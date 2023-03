Gerardo Morales: "Está bien que Verbitsky me tenga miedo, porque voy a ordenar de verdad el país"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, salió a responderle al periodista Horacio Verbitsky, quien en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) había manifestado que "más que Milei, me preocupa la candidatura de Gerardo Morales", considerándolo "una derivación neofacista de un partido democrático histórico".

"Está bien que Verbitsky me tenga miedo por que voy a ordenar de verdad el país", contestó Morales este viernes a PERFIL.

Luego agregó "en mi gobierno él no sería un vacunado VIP, entre otras cuestiones. La verdad que de este nefasto personaje podemos esperar cualquier cosa, y es lógico que prefiera a (Javier) Milei, seguramente se debe sentir más cómodo con alguien que nunca ha dado muestras de gestión o ha tenido la experiencia de gestión", afirmó el mandatario jujeño. "Voy a terminar con la cultura de la impunidad, que es lo que está imponiendo el kirchnerismo, y Verbitsky es uno de los mentores de ese modelo, es un nefasto personaje, doble espía, denunció a compañeros, un homicida", afirmó Morales.

Verbitsky había cuestionado también que cuestionó además que Milagro Sala siga detenida, y Morales replicó que "lo que está presa en Jujuy es la corrupción, Milagro Sala es hoy una presa VIP, está en prisión domiciliaria por disposición de la Corte Interamericana, y tendría que estar en cárcel común, porque Milagro Sala, como Ricardo Jaime, como Lázaro Báez, como José López han sido las cabezas visibles de un modelo de corrupción en la República Argentina con el que voy a terminar".

"Si me tiene miedo, quiere decir que voy por buen camino"

"Voy a restablecer el orden en la República Argentina, orden en el estado, en la economía, en la vida cotidiana de la gente, en la calle. Me parece muy bien que Verbitsky me vaya teniendo miedo", indicó Morales. "Además voy a dar vuelta la Argentina, no solo yo, sino el colectivo, Juntos por el Cambio, con una fuerza política potente que tiene un programa, porque nos están dejando el país patas para arriba, con una crisis de valores, se está imponiendo la cultura de la violencia y la confrontación por sobre la del esfuerzo y el trabajo, y eso no lo podemos permitir", remarcó Morales.

En declaraciones a la prensa, el precandidato a presidente de la UCR indicó que

"Que ese personaje me tenga miedo me hace bien, quiere decir que voy por el buen camino. Tenemos que ser disruptivos para buscar condiciones para que nuestro pueblo tenga trabajo: eso es lo que hago en Jujuy, no solo con el litio, las energías renovables, el cannabis medicinal, el turismo sino que ahora he puesto en marcha un plan de promoción de inversiones. Tiene que haber trabajo en este país, que es un gran país y tiene un gran pueblo", aseguró el mandatario de Jujuy.

La preocupación de Verbitsky sobre Morales

Cuando Jorge Fontevecchia le consultó a Verbitsky "¿qué te genera el crecimiento de Javier Milei y los libertarios? ¿Hay algún punto de contacto entre ese discurso extremo y discurso de odio con el atentado?", este le respondió: "No veo relación entre Milei y el atentado. Más que Javier Milei, me preocupa la candidatura de Gerardo Morales, que me parece que es la derivación neofascista de un partido democrático histórico".

"Morales comenzó como gobernador de Jujuy con dos medidas que marcaron una impronta, no solo provincial, sino nacional. Incrementó de cinco a nueve el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia en su provincia. Lo que a Menem le llevó un año, él lo hizo en una semana. Integró en su Tribunal a dos de los diputados que votaron la ampliación", agregó.

Y enfatizó sobre el encarcelamiento de Milagro Sala: "La segunda medida fue el encarcelamiento de Milagro Sala, justificado por Ernesto Sanz, socio de Morales y del radicalismo, diciendo que de otro modo él no hubiera podido gobernar la provincia, es decir, una justificación política y de conveniencia personal del gobernador".

"Siete años después Milagro sigue detenida y la ofensiva contra ella se extendió a la oposición jujeña. Jujuy es la única provincia del país donde hubo legisladores privados de su inmunidad, sometidos a procesos y arrestados", amplió el periodista de El Cohete a la Luna. "Además, esto ha sido el tubo de ensayo para lo que, a escala nacional, planteó el gobierno de Macri contra Cristina y el kirchnerismo. Así que, más que Milei, me preocupa Morales", volvió a argumentar.

Asimismo, minimizó las posibilidades de Milei en esta elección: "Siento que Milei es un fenómeno pintoresco y transitorio, a riesgo de equivocarme, ya que a veces figuras irrelevantes terminan haciéndose de poder, pero mi opinión es que no ocurrirá eso con Milei. Sí hay riesgo de que ocurra con Morales".

Más adelante, Verbitsky fue consultado por la diferencia en las encuestas a favor de Milei sobre Morales, y respondió que de todos modos Morales tiene posibilidades.

"No lo descartaría, porque el radicalismo tiene una estructura nacional de la cual el resto de las fuerzas de Juntos carece. Y si no fuera candidato a presidente podría ser candidato a vicepresidente, en coordinación con Larreta, de quien está muy cerca".

"Además, en esto sí creo que Milei y Morales juegan el mismo rol, y es que corren hacia la derecha todo el espectro político. La presencia de estas figuras produce un deslizamiento del resto de las figuras políticas hacia la derecha", concluyó.

