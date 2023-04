Cristiano Ratazzi, expresidente de Fiat, sostuvo que el país está en una situación de ruptura y que a casi 100 años de la gran crisis tenemos que mostrar una Argentina seria y normal. “Va a haber un momento difícil porque algo va a tener que decir que hay que organizar económicamente el país”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Macri dijo ayer, en el almuerzo en La Rural, que ve un escenario de balotaje entre Juntos por el Cambio y Javier Milei. ¿Qué perspectiva tenés con tu experiencia de años de ver la política de cerca?

Lo que veo es que la parte económica de Argentina hoy es un cambalache, ya no hay más reglas económicas, todos tienen un valor distinto. La inflación está en el 100% anual, el déficit por suerte se va reduciendo un poco, pero es caótico. Creo que hemos llegado a una ruptura en serio en Argentina, tratar de ser algo diferente de lo que se ha hecho por los últimos 90 años.

Estamos llegando casi a los 100 años de la gran crisis y esta vez tenemos que mostrar una Argentina seria y normal. Tiene que haber algo de rupturismo en estas elecciones. Por ejemplo, si hubiese un balotaje Milei-Juntos sería una ruptura en las costumbres que hemos tenido todos en Argentina.

Después, casi todos sabemos lo que hay que hacer, no hay mucha diferencia excepto los fanáticos en serio de cosas diferentes. Cómo y quién lo hará es la duda que tenemos que tener.

¿Cómo te gustaría que lo haga y quién?

El que lo sepa hacer mejor, te lo voy a saber decir más allá. Estoy convencido de que puede haber acuerdo entre Javier Milei y Juntos por el Cambio. Se necesita vivir un nuevo mundo, sabiendo que los jóvenes lo van a votar y que va tener el 30% de los votos.

Desde el punto de vista económico, Milei es una seguridad. Lo que hay que ver es toda la otra parte, que para mí sería más de alguien de Juntos. No creo que los K puedan representar algo muy interesante y una propuesta seria. Como están manejando la economía en este momento, es un caos. No veo que se pueda proponer algo así.

Sí va a haber un momento difícil, porque alguien va a tener que decir que hay que organizar económicamente el país. No tiene que tener inflación, tiene que tener una moneda estable, sea la que sea, no me importa, convertibilidad, dolarización, eurización o bimonetarismo. No se puede tener una moneda inestable, se va a tener que tener por años un superávit fiscal, porque somos tan poco creíbles que no podemos tener ni un pequeño déficit.

Y entra una nueva palabra que es la libertad, que está empezando a tener efecto en los jóvenes del conurbano, que vivieron por años de planes, de subsidios, de limosnas, y ahora piensan que en un sistema de libertad capaz que puedan hacer algo y ganar plata en serio.

Ahora también haciendo algo inventado, porque toda esa cosa que hace el Estado es inventada. No crea valor, crea pobreza. Va a hacer algo en donde no se trabaja en dependencia, sino inventando un nuevo trabajo, y de golpe se va a ver un país dedicado a la libertad y al emprendimiento y en poco tiempo veremos un país que quiera hacer ese camino hacia volver a ser uno de los grandes países del mundo que éramos años atrás.

Hay algunos análisis que venden los votantes de Milei, mayoritariamente jóvenes y hombres, personas que siguen el voto castigo a la política tradicional. Muchos dicen que esos votantes eran los entusiasmados por Kirchner en el 2003-2007 y hoy están decepcionados. ¿Te queda duda de que están votando por las ideas liberales o por enojo? ¿Y los diputados que Milei gane por ese 20% al día siguiente no serán diputados que dejarán de responder a él y pasen a formar parte de alguna de las coaliciones?

No hay duda que hay mucha gente que está buscando algo disruptivo, pero que raro que sea alguien que hable de libertad. Fue un problema que tuvo Juntos, en algunas zonas muchos legisladores no estaban muy convencidos, se volvieron para Frente la victoria y traicionaron la idea de Juntos.

Ese riesgo se corre pero por lo general la gente que está con Milei sabe los valores de la libertad. Entonces estás hablando de legisladores que respetan el trabajo, la libertad, el emprendimiento y saben que el sector privado es el único que crea riqueza y el sector público crea limosna, planes y subsidios, y ningún valor.

La Argentina tiene que crear valor con nuevas actividades de gente de todos lados, y que cualquiera que esté en blanco no esté en el nivel de pobreza. Es el único país del mundo que tiene gente trabajando en blanco y está al nivel de pobreza, eso es increíble.

Ayer dijiste que se necesita un gobierno que ponga orden enseguida. ¿Creés que ese orden podría ponerlo mejor Larreta o Bullrich?

No me quiero tener en esas internas, cada uno tiene que pensar en cómo lo ve. Lo seguro es que se dejaron hacer piquetes continuos, creo que eso hay que evitarlo y hay algunos que piensan más como yo.

