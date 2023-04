Aníbal Fernández fue noticia esta semana por decir que si la oposición gana las próximas elecciones va a haber "calles regadas de sangre y de muertos". La frase generó repudios generalizados en la oposición, pero el ministro de Seguridad ratificó sus dichos este viernes 14 de abril y responsabilizó a Macri y Milei del eventual baño de sangre.

El funcionario había manifestado que hay dirigentes que "dicen que van a dinamitar todo, dicen que vana morir los que tienen que morir". Tras la polémica, el funcionario del gabinete de Alberto Fernández respaldó sus dichos hoy en diálogo con la prensa al llegar a Casa Rosada: "¿Cómo se dinamita sin que haya heridos o sangre? ¿Cómo se hace para que mueran los que tengan que morir?", planteó.

"Todas las expresiones que vierten cada uno de los representantes de la oposición. Entonces lo que dije es que si llegaran a ser gobierno y eso es lo que llevarán a la practica, eso inexorablemente cierra con represión", explicó.

Para Aníbal Fernández habrá "represión, sangre y muertos" si la derecha gana las elecciones

Fernández argumentó que, aunque lo hayan calificado de "irresponsable", a su modo de ver, "irresponsables son ustedes que no ven lo que dice Macri, lo que dice Milei, lo que dicen un montón de la oposición".

La frase se dio en el marco de largada de la campaña electoral, en una semana en la que los dos dirigentes que nombró tuvieron fuertes declaraciones ante el sector empresarial.

La candidatura de Cristina Kirchner

Aníbal Fernández es uno de los pocos oficialistas que defiende la candidatura a la reelección de Alberto Fernández, lo que le valió un enfrentamiento dialéctico con los sectores que respaldan a Cristina Kirchner, pese a su voluntad declarada (por ahora) de no competir en estas elecciones.

Sin embargo, tras el acto de este jueves en el que varios dirigentes volvieron a reclamar que la vicepresidenta sea candidata, el ministro de Seguridad habló de esa posibilidad. "Cristina sin dudas tiene que estar a la cabeza de la estrategia electoral nacional, es ridículo que sea de otra manera", admtitió Fernández.

"Pensar que CFK se va a ir a cuidar a los nietos es no conocerla", lanzó luego el ministro, que no obstante mantuvo su posición. "La decisión que yo tomé es acompañar al Presidente, hay que ir a unas PASO", dijo en diálogo con Cynthia García en La García (AM 750).

La frase de la polémica de Aníbal Fernández

La ratificación de Fernández fue este viernes por la mañana en declaraciones que dio a la prensa al llegar al Ministerio de Seguridad. "Lo que dije es lo que escucho, dicen que van a dinamitar y si llegan a ser Gobierno eso solo cierra con represión, ya pasó durante cuatro años", sostuvo.

Pero el funcionario también le puso nombres a su señalamiento. "Lo dicen (Mauricio) Macri, (Javier) Milei, Patricia Bullrich. ¿Por qué no levantan ese tema y lo critican con los argumentos que comparto?", se preguntó Fernández.

Los dichos del ministro llegaron después de que el miércoles el ex presidente Mauricio Macri dijera, entre otras cosas, que "cada vez más gente se enoja y cree que hay que dinamitar todo, yo creo que hay que semi dinamitar todo". Fue ante empresarios en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) realizado en La Rural.

Además, dijo que habrá que bancar los cambios que tiene que hacer el próximo gobierno frente "al ejército de orcos descarrilados que quieren conservar el queso".

El mensaje fue directo a todos aquellos dirigentes sindicales o gremiales que se opondrían a las reformas planteadas desde las políticas que representa y representó durante su presidencia.

La lógica de los dichos de Aníbal Fernández se centra en que si llega la oposición a convertirse en Gobierno va a ejecutar las reformas que viene prometiendo. Ante eso, la gente saldría a la calle a protestar y se generaría un clima de represión policial como los que Argentina conoce, con excesos y violencia policial.

