatearse en el Frente de Todos. El otro es Axel Kicillof.

El ministro, por su parte, se muestra activo y dejando fotos adonde va. Una de ellas fue con Yasky este lunes, luego de reunirse con una veintena de intendentes. "Estuvimos hablando con “Wado” de Pedro sobre el acto del 25 y lo que significa en un contexto pendiente de definiciones. También hablamos del rol que va a tener Cristina Kirchner. Su centralidad no se discute", expresó el secretario de la CTA de los Trabajadores este martes.

Empezó el "operativo clamor" por Wado de Pedro en el Conurbano

Consultado por Cynthia García en La García por AM750, agregó: "Si no es Cristina Kirchner, Wado de Pedro es una buena opción para ser candidato nacional". Todo se da en el marco del acto donde la Vicepresidenta hablará el próximo jueves, a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, en Plaza de Mayo.

"El del jueves va a ser un acto histórico que va a quedar grabado. La multitud tendrá en su corazón la esperanza de que Cristina Kirchner reencause la historia con ella como candidata", dijo Yasky, que todavía cree en una postulación.

Por otro lado, cuestionó al Presidente por los dichos contra la titular del Senado en una nota dominical, marcando parte de la interna que todavía atraviesa al frentetodismo. "Lo de Alberto Fernández en la entrevista a El DiaroAr fueron ladridos a la luna", le espetó. Por otro lado, aseguró que le reclamó a Raquel “Kelly” Olmos, ministra de Trabajo de la Nación, que adelante una nueva reunión del Consejo del Salario y además que el pago de una suma fija "no contradice a la paritaria".

Alberto Descalzo

Descalzo, otro intendente que apoya a de Pedro

La foto con los intendentes donde sugestivamente se ubicó en el medio y las recorridas del lunes por Ensenada, Florencio Varela y Quilmes, hacen suponer que de Pedro se encuentra en pleno recorrido proselitista antes de lanzarse de lleno a una candidatura. Sin embargo, el alto grado de interna en el Frente de Todos obliga a pensar que nunca está dicha la última palabra.

A esto se suman los apoyos que recibe el funcionario, tanto de manera directa como indirecta. En el caso del mandatario de Ituzaingó, sostuvo: "‘Wado’ de Pedro es uno de nuestros candidatos. Está bien que camine el país".

También en diálogo con La García, dejó en claro dos cosas: que de Pedro estará este martes en Ituzaingó y que su candidato será “el que elija Cristina Kirchner”. "Nos gustaría que haya consenso: somos Gobierno, debemos dar el ejemplo y tenemos que ganar las elecciones", agregó, apuntando a una de las disyuntivas centrales que tiene el armado panperonista sobre celebrar o no una primaria que dirima un postulante final.

