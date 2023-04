Hugo Yasky, secretario general de la CTA, dijo que la decisión de colocar a Alberto Fernández como presidente fue colectiva y no culpa de Cristina Kirchner. “Nosotros le decíamos a nuestra gente que no miren el televisor, sino la heladera, y no se pudo resolver", declaró el diputado en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Ayer dijo que habló con Cristina Kirchner y que ella dejó la puerta abierta para discutir una candidatura. ¿Qué cree que quiso decir y qué otra cosa nos puede contar de lo que dijo la Vicepresidenta?

Fue una reunión en la que estuvimos diez dirigentes sindicales, de la CGT y CTA, que teníamos pendientes desde hace tiempo, después de un encuentro con Máximo donde trasladamos las expectativas y esperanzas de los sectores populares en relación con la candidatura de Cristina. Él se comprometió a que esa reunión se iba a realizar y, después de un tiempo largo, pudimos hacerlo.

Ahí es donde dejó abierta la opción, porque confirma y reafirma su decisión de seguir siendo protagonista dentro del movimiento que nos representa.

No definió ni por sí ni por no, pero los diez que estuvimos reiteramos ese pedido. Dejó la opción abierta y, en su momento, cuando uno de los compañeros que fundamentó el pedido dijo saber lo que pedimos y lo que significa, ella dijo que por favor no pensemos que se dedicaría a cuidar a sus nietos.

La Cámpora no se rinde

Estaba muy activa y muy entusiasmada, con la lucidez que la caracteriza. Por eso nos fuimos de ahí con la convicción de que seguirá siendo protagonista, más allá de que sea siendo candidata a presidenta o no.

¿Cuál es su pálpito? ¿Qué se imagina que podrá terminar siendo?

A mí me traiciona el deseo. Si tengo que hablar de un palpito, pienso que Cristina puede ser la compañera que nos lleve a un tercer mandato.

¿Se la imagina compitiendo en las PASO?

No me imagino a los demás compitiendo en unas PASO con Cristina. Con lo que hoy marcan las encuestas, no creo que haya aspirantes a competir con ella en una interna.

Si ella no fuera, ¿quién sería a su juicio el que mejor pudiera representar los votos de Cristina? ¿Le parece que el Axel Kicillof tendría que pasar a candidato a presidente?

No, creo que Axel ha hecho una excelente gestión y tienen una intención de voto que nos garantiza ganar ese bastión electoral, que es la Provincia de Buenos Aires. Cualquiera que quiera ser presidente necesita un triunfo contundente en la Provincia y él lo garantiza. No sería bueno desplazar a Axel de ahí.

¿Quién podría ser si no fuera Cristina? Hoy por hoy no me planteo esa opción, me aferro a la idea de Cristina y si no habrá tiempo para definirlo.

Cristina Kirchner: "No me interesa si me van a condenar"

¿No es peligroso el hecho de no pensar en un Plan B y que luego no haya tiempo para instalar un candidato?

Creo que sí, que entraña un riesgo. Pero, de alguna manera, el condicionamiento que generó un hecho que es ajeno a nuestra voluntad y que lo generaron desde los estamentos judiciales y es esta proscripción, condena e inhabilitación que esgrime como amenaza un sector de los grupos dominantes, el círculo rojo de la Argentina, y ese sistema judicial que le es absolutamente funcional.

Este emergente hace que se alteren los tiempos políticos. No estamos en un plano con una recta hacia la definición de la candidatura porque hay elementos que complejizan eso.

El balance de la gestión del Presidente

Alejandro Gomel (AG): A esta altura, ¿qué significa Alberto para vos?

Encabeza un Gobierno que, más allá de méritos que se le puedan reconocer, no pudo cumplir la principal promesa que nosotros planteamos a nuestro electorado, que fue revertir el cuadro de pobreza que dejó el macrismo.

Nuestra promesa central era recuperar parte de la renta que le había sido transferida al sector más concentrado de la economía y eso implicaba mejorar los ingresos. Nosotros le decíamos a nuestra gente que no miren el televisor, sino la heladera, y no se pudo resolver. Alberto, por ser el Presidente, cargó con mayor responsabilidad.

El kirchnerismo "elige creer"

AG: ¿Por eso no puede ir por una reelección?

No, creo que más allá del deseo de cada uno tenga de ser reelecto, uno puede pelearse con muchas cosas pero no con la realidad. Para la inmensa mayoría de nuestra gente Alberto Fernández no garantiza un Gobierno que le pise los callos a los poderes del país, para terminar con una Argentina donde los únicos precios que aumentan son los alimentos, los consumos populares y donde crece la desigualdad, de la mano de la pobreza.

Tenemos una Argentina que creció económicamente, que generó más empleo, más inversiones y más ventas, pero son más los que no llegan a fin de mes. De eso tenemos que hacernos cargo y buscar la candidata que pueda torcer esto. Porque para terminar con esto de una economía que castiga a los sectores populares hay que tener coraje político.

¿Hubo un error de Cristina al elegir a Alberto?

Tenemos que asumir colectivamente que esa decisión no fue de Cristina Kirchner, porque si en el momento que Cristina lo planteó todos hubiéramos levantado la voz para decir otra cosa, él no hubiera sido el candidato. Pero colectivamente se entendió que era la posibilidad de llegar con los votos a otro sector, lo asumo como una decisión colectiva.

Hugo Yasky alimenta la interna del Frente de Todos: "La candidatura de Alberto Fernández ya fue"

El rol del ministro de Economía

¿Sergio Massa podría garantizar lo que Alberto no garantiza?

