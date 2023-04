Federico Storani, referente radical, sostuvo que los partidos tienden a extremar posiciones hacia la derecha para obtener un voto circunstancial. Además, lamentó que Facundo Manes y Gerardo Morales no compitan en una interna. “La Convención tendrá que decidir por un solo candidato del radicalismo”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Usted sostuvo que Mauricio Macri está desilusionado porque no pudo imponerse como antes. ¿Esa imposición antes indicaba cierta sumisión del radicalismo, una posición que no pudieron haber modificado? ¿Hace alguna autocrítica respecto de la relación del radicalismo con el PRO en el pasado?

Efectivamente es así, para ponerlo en contexto, cuando nosotros hicimos la Convención de Gualeguaychú buscábamos el equilibrio y el control del poder, y la alternancia en el ejercicio del poder, que para nosotros son dos reglas de oro en el funcionamiento del sistema democrático.

Pero lógicamente, también queríamos que, una vez alcanzado el gobierno, formáramos un gobierno de coalición y eso no existió. Fue meramente una coalición electoral y no un gobierno de coalición. La diferencia no es menor, porque no era simplemente la destrucción legítima a determinados espacios de poder, era no tener hábitos de debates de políticas públicas esenciales, aquellas que identifican al radicalismo históricamente.

Entonces, el radicalismo recuperado, con una mayor personalidad como la que tiene, está en condiciones de mantener esta conformación y alianza que ha sido positiva, y que se convierta de alianza electoral a una coalición de gobierno, y eso tiene que ver con la construcción de una alternativa política a lo que vivimos, y esa alternativa está más referida a los contenidos, a las propuestas, a las ideas que no han sido muy frecuentemente abordados en esta alianza.

El emergente de candidato masivo para presidente que tiene el radicalismo es Facundo Manes, y este dice que el PRO se ha corrido muy a la derecha. ¿Por qué cree que el radicalismo logra ser tan exitoso a nivel local pero no logra construir un candidato que se imponga al PRO? Y al mismo tiempo, ¿comparte con Manes que hubo un corrimiento a la derecha de Juntos por el Cambio?

Creo que sí. Juntos por el Cambio se corrió a la derecha y la polarización es negativa para los intereses nacionales. Uno puede tener convicciones firmes, pero no es buena la profundización de la grieta, lo que en algún momento llamábamos divisiones artificiales, aquellas que no son esenciales.

Hay una tendencia a extremar posiciones, generalmente argumentando por derecha, con planteos muy conservadores y reaccionarios, al solo efecto de obtener un voto circunstancial. Porque es evidente que hay un fenómeno mundial de un corrimiento hacia posiciones más conservadoras de derecha, y esa tentación, desde mi punto de vista es pan para hoy, hambre para mañana, porque cuando uno se interroga sobre las condiciones de gobernabilidad futura entra en un círculo vicioso.

Creo que si no se genera un clima de diálogo, de pluralismo, de tolerancia y de convivencia, será muy difícil la construcción de ese clima para encarar una crisis más profunda.

Si tuviera que enunciar una tercera regla de las que ya dije, si una crisis es profunda y prolongada en el tiempo, lo que corresponde es ensanchar la base de sustentación política para afrontarla con éxito, si no caeríamos en un círculo vicioso. Creo que algún sector de Juntos tiene la tentación de extremar posiciones al solo efecto de tener un rédito electoral inmediato y eso afectará la gobernabilidad futura.

Con respecto a la segunda pregunta, es cierto, es un fenómeno que nosotros hemos logrado tener tres buenas gobernaciones con muy buenas administraciones, no porque yo lo diga, sino porque así ha sido en Jujuy, Mendoza y Corrientes. Más de 400 intendencias que también han sido administradas muy eficientemente, empezando por la de San Isidro con Gustavo Posse.

Sin embargo, nos costó mucho crear un nuevo liderazgo, al cual ha estado acostumbrado al radicalismo, como un emergente, que pudiera ser el que represente esas buenas gestiones en el orden provincial y comunal.

La presidencia del Comité Nacional del partido con Gerardo Morales, y a su vez gobernador de la provincia de Jujuy, le da un plus importante. Recientemente ha tenido una expresión en el lanzamiento de su campaña, y alinea detrás suyo a la intensa mayoría del partido, y sería muy buena una competencia con Facundo Manes para que hubiera un solo candidato y, de ese modo, ser más competitivo en las PASO.

Eso parece ser imposible, ¿no?

Parece ser imposible desde el punto de vista de una confrontación interna, pero finalmente el partido deberá tomar una decisión, y tiene su último instrumento en ese sentido, con antecedentes como es la Convención Nacional del partido.

La Convención está llamada para junio y tendrá que tomar una decisión al respecto, incluso en la Convención de Gualeguaychú se eligió a un candidato, cuando compitieron Julio Cobos y Ernesto Sanz, y la convención eligió a Sanz para que compitiera. Hay antecedentes casi inmediatos, diría yo.

¿Usted dice que la convención podría decidir quién es el candidato a presidente que competiría en las PASO? ¿Y que ningún otro radical pueda ser candidato a vicepresidente de los candidatos del PRO?

No, si se ratifica la alianza, una vez que se haga la formulación encabezada por un radical, no hay duda que todavía existe espacio para las fórmulas mixtas o cruzadas, pero sí dirá quién encabece una eventual fórmula del radicalismo para competir.

¿No es una debilidad para quien sea el candidato que represente al radicalismo en las PASO que, al mismo tiempo, tenga que competir con otros radicales en las otras fórmulas? Por ejemplo, si fuera Morales por la presidencia, y al mismo tiempo el actual gobernador de Mendoza estuviera como vice de Patricia Bullrich y otro de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no dificultaría la competencia que el candidato del radicalismo que encabece la fórmula radical?

Claramente sí, pero no puedo eludir que la otra alternativa también existe. La convención puede decidir concurrir con una fórmula propia del radicalismo o decidir la posibilidad de competir con una fórmula integrada con algún integrante de otro partido.

¿Puede la convención decidir quién es el único candidato? ¿Impedir que haya candidatos radicales como vice de otras fórmulas? ¿Tiene esa potestad?

Si tiene la potestad, cualquiera podrá hacerlo pero ya no será en nombre del partido, y eso será una diferencia sustancial.

¿Ve a Manes todavía candidato?

Sinceramente, creo que ha tenido ideas buenas e innovadoras, e inicialmente aceptó la competencia con Morales, y posteriormente se arrepintió. Es una lástima porque eso hubiera puesto en movimiento esto que antes hablamos de una franca recuperación, que le hubiese dado un valor agregado, pero no dijo de qué manera quiere resolver este tema, y está claro que no podemos llegar debilitados, con dos candidatos, a competir por la presidencia en las PASO. La convención tendrá que decidir por un solo candidato del radicalismo.

¿Manes podría tener la expectativa de que la Convención radical lo elija a él y no a Morales como único candidato?

Por supuesto que sí. La convención es un órgano federal, que tiene una representación amplísima, y así como compitió Cobos con Sanz y el resultado fue reñido, puede ocurrir algo parecido. Lo que ocurre es que nosotros no podemos llegar a unas PASO con dos candidatos del radicalismo, tiene que ser uno al menos en nombre del radicalismo.

