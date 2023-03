Macri y Rodríguez Larreta almorzaron juntos pero no lograron ningún acuerdo electoral

Son muy pocas las encuestas que no le dan una ventaja a Juntos por el Cambio por sobre el Frente de Todos de cara a las elecciones de este 2023, pero el mayor problema por el cual pareciera transitar el espacio opositor no pasa por consolidar esa ventaja sino por definir las candidaturas, no sólo al Presidente, donde ya se da por sentado una "gran PASO", como la que "Wado" de Pedro anticipó en la vereda del oficialismo, sino en distritos clave como la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Fue en ese marco en el que este viernes 24 de marzo, Día de la Memoria, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta almorzaron juntos.

Lo primero que se dejó en claro tras el encuentro es que, a pesar de que fue un "primer acercamiento", no hubo acuerdo entre lo que cada uno pretende del otro para las elecciones. Encima, el expresidente sigue retrasando la decisión de si será o no candidato. De nuevo, hay un punto en común con el oficialismo, en donde el presidente Alberto Fernández habla de su candidatura pero numerosas fuentes de la coalición gobernante aseguran que "no es enserio" y que se trata de construir poder y liderazgo para negociar el armado electoral. Algo similar se animan a decir desde JxC de Macri, pero lo cierto es que la promesa de que en marzo daría el anuncio ya se pateó para abril, y hay quienes dicen mayo.

Detalles de la reunión entre Macri y Rodríguez Larreta

El encuentro duró unos 55 minutos y fue en el Tenis Club Argentino, en el barrio porteño de Palermo, donde "repasaron la situación del PRO en todo el país y la situación económica nacional", además de la intención de resolver la interna del PRO en distritos clave, según pudo reconstruir PERFIL.

Ambos entornos aseguraron que la reunión fue "muy buena", a pesar de no lograr un acuerdo. Y destacaron su preocupación por la gravedad de la medida del gobierno nacional para con los fondos de los jubilados.

La disputa del PRO en la Ciudad de Buenos Aires

En el distrito donde pisa fuerte el actual Jefe de Gobierno, la sucesión está poblada de candidatos: mientras Mauricio Macri respalda la candidatura de su primo Jorge, actual ministro de Gobierno porteño, Larreta lanzó a la disputa a sus ministros de Salud, Fernán Quirós, y de Educación, Soledad Acuña, a la vez que también promueve a Emmanuel Ferrario, vicepresidente de la Legislatura.

Cuando Jorge Macri llegó a la Ciudad, puso en jaque la intención de que fuera el radical Martín Lousteau quien sucediera a Larreta. No sólo porque desde sus equipos trabajan en conjunto hace muchos años, sino porque Lousteau siempre midió bien en las encuestas porteñas. Pero el ex intendente de Vicente López se tomó una fotografía con Patricia Bullrich, la titular del PRO que, con el respaldo de Mauricio Macri, planea disputarle las elecciones a Larreta. De esta manera, Jorge Macri también pasó a representar los intereses de los "halcones" en esta interna, lo que desató la catarata de candidaturas porteñas.

El Jefe de Gobierno apoya a todos los suyos, no se define por ninguno -a pesar de que Acuña está muy cerca también de Bullrich- y tampoco descarta darle el poder a la UCR, con quienes comparten numerosas áreas en la administración de la Ciudad, donde opera Daniel Angelici.

La intención de Macri y el tándem de halcones es que Larreta acceda a dejarle su territorio a su primo.

Halcones, Palomas y Ritondo: la interna en PBA

Macri y Larreta también hablaron de la situación en la provincia de Buenos Aires, donde también hay múltiples candidatos del PRO para destronar a Axel Kicillof en la gobernación, quien irá por su reelección.

En ese distrito, el más poblado del país y el que por ende tiene mayor peso electoral, están anotados Diego Santilli (respaldado por Larreta), a quien se suman Néstor Grindetti (intendente de Lanús), Javier Iguacel (jefe comunal de Capitán Sarmiento), y Joaquín de la Torre, el senador de la provincia. Todos apoyados por Patricia Bullrich. Y en el medio, el diputado nacional Cristian Ritondo, apoyado por María Eugenia Vidal, quien también se había reunido con Macri, también mantiene su decisión de ser presidenta y este viernes se casa con el periodista Enrique “Quique” Sacco. El dato es que Macri y Larreta se volverán a ver en la fiesta, pero Bullrich no está invitada.

Párrafo aparte para el radicalismo, que también busca imponer su candidato en esta interna de JxC. Mientras tanto, Macri, Bullrich, Larreta y Vidal mantienen una agenda bien ajustada reuniéndose con intendentes de la provincia buscando capitalizar el apoyo de cara a las elecciones. Larreta podría negociar el apoyo porteño a Jorge Macri a cambio del apoyo unánime a Santilli en la provincia, algo que descartar desde el lado del ex mandatario.

Macri buscará lograr acuerdos con el sector liberal de José Luis Espert y el legislador porteño Roberto García Moritán, también tentados por el larretismo para evitar la fuga de votos al espacio de Javier Milei, que sigue negándose a un acuerdo con los halcones, a pesar de reconocerles un respeto que definitivamente no tiene por Larreta.

En el medio, la preocupación de los representantes del espacio en todo el país es que no pueden inclinarse por un candidato, en muchos casos la interna o la no definición de una demora sus planes y asusta por el crecimiento de Milei en las encuestas.