Massa es alguien que tuvo la osadía de agarrar un hierro caliente sin tener siquiera guantes de goma. Teníamos el Gobierno a punto de irse antes de finalizar su mandato, hay que reconocerle eso a Massa. Pero creo que hoy necesitamos otro candidato que, con potencia y apelando a la memoria, nos permita ser creíbles en el mensaje que tenemos que dar.

Hay que rever lo que hicimos mal, y esto tiene que ver con la distribución de la riqueza, y con mejorar las condiciones de vida de millones de hombres y mujeres que no llegan a fin de mes.

Dice lo mismo que Ferraresi, que el Gobierno hace siete meses estaba en una situación terminal.

Sí, y no era producto de una catástrofe de la naturaleza. En este país había sectores muy poderosos que jugaban fuerte a que el Gobierno no llegara al final del mandato. Es más, toda esta peripecia que se están haciendo para tratar de que no nos quedemos sin reservas tiene que ver con que, si no tenemos un ancla fuerte, van a volver a intentar sacarnos de la cancha.

Es un secreto a gritos que en este país hay sectores poderosos jugando fuerte para acortar los días de Gobierno o en el peor de los casos, la posibilidad de que podamos reelegir.

Para Aníbal Fernández habrá "represión, sangre y muertos" si la derecha gana las elecciones

Las declaraciones del ministro de Seguridad

Nuria Am (NA): Aníbal Fernández dijo que “si gana la oposición las calles van a estar regadas de sangre”. Con el nivel de inseguridad que hay, ¿qué le surge que diga esto en este momento?

Me parece que es una frase desafortunada, pero sí creo que hay mucha hipocresía en los sectores de la oposición. Se escandalizan de que Aníbal diga eso pero en la Sociedad Rural unos hablaban del hacha para garantizar el recorte del 20% del presupuesto. Otro hablaba de dinamitarlo todo, y ¿nadie piensa qué pasa en un país donde se dinamita el Estado? ¿En un país con las tremendas desigualdades que estamos sufriendo y la angustia de las personas? ¿En un país donde de un hachazo se elimina un 20% de presupuesto? ¿Alguien se imagina una vida color de rosa?

No comparto la frase, pero sé que si se gobierna con ese criterio nos esperan tiempos violentos y de convulsión social. El que no lo diga así, o está mintiendo o finge demencia.

El panorama electoral para el 2023

Quien contribuyó para que Macri fuera presidente fue su consultor Jaime Durán Barba, y él sostiene que en ninguna parte del mundo gana una elección quien propone un ajuste fuerte. Dado que esta vez, a diferencia de 2015, los candidatos de la oposición están planteando sin hipocresía que van a hacer eso, ¿usted cree que la sociedad va a votar eso aún rechazando estos últimos años de Gobierno?

No, creo que, efectivamente, como lo decís vos, la gente no vota para vivir pero, siempre uno va a votar con la esperanza de vivir mejor. El tema es que a veces se dan situaciones donde por agobio, fatiga o desesperanza, desiste de ir a votar, que ya pasó en la elección anterior, nosotros perdimos y la oposición sacó menos votos.

Los problemas de la oposición, que está estancada y no levanta cabeza, tengo percepción de que quedaron en un punto donde están obligados a seducir por derecha a los grupos de poder. Pero cuanto más apocalipsis de ajuste, prometan menos votos van a tener.

"El Estado robó US$500.000 millones": Milei ilusionó al campo con eliminar las retenciones

El problema es que los nuestros no desistan de ir a votar, por eso para mí es clave la figura de Cristina. La otra vez perdimos porque desistieron de votar los nuestros, no porque la oposición tuviera más votos.

¿Qué pasaría si Juntos saca 40%, 20% los libertarios, 30% el FdT y 10% saca la izquierda? ¿Los discursos autorizan a esa mayoría a llevar adelante un plan económico que no tenga en cuenta al otro 40%?

Creo que no, que un país se compone como una sociedad, que tiene que constituirse con una armonía y con un equilibrio social, donde actos de violencia, como sería aplicar semejante ajuste brutal en las condiciones en las que estamos.

Estamos hablando de un país donde la pobreza creció, los padecimientos se multiplican y el que trabaja a veces tiene que tener tres sueldos para pagar el alquiler y llegar a fin de mes.

Daniel Funes de Rioja: "Hay que combatir la desilusión y el desencanto con un proyecto de país"

Si hay sectores que creen que se pueden gobernar con lo que dicen, se equivocan, porque no vivimos en una dictadura y la democracia no solo es ir a votar, se compone de otros elementos que conforman la vida de una sociedad, y tiene que ver con el derecho a defender todo lo que dice la Constitución y que se cumpla.

¿Cree que, al reconocer el derecho de las minorías, el kirchnerismo de alguna manera cometió el mismo error cuando planteó el “vamos por todos”, y querer imponer al otro 40% un modelo de país sin tenerlo en cuenta? ¿Hay una autocrítica de la parte que le corresponde al kirchnerismo de la construcción de esta grieta?

No puedo asumir eso como un motivo de autocrítica, es decir, querer construir un país donde los derechos de las minorías se respeten y la renta se distribuya mejor, que de hecho lo hizo Cristina, recuperamos el 50% de la renta para los trabajadores, querer construir un país donde la libertad de prensa se respete. No veo que haya algún motivo para que uno tenga que asumir una autocrítica.

En todo caso, yo soy más crítico de las cosas que no pudimos terminar de hacer para darle un sustento a este modelo de distribución de la pobreza, si fue tan fácil desmontarlo en el Gobierno de Macri no estaba consolidado.

MVB JL